Agents secrets et agents de l'Etat

Dans le monde paysan

Où tout est travail de dément

Ne font qu'un, depuis longtemps

Identité professionnelle

Identité personnelle

Et c'est dans ce métier

Qu'il y a le plus de suicidés

Et c'est dans cette activité

Qu'il y a tant de dépressifs

Et c'est un phénomène massif

L'agriculteur, dans sa vie, met son coeur

Mais plus de sortie, pour sa sueur !

Maintenant, tous les secteurs

De la vie professionnelle, sont touchés

La vie personnelle est absorbée

Par le métier, elle est complètement mangée

La profession s'inscrit dans le corps

Elle régit tout, jusqu'à la mort !

Le travail est la meilleure des polices

A lui, toutes les obéissances sont lisses

Les fonctionnaires

Sont des agents de l'Etat

De ses rouages, ils sont les actionnaires

Volontairement ou involontairement, ils sont ses bras

Les agents secrets

Ne sont justement pas secrets

Ce sont ceux et celles

Qui anesthésient la conscience réelle

Jeux idiots, jeux d'argent, jeux pour niais

Animateurs, journalistes, humoristes, pour la radio et la télévision

Cela n'est pas de la conspiration

Mais seulement, un processus de domination

Dont tout le monde est complice

Même sans faire partie d'une milice

Et contre son gré, dans la mêlée !

Les agents secrets

Qui ne sont pas télévisés

Sont au service des armées

D'anciens mercenaires, d'anciens militaires

Experts, pour falsifier, déstabiliser, tuer !

Et ce, de l'individu au gouvernement

Ou même le mensonge, ment

Où la vérité, n'est jamais vraie

Les agents secrets

Sont toujours des agents de l'Etat

Les agents de l'Etat

Ne sont pas souvent des agents secrets

L'organisation de la soumission

Est la soumission de l'organisation

Toute organisation est ennemie de la révolution !

La plupart des gens, même pas méchants

Votent pour que rien ne change

Aucune révolution

Aucune transformation

Tant que nous aurons

Quelque chose à perdre ou à gagner

Des biens, une location, une maison

La tyrannie, inéluctablement, sera votée

Et il y a tant de propriétaires

Et il y a tant de locataires

Et il y a tant de professions

Et il y a tant de soumissions

Qui font le monde tel qu'il est

Et même, si ce que j'écris, toujours, déplaît !

Le gauchiste n'aime pas l'expression libérée

Le communiste n'aime pas l'expression libérée

Le fasciste n'aime pas l'expression libérée

L'anarchiste encarté n'aime pas l'expression libérée

Au capitalisme, ils sont les meilleurs alliés

C'est la guerre à la vie

C'est la guerre aux gens

Avec toutes leurs idioties

De la gabegie, ils sont les militants

Souvent gauchistes ou fascistes

Dans leur jeunesse

Et capitalistes, dans leur vieillesse

Ils vont aux mêmes kermesses

Dans un monde au regard stalinien

A l'aliénation généralisée participative

Et à la liberté d'expression fictive !

Sauf, pour le droit, de dire des sottises

L'expression libérée des conditionnements

Des idéologies, des religions, des croyances

Pour tout cela, aucune tolérance

Contre cela, tous les militants, pleins d'arrogance

Chefaillons gauchistes, communistes, nationalistes, anarchistes

Religieux, mafieux, staliniens, sexistes, tous les capitalistes

Il y a les chefaillons sans nom

Qui prêchent aussi la révolution

Dont le but inconscient

Est de prendre la place du tyran

La vie n'est plus possible sur Terre

Irrespirable est devenu son air

Au propre et au figuré

Où absolument tout est déliré !

Et où l'incompétence est généralisée

En toutes choses, tous domaines, toutes activités

Sionistes ou antisionistes, islamisme

Nationalisme, conspirationnisme, complotisme

C'est vraiment la même face

La même pièce, la même farce !

Il faut apprendre à penser autrement

Se défaire de tous nos conditionnements

Croyances, religions, idéologies

Qui, depuis le berceau, nous asphyxient

Les guerres naissent de ce même terreau

Et ainsi, tout est laid, jamais beau !

Aucune manifestation

Ne vaut sa présence

Qui n'est, contre toute cette absence !

Et tant de gens sincères

Que des coquins, tiennent dans leurs serres

Et n'importe quoi, leur font faire !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

In the peasant world

where everything is crazy work

Have been one, for a long time

Professional identity

Personal identity

And it is in this profession

That there are the most suicides

And it is in this activity

That there are so many depressed

And it's a massive phenomenon

The farmer, in his life, puts his heart

But no more going out, for his sweat!

Now all sectors

Of professional life, are affected

Personal life is absorbed

By the trade, she is completely eaten

The profession is part of the body

She governs everything, even death!

Work is the best font

To him all obediences are smooth

officials

are state employees

Of its cogs, they are the shareholders

Voluntarily or involuntarily, they are his arms

secret agents

Are precisely not secrets

These are those

Which anesthetize the real consciousness

Idiot games, gambling, games for fools

Animators, journalists, comedians, for radio and television

This is not conspiracy

But only, a process of domination

Of which everyone is an accomplice

Even without being part of a militia

And against his will, in the fray!

secret agents

which are not televised

Are in the service of the armies

Former mercenaries, former soldiers

Experts, to falsify, destabilize, kill!

And this, from the individual to the government

Or even the lie, lie

where the truth is never true

secret agents

Are still state agents

State officials

Are not often secret agents

The organization of the submission

Is the submission of the organization

Every organization is an enemy of the revolution!

Most people, not even bad guys

Vote for nothing to change

No revolution

No transformation

As long as we have

Something to lose or gain

Property, rental, house

Tyranny, inevitably, will be voted

And there are so many owners

And there are so many tenants

And there are so many professions

And there are so many submissions

Who make the world as it is

And even, if what I write, always, displeases!

The leftist does not like the liberated expression

The communist does not like liberated expression

Fascist does not like liberated expression

The encarted anarchist does not like liberated expression

To capitalism, they are the best allies

It's war on life

It's war on people

With all their nonsense

Mismanagement, they are the militants

Often leftist or fascist

In their youth

And capitalists, in their old age

They go to the same fairs

In a world with a Stalinist gaze

To participatory generalized alienation

And to the fictitious freedom of expression!

Except, for the right, to talk nonsense

Expression freed from conditioning

Ideologies, religions, beliefs

For all this, no tolerance

Against this, all militants, full of arrogance

Leftist leaders, communists, nationalists, anarchists

Religious, mafia, Stalinists, sexists, all capitalists

There are nameless chieftains

Who also preach the revolution

Whose unconscious purpose

Is to take the place of the tyrant

Life is no longer possible on Earth

Unbreathable became his air

literally and figuratively

Where absolutely everything is crazy!

And where incompetence is rampant

In all things, all fields, all activities

Zionists or anti-Zionists, Islamism

Nationalism, conspiracy, conspiracy

It's really the same face

The same play, the same farce!

You have to learn to think differently

Get rid of all our conditioning

Beliefs, religions, ideologies

Which, from the cradle, asphyxiate us

Wars are born from this same soil

And so, everything is ugly, never beautiful!

No demonstrations

Not worth his presence

Who isn't, against all this absence!

And so many sincere people

That rascals, hold in their greenhouses

And whatever, make them do it!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )