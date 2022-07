Du Larzac à Notre-Dame-des-Landes

Si la résistance à l'aéroport

De Notre-Dame-des-Landes

N'empêche pas ce mauvais sort

A la réaction, tout sera permis, alors

C'est en vérité, un enjeu national

Et même au domaine international

Car si Vinci et les consorts

En sortent vainqueurs et imposent la mort

Partout ailleurs, l'avion s'imposera

Et partout ailleurs, l'agriculture trépassera

Aucun gouvernement ne veut l'empêcher

Aucun gouvernement ne peut l'empêcher

Car ce sont les lois du marché

Qui font le gouvernement

Qui sont le gouvernement

De n'importe quel gouvernement

Qui impose ainsi, toutes les lois du marché

C'est pour cela

Que le capitalisme, qui est malin

A toujours le besoin

D'une extrême gauche du capital

Et surtout, d'une gauche du capital

Pour pouvoir parvenir à ses fins

Avec l'aide de quelques malfrats

Que l'odeur du pouvoir allèche

Et dont l'argent fait office de mèche

Tout gouvernement pas trop bête

Veut intégrer, en son sein

Des éléments de son aile gauche

Pour toujours, faire le jeu de son aile droite

Une vraie reine de la fauche

Et ainsi, toujours faire

Comme déjà, le faisait sa mère

Une politique de droite

Sans en avoir les mains moites

Voilà pourquoi

En cas de guerre civile

Comme tant et tant de fois

Les révolutionnaires seraient à un, contre mille

Et même peut-être bien, à un, contre dix mille

Car toute politique est de droite, l'humain, elle le nie

La seule solution viable, pour l'humain, c'est l'anarchie !

Nous qui voulons

Un monde nouveau

Sans gauche, sans extrême gauche

Sans droite, sans extrême droite

Mais dans toutes les manifestations

Sont beaucoup de partisans, de partisanes

De l'ancien monde, qu'aux gémonies, nous vouons

Ce sont les agents du capital, une fausse conscience

Les alliés objectifs de toute gouvernance

Et c'est ainsi

Que toutes les mêmes choses

Se reproduisent, toujours le même mépris

Car la vérité, ne sent pas la rose !

Tout le monde utilise tout le monde

Tout le monde se sert de tout le monde

Tout le monde s'instrumentalise

Toutes les organisations monopolisent

L'anarchie est au-delà de toute idéologie

L'anarchie, la vérité, elle la dit !

Seule l'anarchie

Peut accoucher d'une nouvelle société

Avec ou sans les organisations anarchistes bureaucratisées

Toute foule

Désunit ne peut rien

Toute foule

Fragmentée, lutte pour rien !

Tant qu'à sa porte

Voit son midi, tout un chacun

Et l'on ne peut jamais

Et d'aucune sorte

De cette façon, changer rien !

Les motivations personnelles

Qui sont pourtant essentielles

Sont toujours bien gommées

Jamais, il ne faut les évoquer !

Le capital est un as du pistolet

Ses représentants et représentantes, roulent en cabriolet

Ce sont ses plus fameux agents secrets

Ils sont à droite, mais surtout à gauche

Et aussi à son extrême gauche

On peut apercevoir leurs gens, hypocrites fanfarons

Dans de nombreuses manifestations

Ils jouent avec nos émotions

Et l'on se fait toujours avoir !

Quand ce ne sont pas les gros bras

Des bureaucrates de la CGT

Et autres services d'ordre divers et variés

Ce sont les policiers

Toujours bien armés, pour frapper !

En vérité, le futur ennemi

Est toujours parmi nous

Déjà au Larzac, avec ses faux amis

Et de Notre-Dame-des-Landes, quand on se fiche, de nous !

Et n'oublions pas

Qu'il fallut aux paysans du Larzac

Une lutte non-violente, qui dura de 1971 à 1981, pleine de micmac

Pour faire céder, le pouvoir de l'époque

Car de certains paysans, l'on ne se moque !

Le Larzac, c'est ma génération

Car vingt ans, à ce moment, nous avions

Avec feu ( 1898-1983) May Picqueray, et d'autres réfractaires

Nous portions, haut, l'idéal libertaire

Et chacun, chacune, à sa façon

Au Larzac, apportait sa pierre !

Voici pourquoi, à notre époque

La résistance au projet d'aéroport

De Notre-Dames-des-Landes

Est un enjeu national

Et même, une sorte de test, au niveau international

Pour que les projets de ce type, s'étendent !

Si la résistance s'échoue

Dans ses faux alliés

Et qu'ainsi la réaction

S'infiltre, dans toutes ses lignées

Alors, plus aucun obstacle

Pour la technologie inhumaine

Qui ainsi, pourra , définitivement, tout se permettre

Et qui pour l'anarchie et ses amitiés, sera la débâcle

Oui, il faut dire non

A toutes les sortes de barbarie

Non, il ne faut pas dire oui

A tout le monde, dans les manifestations

Toujours, nous les petits

Nous sommes utilisés

Comme des bêtes à manifester

Et bien vite, des petites choses abandonnées

Lorsque les dents, nous osons montrer !

Nous ne voulons plus aucun

Abus de culture spécialisée

Comme ces grèves réactionnaires

De praticiens, aux honoraires éhontés

Et qui en plus, prennent des airs !

Car un ouvrier spécialisé

Autant qu'eux, devrait être rémunéré

En attendant la fin du travail salarié !

Une manifestation

C'est comme un fruit

Dedans, il y a des vers

Apprentis renégats, futurs réactionnaires

Toujours aux bonnes places

Pour aux pauvres, faire des grimaces

Je me souviens d'une manifestation nantaise

Où de joyeux lurons libertaires, à leur aise

Crièrent , P comme pourri, S comme salop

Voici le parti socialo...

Rien ne change jamais vraiment, en politique

C'est toujours le même refrain, la même colique !

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

If the resistance at the airport

From Notre-Dame-des-Landes

Don't stop this bad luck

At the reaction, everything will be allowed, then

It really is a national issue.

And even in the international domain

Because if Vinci and the consorts

emerge victorious and impose death

Everywhere else, the plane will prevail

And everywhere else, agriculture will pass away

No government wants to prevent it

No government can stop it

Because these are the laws of the market

who make the government

Who are the government

Of any government

Which thus imposes, all the laws of the market

That's why

That capitalism, which is clever

Always need

From an extreme left of capital

And above all, from a left of capital

To be able to achieve his goals

With the help of some thugs

That the smell of power entices

And whose money acts as a wick

Any government not too dumb

Wants to integrate, within it

Elements of his left wing

Forever, make the game of his right wing

A real mowing queen

And so always do

As his mother used to do

A right-wing policy

Without having sweaty palms

that's why

In case of civil war

Like so many times

The revolutionaries would be at one, against a thousand

And even maybe well, at one, against ten thousand

Because all politics is on the right, the human, she denies it

The only viable solution for humans is anarchy!

We who want

A new world

Without left, without extreme left

Without right, without extreme right

But in all manifestations

Are many partisans, partisans

Of the old world, to which we dedicate ourselves

They are the agents of capital, a false conscience

The objective allies of all governance

And it is so

That all the same things

Recur, always the same contempt

Because the truth does not smell like roses!

Everyone uses everyone

Everyone uses everyone

Everyone gets instrumental

All organizations monopolize

Anarchy is beyond any ideology

Anarchy, the truth, she says it!

Only anarchy

Can give birth to a new society

With or without bureaucratized anarchist organizations

Any crowd

Disunit can't do anything

Any crowd

Fragmented, fight for nothing!

As long as at his doorstep

Sees its noon, everyone

And we can never

And of any kind

This way, change nothing!

Personal motivations

Which are nevertheless essential

Are always well erased

Never, they must not be mentioned!

Capital is an ace of the gun

Its representatives, ride in a convertible

They are his most famous secret agents

They are on the right, but mostly on the left

And also to his far left

You can see their people, swaggering hypocrites

In many events

They play with our emotions

And we always get fooled!

When it's not the big guys

CGT bureaucrats

And other miscellaneous and varied services

These are the police

Always well armed, to strike!

In truth, the future enemy

Is still among us

Already at Larzac, with his false friends

And Notre-Dame-des-Landes, when we don't care about us!

And let's not forget

That the peasants of Larzac needed

A non-violent struggle, which lasted from 1971 to 1981, full of micmac

To make yield, the power of the time

Because of certain peasants, one does not make fun!

The Larzac is my generation

Because twenty years, at that time, we had

With fire (1898-1983) May Picqueray, and other refractories

We carried, high, the libertarian ideal

And each, each, in their own way

At Larzac, bring your stone!

This is why, in our time

Resistance to the airport project

From Notre-Dames-des-Landes

Is a national issue

And even, a kind of test, at the international level

For projects of this type to expand!

If resistance fails

In his false allies

And so the reaction

Infiltrates, in all its lines

So no more obstacles

For inhuman technology

Who thus, will be able, definitively, to afford everything

And who for anarchy and its friendships, will be the debacle

Yes, you have to say no

To all kinds of barbarism

No, don't say yes

To everyone, in the demonstrations

Always, we the little ones

We are used

Like beasts to manifest

And soon, little things left behind

When the teeth, we dare to show!

We don't want any more

Abuse of specialized culture

Like those reactionary strikes

Of practitioners, with shameless fees

And who in addition, take the air!

Because a skilled worker

As much as them, should be remunerated

Waiting for the end of salaried work!

Event

It's like a fruit

Inside there are verses

Renegade apprentices, future reactionaries

Always in the right places

For the poor, make faces

I remember a demonstration in Nantes

Where merry libertarian lads, at their ease

Shouted, P for rotten, S for bitch

Here is the socialo party...

Nothing ever really changes in politics

It's always the same refrain, the same colic!

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )