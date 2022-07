Création de pathologie, pathologie de création

Un sms, à un ami

" J'ai lu tous les livres de feu (1911-1995) Emil Cioran

Je collectionne aussi les documents sonores et visuels

Sur lui, j'ai été cioranien de nombreuses années

Et en accord avec sa pensée, je pense aussi

Que nous sommes tous et toutes

Et à des degrés divers, des prétentieux et des prétentieuses

Des mégalomanes en tous genres, et ceci

Est valable, surtout pour les gens

Qui écrivent, qui peignent, qui font de la musique, etc...

Et surtout ceux et celles, qui ne citent jamais, leur source d'inspiration ! "

Après qu'il m'ait dit

Vouloir clamer un texte de poésie

Dans une soirée slam, que tout est répétition

Ce qui est encore une répétition

Que cela soit en Auvergne, ou à Menton

Que bien des gens, ont déjà dit

Avant moi, et avant lui !

Et au fond, c'est de la mégalomanie

De ne pas vraiment le penser, que c'est toujours le même pipi !

Car répéter la répétition

N'est même plus une innovation

L'art est ainsi une supercherie

La poésie est ainsi une supercherie

Où tout le monde apaise, sa goinfrerie !

Mais cela ne vaut rien, face à la vie

Et finalement, nous en faisons fi !

Ecrire, peindre, faire de la musique

Sont à la société aliénée, nécessaires thérapeutiques

Qui certes, soulagent le mal-être

Mais ce sont à la vie, des tics

Dans un monde brutal, où il faut paraître !

La plupart des gens

Ont le besoin de ces arts aliénés

Pour, même un peu, se sentir aimés

Et en fait, c'est leur mal-être, qui est aimé

Mais jamais, leur vraie personnalité !

Qui est d'ailleurs, souvent détestée

Comme d'oser baragouiner

Sur le papier, ce que je viens de cracher !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

A text message to a friend

" I have read all the books of fire (1911-1995) Emil Cioran

I also collect sound and visual documents

On him, I was cioranian for many years

And in line with his thought, I also think

that we all are

And to varying degrees, pretentious men and women

Megalomaniacs of all kinds, and this

Is valid, especially for people

Who write, who paint, who make music, etc...

And especially those who never quote their source of inspiration! "

After he told me

Wanting to proclaim a text of poetry

In a slam party, everything is repetition

Which is another repeat

Whether in Auvergne, or in Menton

That many people have already said

Before me, and before him!

And deep down, it's megalomania

Not really thinking about it, that it's always the same pee!

'Cause repeat repeat

Isn't even an innovation anymore

Art is thus a deception

Poetry is thus a deception

Where everyone soothes, his gluttony!

But it's worth nothing, in the face of life

And finally, we ignore it!

Write, paint, make music

Are to the alienated society, necessary therapeutic

Which certainly relieve the discomfort

But these are to life, tics

In a brutal world, where you have to appear!

Most people

Need these insane arts

To, even a little, feel loved

And in fact, it is their discomfort, which is loved

But never, their true personality!

Who is moreover, often hated

Like daring to jabber

On paper, what I just spit!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )