De la rivalité restreinte et généralisée

Oui, je le sais

Je me répète

Oui, je le sais

Je suis l'indécision qui végète

Oui, je le sais

Je suis galère et bébête

Oui, je le sais

Je produis du zut

Car de tout, je suis le bizut

Oui, je le sais

Je ne crois pas à ce que je fais

Oui, je le sais

Je suis dans des routines

Mais, absolument tout, est routine, est Poutine

Je n'aime pas les artistes

Je n'aime pas les intellectuels hommes

Je n'aime pas les intellectuelles femmes

J'aime trop la simplicité

J'aime trop la spontanéité

J'aime trop la sincérité et la naïveté

Car, l'on veut toujours être la première, le premier

Mais aussi la dernière, le dernier

Arts ou intellectualité

Concurrence de la rivalité

Rivalité de la concurrence

Et dans bien d'autres domaines

Cela ne peut que s'accumuler, ô déveine

Oui, je le sais

Un con parmi des moins connes et cons

Oui, je le sais

Un con parmi des plus connes et cons

Tout le monde étant dans la domination

Un rien parmi des riens

En plus ou moins rien

Un plus parmi des plus

Ce qui est et serait sans fin

Et c'est sans aucune morbidité

Que je puis l'avouer

Pourquoi et pour qui ?

Pour qui et pourquoi ?

Je n'aime pas les artistes

Je n'aime pas les intellectuels hommes

Je n'aime pas les intellectuelles femmes

Ou alors, les anartistes

Ou alors, le maçon et sa truelle

Quand plus rien

N'est vraiment estimable

Quand plus rien

N'est vraiment louable

Avec toute une acceptation du détestable

La reptation

Qui permet tout gouvernement

Qui permet des dominantes et des dominants

Apprendre différemment

Pour devenir son propre référent

Sans autorité et sans hiérarchie

Sans prétention et sans parti pris

Quand tout veut dominer, moi, toi, elle, lui

Et toutes les fausses amitiés qui en font partie

Et qui deviendront des inimitiés, de l'ennemi

De comme feu ( 1533 - 1592 ) Montaigne, l'on ne dit

Parce que c'était moi, parce que c'était lui !

Certes, parfois

Des documentaires intéressants et édifiants

France 5, LCP, arte, et concurremment

France Culture, la science en question, d'Etienne Klein

Mais surtout, ne pas changer l'ordre existant

Ne pas même l'émettre, l'éviter, justement

Néanmoins, s'y retrouver, avec un esprit un peu critique

Ne pas s'y entraver avec un peu de pensée éthique

La vague rapprochée du mur de Kardachev

Relations femmes, hommes, enfants, en parachève

Il n'y a pas d'hommes libres

Il n'y a pas de femmes libres

Il n'y a pas d'enfants libres

Cette fausse idée de liberté

Est la plus grande tyrannie qui soit

Permettant toutes les exploitations

Toutes les fausses solutions et vraies dominations

Tous les chacun pour soi

Toutes les chacune pour soi

Comme les rivalités

Pour empêcher de réelles amitiés

Comme tous les préjugés

Et les amours ne peuvent y résister

Les philosophes rivaux d'autres philosophes

Les physiciens rivaux d'autres physiciens

Les artistes rivaux ou rivales d'autres artistes

Les savants et poètes rivaux d'autres savants ou d'autres poètes

Tout le monde rival de tout le monde

Pas toi , Tu crois ?

Pas vous ? Vous croyez ?

Pas moi ? Je crois ?

Et tout dans une kermesse qui s'y féconde !

Femmes, hommes, enfants, du non genré

De toutes façons, cela fait société !

Et si l'ami devient ou peut devenir un ennemi

Au moins, l'ennemi, lui, reste toujours l'ennemi

Et on devrait lui dire merci !

Puis, l'intérêt personnel de beaucoup de gens

Via le corporatisme identitaire s'opposant à tout changement

Du faux changement, oui

Du vrai changement, non

Et tout artiste, forcément,

Renforce la société, renforce le système

Et toute intellectuelle

Et tout intellectuel

Forcément d'élevage, fortifie la société

Fortifie le système

De même pour toute chercheuse, tout chercheur

Peu de différence avec la recherche de l'orpailleur

De même pour le savant, le technicien, ou l'ingénieur

C'est la société, c'est le système

Tout ce qui peut les entretenir

Pour nous tenir, pour nous divertir

Tout ce qui peut les ravir

Avec pour le capital

Se régénérant du moindre ou pire mal

Et si on tuait tous les affreux ?

Et si on tuait toutes les affreuses ?

Il n'y aurait plus personne sur la Terre

Plus que les indispensables vers de terre

Du vianesque qui appuierait sur le bouton nucléaire

Et là, pas l'anagramme gare maman, Etienne kléniennne

Solaire, en fait, du mystérieux Olivier Garcia, anagrammes pleines

Peut-être que l'espèce humaine est une abomination

Une possibilité l'autre de l'évolution

Encore des efforts, pour l'orbilianisme triomphant, en régression !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

Yes, I know

I repeat myself

Yes, I know

I am the indecision that vegetates

Yes, I know

I'm bothersome and stupid

Yes, I know

I produce damn

Because of everything, I'm the rookie

Yes, I know

I don't believe in what I'm doing

Yes, I know

I'm in routines

But absolutely everything is routine, is Putin

I don't like artists

I don't like intellectual men

I don't like intellectual women

I really like simplicity

I really like spontaneity

I love sincerity and naivety too much

Because we always want to be the first, the first

But also the last, the last

Arts or intellectuality

Rivalry Competition

Rivalry of competition

And in many other areas

It can only accumulate, oh misfortune

Yes, I know

A jerk among the least jerks and jerks

Yes, I know

A con among the most stupid and stupid

Everybody being in dominion

A nothing among nothings

More or less nothing

A plus among the pluses

What is and would be endless

And it's without any morbidity

That I can confess

Why and for who ?

For whom and why?

I don't like artists

I don't like intellectual men

I don't like intellectual women

Or else, the anartists

Or else, the mason and his trowel

When nothing

Is not really estimable

When nothing

Is really commendable

With a whole acceptance of the hateful

Crawling

Which allows any government

Which allows dominants and dominants

Learn differently

To become your own referent

Without authority and without hierarchy

Unpretentious and unbiased

When everything wants to dominate, me, you, her, him

And all the fake friendships that are part of it

And which will become enmities, of the enemy

Like the late (1533 - 1592) Montaigne, one does not say

Because it was me, because it was him!

Of course, sometimes

Interesting and uplifting documentaries

France 5, LCP, arte, and concurrently

France Culture, science in question, by Etienne Klein

But above all, do not change the existing order

Don't even emit it, avoid it, precisely

Nevertheless, finding your way around, with a somewhat critical mind

Do not get in the way with a little ethical thought

The wave close to Kardachev's wall

Relations between women, men and children, in the final stages

There are no free men

There are no free women

There are no free children

This false idea of ​​freedom

Is the greatest tyranny there is

Allowing all operations

All false solutions and true dominations

Every man for himself

All for themselves

Like the rivalries

To prevent real friendships

Like all prejudices

And loves can't resist

Philosophers rivaling other philosophers

Physicists rivaling other physicists

Rival artists or rivals of other artists

Scholars and poets rivaling other scholars or other poets

Everyone rivals everyone

Not you, do you think?

Not you ? You think ?

Not me ? I believe ?

And everything in a fair that is fruitful there!

Women, men, children, gender neutral

Either way, it makes society!

And if the friend becomes or can become an enemy

At least the enemy still remains the enemy

And we should say thank you!

Then, the self-interest of many people

Via identity corporatism opposing any change

Fake change, yeah

Real change, no

And any artist, of course,

Strengthens the society, strengthens the system

And all intellectual

And all intellectual

Necessarily breeding, strengthens society

Strengthens the system

The same for any researcher, any researcher

Little difference with the search for the gold washer

The same for the scientist, the technician, or the engineer

It's society, it's the system

Anything that can sustain them

To hold us, to entertain us

Anything that can delight them

With for the capital

Regenerating from lesser or worse evil

How about we kill all the bad guys?

How about we kill all the awful ones?

There would be no one left on Earth

More than the essential earthworms

Vianesque who would press the nuclear button

And there, not the anagram station mom, Etienne kléniennne

Solaire, in fact, of the mysterious Olivier Garcia, full anagrams

Maybe the human species is an abomination

One possibility the other of evolution

Still efforts, for the triumphant Orbilianism, in regression!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician