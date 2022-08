Paraphysique de la souffrance

" La plupart des révolutionnaires sont des conservateurs en puissance dans la mesure où ils s'imaginent que tout irait bien si l'on modifiait la forme de la société. "

George Orwell (1903-1950) "Dans le ventre de la baleine et autres essais" (1931-1943) aux éditions Ivrea-Encyclopédie des nuisances

Le malheur des uns et des autres

Fait le malheur de tout le monde

Le moindre rien

Fait boule de neige

En mal ou en bien

Que toujours la bonté, allège

Les mots sont des chaussures usées

Trop abimés, il faut les jeter

A force de les répéter

Comme les mêmes gestes imités

De la souffrance au travail

Hommes, femmes, enfants, véritable bétail

Le travail de la souffrance

Cinq mille personnes, par jour, dans le monde

Tuées, par cette torture, à l'implacable fronde

Et les TMS ou troubles musculosquelettiques

En font une autre éloquence !

Et qui sont, toutes catégories confondues

La plus grande cherté, pour la société du marché

Plus que le budget des armées !

La vérité s'affiche partout

Mais personne ne veut l'écouter

La malhonnêteté

Est toujours récompensée

Des truands exploiteurs ou truands amuseurs

A qui vont toutes les clameurs

De millions d'euros, ô voleurs

Leurs portraits sont dans les journaux

Nous sommes leurs esclaves, leurs veaux

Le monde leur appartient

Le monde est leur jardin

Ils façonnent les vies

Ils achètent toutes leurs envies

Les politiciens sont leurs amis

Prostitution, politique, mafia, affaires

Sont du même lit

Tous les députés sont de la partie

C'est fabriqué avec la même chimie

Tous les jours, ils nous chient !

Il y aurait, petits ou longs

Cinq cent espèces de poisson

En Europe, pour trois mille en Amazonie

Dont à la planète, c'est un poumon

Mais de tout ceci

La société du profit, fait fi

Et bientôt, pour le pognon

Tout pourrait être anéanti !

Comme entre le Pérou et le Brésil

Quelques tribus indigènes, isolées

Qui ne sont pas des cent et des mille

Menacées, des funambules sur un fil

Ô paradoxe de la puante modernité

Dans le monde, reste, une centaine de tribus isolées !

Le travail de la bourgeoise morale

Est la morale bourgeoise au travail

Les pauvres vilipendés

Les riches admirés

D'une richesse pécuniaire, toujours frelatée

Et pourtant, en elle

Tout est mort, la vie n'est pas belle !

Et si toute la pauvreté

N'était pas charitablement assistée

Par diverses allocations étudiées

Cela pourrait, on ne sait jamais, éclater

Aussi, toutes les multiples allocations

Ne sont pas de la philanthropie

Mais il faut éviter une éventuelle révolution

Mais il faut éluder, une résurgence de l'anarchie

Ainsi, sont prises

En haut lieu, toutes les précautions !

Et pourtant

Si tout était partagé, si tout était mis en commun

Mais sans aucun lieu commun

Si tout le monde irradiait de bonheur

La planète Terre, serait inondée de chaleur

Pour l'égoïsme de tout le monde

Pour qu'enfin, la belle ronde !

Feu (1901-1936) Francisco Ascaso

Avait fort bien compris

Et ce, contrairement à feu (1896-1936) Buenaventura Durruti

Que l'organisation peut avoir tort

Même contre un seul individu

Si à la raison, il est le plus fort

Pour que la bureaucratie ne soit pas élue !

Ce débat fondamental, de renaissance

En Espagne, fut abordé, de circonstance

Mais souvent occulté, en France

Par la bureaucratie libertaire, en pleine aisance !

La CNT se serait bureaucratisée

Et Ascaso aurait été assassiné

Comme aussi l'anarchie, avec sa pureté

Et ainsi serait née, une nouvelle autorité

Hélas, on peut tout supposer !

Je suis le type d'individu également exécré

Par toutes les petites orthodoxies malodorantes

Qui se disputent aujourd'hui le contrôle de nos esprits

Toujours au nom de l'idéologie

Inlassablement triste, jamais marrante !

Comme la psychanalyse de l'idéologie

Qui devient l'idéologie de la psychanalyse

A la vie, malsaines analyses

A l'acte quotidien, que toute cette pacotille, paralyse

Et bien rire, des illusions de la psychanalyse !

Qui peut-être d'une grande malignité

Aux mains de gens aberrés

La misère s'immole par le feu

La misère cela n'est pas un jeu

Ses cris se rident sur nos figures

Il y a du cyanure dans sa confiture

La misère intègre le spectaculaire

Pour intéresser à son sort

Terrifiante danse de la mort

Une mode, le capitalisme et son défilé de la misère

Toutes les tragédies de la vie

Comme la musique de feu (1925-2004) Carlos Paredes

Guitare portugaise, ô mélancolie

Guitare à douze cordes, suprême magie

Pour épouser toute une rêverie

Un jour

Il n'y aura plus aucun riche

Un jour

Il n'y aura plus aucun pauvre

Tous les hommes seront beaux, rebelles

Toutes les femmes seront fières et belles

Il n'y aura plus aucune propriété

Plus d'assassins, plus de voleurs, plus de vilains

Plus de travail pour abîmer

Plus jamais rien de mesquin

Plus aucun mariage

Plus aucun divorce

Plus aucun mirage

De temps en temps, un gosse

Plus besoin d'écrire

Plus besoin de lire

Plus besoin d'étudier

Plus besoin de peindre

Plus besoin de feindre

Plus aucun besoin de sublimer

Quand nous aurons vraiment, toutes nos têtes, changées

Quand nous nous serons transformés

Finie l'humanité autiste

Chaque être humain, à la vie, sera un artiste !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Most revolutionaries are potential conservatives in that they imagine that everything would be fine if the form of society were changed."

George Orwell (1903-1950) "In the belly of the whale and other essays" (1931-1943) published by Ivrea-Encyclopédie des nuisances

The misfortune of each other

Make everyone miserable

The least nothing

Makes a snowball

For bad or for good

That always kindness, lightens

Words are worn shoes

Too damaged, they must be thrown away

By repeating them

Like the same gestures imitated

Of suffering at work

Men, women, children, real cattle

The work of suffering

Five thousand people, a day, in the world

Killed, by this torture, with the implacable slingshot

And MSDs or musculoskeletal disorders

Make it another eloquence!

And who are, all categories combined

The greatest dearness, for the society of the market

More than the budget of the armies!

The truth is showing everywhere

But no one wants to listen

Dishonesty

Is always rewarded

Exploitative mobsters or entertaining mobsters

To whom do all the clamors go

Of millions of euros, oh thieves

Their portraits are in the newspapers

We are their slaves, their calves

The world belongs to them

The world is their garden

They shape lives

They buy all their desires

Politicians are their friends

Prostitution, politics, mafia, business

Are from the same bed

All deputies are on board

It's made with the same chemistry

Every day, they shit us!

There would be, small or long

five hundred species of fish

In Europe, for three thousand in the Amazon

Whose planet is a lung

But of all this

The profit society ignores

And soon, for the dough

Everything could be destroyed!

Like between Peru and Brazil

A few indigenous, isolated tribes

Who are not a hundred and a thousand

Threatened, tightrope walkers on a wire

O paradox of stinking modernity

In the world, remains, a hundred isolated tribes!

The work of the moral bourgeois

Is bourgeois morality at work

The reviled poor

The admired rich

Of pecuniary wealth, always adulterated

And yet, in her

Everything is dead, life is not beautiful!

And if all the poverty

Was not charitably assisted

Through various allocations studied

It could, you never know, burst

Also, all multiple allocations

are not philanthropy

But we must avoid a possible revolution

But we must evade, a resurgence of anarchy

Thus, are taken

In high places, all the precautions!

And yet

If everything was shared, if everything was pooled

But without any common place

If everyone radiated happiness

Planet Earth would be flooded with heat

For everyone's selfishness

So that finally, the beautiful round!

Fire (1901-1936) Francisco Ascaso

understood very well

And this, unlike the late (1896-1936) Buenaventura Durruti

That the organization can be wrong

Even against a single individual

If at reason, he is the strongest

So that the bureaucracy is not elected!

This fundamental debate, of rebirth

In Spain, was approached, circumstance

But often hidden, in France

By the libertarian bureaucracy, in full ease!

The CNT would have been bureaucratized

And Ascaso would have been murdered

As also anarchy, with its purity

And thus would be born, a new authority

Alas, we can all assume!

I'm the type of individual equally hated

By all the little smelly orthodoxies

Who are now vying for control of our minds

Always in the name of ideology

Tirelessly sad, never funny!

Like the psychoanalysis of ideology

Who becomes the ideology of psychoanalysis

To life, unhealthy analyzes

In the daily act, that all this junk, paralyzes

And have a good laugh, at the illusions of psychoanalysis!

Who can be very malicious

In the hands of aberrated people

Misery sets itself on fire

Misery is not a game

Her cries wrinkle on our faces

There's cyanide in his jam

Misery integrates the spectacular

To interest in his fate

Terrifying Dance of Death

A fashion, capitalism and its parade of misery

All the tragedies of life

Like the music of fire (1925-2004) Carlos Paredes

Portuguese guitar, oh melancholy

Twelve string guitar, supreme magic

To marry a whole daydream

One day

There will be no more rich

One day

There will be no more poor

All men will be handsome, rebellious

All women will be proud and beautiful

There will be no more property

No more killers, no more thieves, no more villains

More work to damage

Never again anything petty

No more marriage

No more divorce

No more mirage

Once in a while, a kid

No need to write anymore

No more reading

No need to study anymore

No more painting

No more pretending

No more need to sublimate

When we really have all our heads changed

When we have transformed

Autistic humanity is over

Every human being, in life, will be an artist!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )