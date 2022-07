Tant que le capitalisme

Sera contre les capitalistes

Tant que le fascisme

Sera contre les fascistes

Tant que l'anarchisme

Sera contre les anarchistes

Tant que le stalinisme

Sera contre les stalinistes

Tant que le communisme

Sera contre les communistes

Tant que le royalisme

Sera contre les royalistes

Tant que la démocratie

Sera contre les démocrates

Mémoricide, populicide, génocide

Et si tout le monde chantait ?

Et si tout le monde écrivait ?

Et si tout le monde peignait ?

Tout le monde serait chanteur !

Tout le monde serait écrivain !

Tout le monde serait peintre !

Et peut-être

Plus l'idée de la terreur

Qui est la terreur de l'idée

Comme les guerres de Vendée

Avec ses 160.000, enfants, femmes, hommes, massacrés

Avec ses 10.000, enfants, femmes, hommes, noyés

Toujours pour des idées

Pour un chimérique bonheur imposé

Ainsi, populicide, date de 1794

Ainsi, génocide, date de 1944

Ainsi, mémoricide, date de 1991

Trois néologismes

Qui sont nés du ventre de la guerre

Guerre de l'idée

Idée de la guerre

Pour finalement, ne jamais véritablement, rien changer !

Avec des paix à la courte durée

Juste le temps, en fait, de se préparer

Pour de nouvelles guerres

Et partout, toujours la guerre, toujours la misère

Après la vie partagée, et sans guerre, du matrilinéaire

Populicide, génocide, mémoricide

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

As long as capitalism

Will be against the capitalists

As long as fascism

Will be against the fascists

As long as anarchism

Will be against the anarchists

As long as Stalinism

Will be against the Stalinists

As long as communism

Will be against the Communists

As long as royalism

Will be against the royalists

As long as democracy

Will be against the Democrats

Memoricide, populicide, genocide

What if everyone sang?

What if everyone wrote?

What if everyone painted?

Everyone would be a singer!

Everyone would be a writer!

Everyone would be a painter!

And maybe

No more the idea of ​​terror

Who is the terror of the idea

Like the Vendée wars

With its 160,000, children, women, men, massacred

With its 10,000, children, women, men, drowned

Always for ideas

For an imposed chimerical happiness

Thus, populicide, dates from 1794

Thus, genocide, dates from 1944

Thus, memoricide, dates from 1991

Three neologisms

Who were born from the womb of war

War of the idea

idea of ​​war

In the end, never really change anything!

With short-lived peaces

Just enough time, in fact, to prepare

For new wars

And everywhere, always war, always misery

After the shared life, and without war, of the matrilineal

Populicide, genocide, memoricide

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )