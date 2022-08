Le présent et le futur du passé

16 février 1943

Loi de Vichy, STO, au boulot

Et en Allemagne, l'on se magne

Hormis le maquis en castagne

Nés entre 1920 et 1922, pas de pot

650.000 travailleurs, du mal dans sa peau

Mais de toutes façons

Le travail est toujours obligatoire

Comme du manger et du boire

Sinon

Pas de logement

Aucune femme, aucun enfant

Du moins, le plus souvent

Du STO permanent

Service du travail obligatoire en mutant

Comme du corps humain, se renouvelant

La peau

En dix à trente jours

Le squelette, lui, en dix ans

Les alvéoles des poumons en huit jours

Les globules rouges en quatre mois

La graisse en huit ans

Le foie en deux ans et six mois

Cristallin, pas de renouvellement

Quand aux diverses bourgeoisies

Le relais est permanent

Elles sont les propriétaires du vivant

Car elles sont propriétaires de la culture

Car elles sont dépositaires des sciences de la vie !

Et le plus souvent, ainsi

Au tout récupéré

Toujours un coup d'avance

Quand on a le temps d'y réfléchir, l'évidence

Quand tout est devancé

Quand tout est confisqué

Quand tout est détourné et utilisé

La propriété des moyens, la production, l'information

Faisant et défaisant les révolutions

En prenant la tête

En assurant, de ce fait, les défaites

Ou sinon, du canon, de l'élimination

Toujours un coup en prévision

Comme

Global Seed Vault

Svalbard en Norvège

Le stockage des graines du monde entier

Quoi qu'il puisse arriver, pouvoir repartir de plus belle

Autre ouvroir d'exploitation potentielle

Chaque bourgeoisie du capital, spécialisée

Dans un domaine à domestiquer

Ouvroir de régénération potentielle

Qui lui donne de nouvelles ailes

Bien pire encore que du CO2 émis

Et pour son produit

Du un kilowattheure de courant électrique

10589 pour le charbon

6 pour le nucléaire

Toutes les classes sociales

Toutes les religions et les idéologies

Devraient être abolies

Toutes les castes sociales, d'autres, aussi

Les vies sont en bocal avec les bourgeoisies !

Résultat, au tout gâché, au tout sali

D'autres l'ont dit

D'autres le diront

Mais

Je le redis

Je le dis

Et ce qui a été écrit

Et ce qui est écrit

Est le quelque part d'une vie

A été le quelque part d'une vie

Femme, homme, enfant, et tutti quanti

Feu ( 1821 - 1880 ) Gustave Flaubert, l'avait compris

Tout, pensé, imaginé, dit, inventé, créé, théorisé, écrit

Ou l'a déjà été, le sera, l'est, fractalisme de vie

Tu, il, elle, nous, je, vous, nous

Alors ?

Lu, pensé, écrit, dit, fait, théorisé

Alors ?

Nous ne faisons que nous dire

Alors ?

Nous ne faisons que nous lire

Alors ?

Nous ne faisons que nous écrire

Nous ne faisons que nous faire

Nous ne faisons que nous penser et nous inventer

De nous voir, de nous faire avoir

Avec quelques modifications et quelques bifurcations

Avec quelques améliorations ou quelques régressions

De la variation qui se fait continuation

De nos vies bourreaux et bourrelles

Et qui là, ne sont jamais en querelle

Arrêtons de nous lire

Lire pour lire

De nous faire, de nous médire

Faire pour faire

Médire pour médire

De nous flatter, de nous comparer

Flatter pour flatter

Comparer pour comparer

Les bourgeoisies

Sont plus dans les têtes

Que dans les poches, en voilà des recettes

Dit, lu, pensé, écrit, fait, imaginé, construit, théorisé

Et il y a longtemps

Que tout est perdu

Que tout est fichu

Car en réalité

Cela sera difficile à rattraper

Car donc, en réalité

Tout est le produit du passé

Un présent du passé

Un futur du passé

Un passé du passé !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

February 16, 1943

Vichy law, STO, at work

And in Germany, we rush

Apart from the maquis in castagne

Born between 1920 and 1922, no pot

650,000 workers, trouble in his skin

But anyway

Work is always compulsory

Like eating and drinking

Otherwise

no accommodation

No wife, no child

At least, most often

Permanent STO

Compulsory labor service in mutant

Like the human body, renewing itself

The skin

In ten to thirty days

The skeleton, him, in ten years

The alveoli of the lungs in eight days

Red blood cells in four months

fat in eight years

The liver in two years and six months

Crystalline, no renewal

As for the various bourgeoisies

The relay is permanent

They are the owners of the living

Because they own the culture

Because they are custodians of life sciences!

And most often so

At all recovered

Always one step ahead

When you have time to think about it, the evidence

When everything is ahead

When everything is confiscated

When it's all hijacked and used

Ownership of means, production, information

Making and unmaking revolutions

By taking the lead

By ensuring, thereby, the defeats

Or else, cannon, elimination

Always a hit in anticipation

As

Global Seed Vault

Svalbard in Norway

Storing seeds from around the world

Whatever may happen, to be able to start again

Another potential exploitation opening

Each bourgeoisie of capital, specialized

In a domain to domesticate

Opening of potential regeneration

Who gives him new wings

Much worse than CO2 emitted

And for his product

From one kilowatt hour of electric current

10589 for coal

6 for nuclear

All social classes

All religions and ideologies

Should be abolished

All social castes, others, too

Lives are in a jar with the bourgeoisie!

Result, all ruined, all dirty

Others have said it

Others will say

But

I say it again

I say it

And what has been written

And what is written

Is the somewhere of a lifetime

Was the somewhere of a lifetime

Woman, man, child, and tutti quanti

Fire ( 1821 - 1880 ) Gustave Flaubert, understood it

Everything, thought, imagined, said, invented, created, theorized, written

Or has been, will be, is, fractalism of life

You, he, she, we, I, you, us

So ?

Read, thought, wrote, said, done, theorized

So ?

We just tell ourselves

So ?

We only read ourselves

So ?

We only write to each other

We're just doing ourselves

We only think and invent ourselves

To see us, to have us

With some modifications and some bifurcations

With some improvements or some regressions

Of the variation that becomes a continuation

Of our executioner and executioner lives

And who there, are never in quarrel

stop reading us

Read to read

To make us, to slander us

do to do

gossip to gossip

To flatter us, to compare us

Flatter to flatter

Compare to compare

The bourgeoisies

Are no longer in the heads

Only in the pockets, here are recipes

Said, read, thought, wrote, done, imagined, built, theorized

And a long time ago

that all is lost

That everything is ruined

Because in reality

It will be hard to catch up

Because therefore, in reality

Everything is a product of the past

A present from the past

A future of the past

A past of the past!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )