Univers-bloc, système FNSEA

Comme ce sont nos estomacs

Qui ne cessent de nous articuler

Tout un mimé

Hélas, il nous faut bien croûter, voilà

En France, la toute puissante, FNSEA

Produire pour produire en production

Du productivisme érigé en mafia

Des pesticides étatisés comme des crachats

FNSEA de tout système

Système en FNSEA

Hélas, il nous faut bien manger, voilà

De la dictature de nos estomacs

De l'agroalimentaire et de ses guerres

Et contre le vert, l'on boit des verres

Avec des lobbys de la guerre

Donc, des pesticides, maladies, suicides, cancers

Paysans bretons, paysans et paysannes du monde

Quand partout, en tout, s'organise l'immonde

L'argent au tout régissant

Inattaquable et implacable

Des gens, la vie, la structurant

Plus dans les têtes que dans les poches

De nos rapports si peu humains, très moches

Il y a des complicités indirectes

Il y a des complicités directes

Hélas, il nous faut bien, nous alimenter

Les pauvres, au tout dégueulasse

Les riches, un peu meilleure, la mélasse

Avec de l'agriculture en désertification !

Et rien ne serait plus du social

Toute une prestidigitation en sociétal

Comme des plages bretonnes

Qui à la pollution ne sont pas des nonnes

Il y sent bon l'hydrogène sulfuré

De la salade de mer prête à emporter

Algues nociceptives comme soldées

Des coopératives vendant du poison

Pour de l'agriculture au même ton

Du partenariat public-privé

Quand tout métier ou toute activité

En produit complice de toute une criminalité

Tout ou presque

De ce qui est acheté

De ce qui est loué

De ce qui est vendu

De ce qui est prêté

De ce qui est échangé

Entretenant une pollution holistiquement généralisée

Ceci, de force ou de gré

Car, il est difficile de pouvoir l'éviter

C'est ainsi, du participe présent

C'est ainsi, du participe passé

C'est ainsi, du participe futur

Avec les caravanes du capital,

Qui passent

Et, une sorte d'impuissance fataliste

Pour nous voiler la face

Avec toute la pullulation des informations satellites !

Et mieux vaut encore, boire la tasse

En eau de mer

C'est comme cent milliards de virus dans un verre

Mais pas là, de virus capitalisés

De toutes les pestes télévisées

Mais là, des virus pas méchants et sains

Du bon lait sortant d'un sein

Mais

Nous voulons changer la société

Et c'est la société qui nous change

Nous voulons transformer le monde

Et c'est le monde qui nous transforme

Et ce d'instant en instant

Nous sommes toutes et tous, les exécutés

Et à propos d'exécutions

La dernière ordonnée par feu l'Inquisition

En Espagne, eut lieu en 1826

Et en 1838, fut proclamée son abolition

En fait, cela fut toujours en continuation

Ainsi, sous Franco, elle prit un autre nom

Comme la mort à petit feu, longues peines de prison

Pires que la peine de mort, c'est selon

Certes, peine de vie, donc, peine de mort

Dès la naissance, ce mauvais et inexorable sort

Et une bonne mère

Son enfant, refuserait de l'envoyer à la guerre

Et donc, pour en principe, les guerres, les éviter

Sociales, civiles, internationales

Vous élisez des députés

Qui au contraire, sont là, pour les gérer

En France, un député rapporte 37000 euros

Par an, à son parti, au tout escroc

Chaque électeur, électrice, c'est 1,64 euro

Par an, pour son parti

En multipliant par tous les votes, c'est ainsi

Toute une organisation de l'escroquerie

Mais tous les débats

Mais tous les ébats

Toutes les conférences

Tous les cours

Passé, présent, futur

Et en tous domaines

Des millénaires en bien des semaines

De l'Univers-bloc, et toc-toc

De tout TOC

Au voleur, au pilleur

Au pilleur, au voleur

Certes, le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique

Dixit feu ( 1931 - 1994 ) Guy Debord, fort améliorant la réplique !

Toutes choses de la vie, tout le monde, ailleurs

Et si " Honneur de la police", du service secret français fasciste

N'avait pas intimidé feu ( 1944 -1986 ) Michel Colucci

Qui se retira des lois du marché, ainsi

Car l'ingouvernabilité n'est d'aucune liste

Il en fut la preuve formelle qui acquitte !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

As these are our stomachs

Who never cease to articulate us

A whole mime

Alas, we have to crust, here we are

In France, the all-powerful FNSEA

Produce to produce in production

Productivism turned into a mafia

State-controlled pesticides like spit

FNSEA of any system

FNSEA system

Alas, we have to eat well, that's it

Of the dictatorship of our stomachs

Agrifood and its wars

And against the green, we drink glasses

With war lobbies

So, pesticides, illnesses, suicides, cancers

Breton peasants, peasants of the world

When everywhere, in everything, the filthy is organized

Money at all governing

Unassailable and relentless

People, life, structuring it

More in the heads than in the pockets

Of our relations so little human, very ugly

There are indirect complicities

There are direct complicities

Alas, we have to feed ourselves

The poor, all disgusting

The rich, kinda better, molasses

With agriculture in desertification!

And nothing would be more social

A whole sleight of hand in society

Like Breton beaches

Who to pollution are not nuns

It smells good of hydrogen sulfide

Sea salad ready to go

Nociceptive algae as sold

Co-operatives selling poison

For agriculture at the same tone

Public-private partnership

When any trade or activity

As an accomplice product of a whole crime

almost everything

of what is purchased

Of what is praised

Of what is sold

Of what is lent

Of what is exchanged

Sustaining Holistically Widespread Pollution

This, by force or by will

'Cause it's hard to avoid it

It is thus, from the present participle

It is thus, from the past participle

This is so, from the future participle

With the caravans of capital,

Passing

And, a kind of fatalistic helplessness

To veil our face

With all the proliferation of satellite information!

And better yet, drink the cup

In sea water

It's like a hundred billion viruses in a glass

But not there, from viruses capitalized

Of all the TV plagues

But there, not evil and healthy viruses

Good milk coming out of a breast

But

We want to change society

And it's society that changes us

We want to transform the world

And it's the world that transforms us

And this from moment to moment

We are all the executed

And about executions

The last ordered by the late Inquisition

In Spain, took place in 1826

And in 1838, its abolition was proclaimed

In fact, it was always on-going

So, under Franco, she took another name

Like slow death, long prison sentences

Worse than the death penalty, it is according to

Certainly, penalty of life, therefore, penalty of death

From birth, this bad and inexorable fate

And a good mother

Her child, would refuse to send her to war

And so, for in principle, wars, avoid them

Social, civil, international

You elect deputies

Who, on the contrary, are there to manage them

In France, a deputy brings in 37,000 euros

Per year, to his party, to the all crook

Each voter is 1.64 euros

Per year, for his party

Multiplying by all the votes, that's how

A whole scam organization

But all the debates

But all the antics

All conferences

All courses

Past present Future

And in all areas

Millennia in many weeks

Of the block-universe, and knock-knock

Of all OCD

To the thief, to the looter

To the looter, to the thief

Certainly, plagiarism is necessary, progress implies it

Dixit feu ( 1931 - 1994 ) Guy Debord, greatly improving the reply!

All things in life, everyone else

And if "Honneur de la police", from the fascist French secret service

Had not intimidated fire ( 1944 -1986 ) Michel Colucci

Who withdrew from the laws of the market, as well

Because ungovernability is not on any list

It was the formal proof that acquits!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician