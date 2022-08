Névroses et psychoses expérimentales

Et de feu (1958-1988) Johan Kastenberger

Dit pumpgun-Ronnie, champion marathonien

De ce braqueur autrichien

Qui aujourd'hui, se souvient ?

Les administrations ont des listes noires

De gens qu'il faut maltraiter

De gens à tuer

Avec tout le personnel complice

Et des consignes mensonges à respecter

Cela va du pôle emploi

Pour vous exclure de vos droits

Au monde de la prison

Où du maton, vous serez la proie

Mais ce sont des instructions

Qui viennent de si haut

Qu'en cas de contestation

Vous mangez votre chapeau, personne ne vous croit !

Pas même, en France, " Le canard enchaîné "

Qui aura d'autres chats à fouetter !

Si cela a bien été fait

Vous passerez toujours pour un niais

Car l'administration du fascisme libéral

Prévoit tous les cas de figure

Si pour elle, cela tournait mal !

Elle est aux ordres, il faut briser, il faut exclure

L'administration a toujours raison

C'est toujours sa parole qui prime, au fond !

Car vous passerez pour paranoïaque

Personne ne vous croit, vous êtes un maniaque

La politique de l'administration

Est l'administration de la politique

Et les ennemis du système

Femmes et hommes, sont fichés, repérés, signalés, forcément listés

Personne ne les aime

La tyrannie veut les éliminer

Par tous les moyens, sans aucune légalité !

De tous temps, il en va ainsi

Comme la délation, qui toujours fleurit

Qui jamais, ne peut avoir le moindre ami

A part peut-être, madame haine ou madame jalousie !

La ville tutrice de la campagne

C'est depuis 1200 environ, seulement

Avant, tout dépendait du paysan

Le plus grand seigneur, en était dépendant

Certes, ce que j'écris, n'est pas militant

Je ne veux dépendre d'aucun camp

Car le militantisme

C'est le stade suprême de l'aliénation

A 62 ans, je connais le feuilleton !

Du parti a toujours raison

L'organisation a toujours raison

L'administration a toujours raison

Si nous la connaissons, la chanson !

Feu (1920-1979) Robert Boulin, un politicien

Assassiné par l'Etat français

Aurait du dire publiquement

Et ouvertement, ce qu'il savait

Il aurait ainsi, sauvé sa peau, tout simplement

Il avait des dossiers secrets

Sur des gens du gouvernement, de son temps

Dire qu'il ne comptait pas se suicider

Et adresser les documents à des journaux, du type "Le canard enchaîne"

S'il avait fait ceci, il eut été sauvé !

Il faut tout rendre dehors

La vérité encore plus honteuse

En la livrant au public

Qu'ainsi, elle devienne frénétique !

Car c'est toute une mathématique

Où absolument tout, est politique

Surtout ce que j'écris, nouvelle alchimie

La prétention d'être sans prétention

L'abîme se repeuple, on touche le fond

Sans cesse, de plus en plus, profond

Comme le dernier soupir

De quelqu'un qui va bientôt mourir

Comme la magie du chiffre 7

Dont la racine septième, ô féerie

De cinquante 7

Est 13,404.946

Le chiffre 7 est une miss

Dans la symbolique, aux autres, est une éclipse

Comme à l'époque, en France

Où le paysan, dans la pomme, d'Adam et Eve

Croyant dans cette fève

En 1381, la révolte des paysans, en transe !

La paraphysique est un langage codé

Pour des coquillards d'aujourd'hui, de rares initiés

Chaque pays a son " Front National "

Et ce qui fait vraiment mal

C'est que ses idées

Sont depuis un certain temps, en train de gouverner !

Tout le reste, c'est de la mise en scène

Avec pour le dire, de belles sirènes

Et chaque année, les mêmes étrennes

Cette poésie sera surannée, écrite en vain

Quand tout cela sera devenu faux, c'est pas pour demain !

Les années 2000

Sont sans réelle curiosité

Les années 2000

Sont sans réelle générosité

Les années 2000

Sont sans réelle solidarité

Et la folie de la marchandise, est institutionnalisée

Qui fait passer pour fou, l'homme révolté

L'homme toujours chômé

Qui ne veut participer

Et ce le moins possible, à la société aliénée

Celui qui ne se réclame que de l'expression libérée

De la liberté d'expression totalement camisolée !

De toute organisation, est le réprouvé

De toute machination est la victime désignée

La hiérarchie est partout

Quand elle est cachée, surtout

C'est encore plus pervers, plus flou !

C'est moins évident dans le milieu dit "révolutionnaire"

Et plus flagrant, dans la mouvance réactionnaire

Mais, toujours le même mensonge répété

De quatre fragments du capitalisme, opposés

Et qui en fait, sont intégralement liés

Extrême gauche, gauche, droite, extrême droite

Ont fait le serment, de la vie étroite

De peur, toujours moite

Sont une seule et même chose

A la vie, veulent les mêmes doses

De mort, comme tout, ce qui dorénavant, paraît à la télévision

C'est la grande famille de la réaction

Et ce, sans la moindre exception

Aux oubliettes, vous êtes, sinon !

Les administrations de la misère

Qui contre le fiché, sont en guerre

Sont des laboratoires

Pour des névroses expérimentales

Pour des psychoses expérimentales

Elles font tout, pour nous rendre fous !

Subtilement ou manifestement, elles donnent des coups

Personne n'y échappe, c'est la foire

C'est l'insécurité sociale

L'administration de la pauvreté, à la révolte, fait mal !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

And Fire (1958-1988) Johan Kastenberger

Said pumpgun-Ronnie, champion marathon runner

Of this Austrian robber

Who today remembers?

Administrations have blacklists

Of people to mistreat

people to kill

With all the complicit staff

And false instructions to follow

It goes from the job center

To opt out of your rights

In the prison world

Where from the guard, you will be the prey

But these are instructions

Who come from so high

That in case of dispute

You eat your hat, no one believes you!

Not even, in France, "The Chained Duck"

Who will have other fish to fry!

If it was done well

You will always pass for a fool

Because the administration of liberal fascism

Provides for all scenarios

If for her, it turned out badly!

She is under orders, we must break, we must exclude

Management is always right

It's always his word that takes precedence, basically!

Because you will pass for paranoid

No one believes you, you're a maniac

Administration policy

Is the administration of the policy

And the enemies of the system

Women and men are filed, spotted, reported, necessarily listed

nobody likes them

Tyranny wants to eliminate them

By all means, without any legality!

It's always been like this

Like denunciation, which always flourishes

Who ever, can't have the slightest friend

Except perhaps, Madame Hate or Madame Jealousy!

The guardian city of the countryside

It's since around 1200, only

Before, everything depended on the farmer

The greatest lord, was dependent on it

Certainly, what I write, is not militant

I don't want to depend on any side

Because activism

This is the supreme stage of alienation

At 62, I know the soap opera!

Of the party is always right

The organization is always right

Management is always right

If we know it, the song!

Fire (1920-1979) Robert Boulin, a politician

Assassinated by the French State

Should have said publicly

And openly what he knew

He would thus have saved his own skin, quite simply

He had secret files

On people in the government, of his time

Say he wasn't planning on killing himself

And address the documents to newspapers, of the type "The duck enchains"

If he had done this, he would have been saved!

We have to get everything out

The even more shameful truth

By releasing it to the public

That thus, it becomes frantic!

'Cause it's all math

Where absolutely everything is political

Especially what I write, new chemistry

The pretense of being unpretentious

The abyss is repopulated, we are touching the bottom

Endlessly, deeper and deeper

Like the last breath

Of someone who will soon die

Like the magic of the number 7

Whose seventh root, oh fairyland

of fifty 7

Is 13,404.946

The number 7 is a miss

In symbolism, to others, is an eclipse

As at the time, in France

Where the peasant, in the apple, of Adam and Eve

Believing in this bean

In 1381, the revolt of the peasants, in a trance!

Paraphysics is a coded language

For today's coquillards, rare initiates

Each country has its "National Front"

And what really hurts

It's just his ideas

Have been ruling for some time!

Everything else is showmanship

With to say it, beautiful mermaids

And every year, the same gifts

This poetry will be outdated, written in vain

When all this will have become false, it is not for tomorrow!

The 2000s

Are without real curiosity

The 2000s

Are without real generosity

The 2000s

Are without real solidarity

And the madness of the commodity, is institutionalized

Who makes the rebellious man pass for mad

The unemployed man

Who does not want to participate

And this as little as possible, to the alienated society

The one who claims only liberated expression

Freedom of expression totally straitjacketed!

Of every organization, is the reprobate

Of all machinations is the designated victim

Hierarchy is everywhere

When it's hidden, especially

It's even more perverse, more vague!

It is less obvious in the so-called "revolutionary" environment

And more blatantly, in the reactionary movement

But, always the same lie repeated

Of four fragments of capitalism, opposed

And which in fact are integrally linked

Far left, left, right, far right

Have taken the oath, of the narrow life

From fear, always moist

are one and the same

To life, want the same doses

Of death, like everything, which henceforth appears on television

It's the big family of reaction

And this, without the slightest exception

In oblivion, you are, otherwise!

The administrations of misery

Who against the file, are at war

are laboratories

For experimental neuroses

For experimental psychoses

They do everything to drive us crazy!

Subtly or overtly, they kick

No one escapes it, it's the fair

It's social insecurity

The administration of poverty, in revolt, hurts!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )