Capilotade

Chaque jour qui passe

Est une nouvelle vie

Chaque nuit qui passe

Est une nouvelle mort

A ce que nous croyons être

A ce que nous croyons connaître

Quoi que nous fassions

La vie, nous file entre les doigts

Quoi que nous en pensions

La vie, toujours, fait sa loi

Ceux et celles

Qui sont dans la mort

Anonymes, inconnus, célébrités, et figures belles

Elles nous hantent, de l'esprit fort

Ceux et celles

Que nous ne connaissions pas

Ceux et celles

Que nous ne fréquentions pas

C'est à dire, tout le monde

De toute cette nostalgie, qui gronde

De tous et toutes les autres, de toutes leurs vies

Comme des femmes enceintes, nos têtes sont remplies

Et quand nous voulons les chasser

La plupart du temps, par leurs fantômes, sommes joués

Nous sommes ceux et celles qui naissent

Nous sommes ceux et celles, qui dans la vie, paraissent

De tous les temps, de toutes les heures

Chaque jour qui passe

Est une nouvelle vie

Chaque nuit qui passe

Est une nouvelle mort

Patrice Faubert ( 1984 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Every passing day

Is a new life

Every night that passes

Is a new death

To what we believe to be

What we think we know

whatever we do

Life slips through our fingers

whatever we think

Life, always, makes its law

Those and those

who are in death

Anonymous, unknown, celebrities, and beautiful figures

They haunt us, from the strong spirit

Those and those

That we didn't know

Those and those

That we don't frequent

That is to say, everyone

Of all this nostalgia, which rumbles

Of all and all the others, of all their lives

Like pregnant women, our heads are full

And when we want to hunt them

Most of the time, by their ghosts, we're played

We are those who are born

We are those who in life seem

Of all times, of all hours

Every passing day

Is a new life

Every night that passes

Is a new death

Patrice Faubert (1984) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )