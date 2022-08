Le jésuite Bouhours et les bordels militaires

Ainsi dans la langue française

Le féminin s'incline devant le masculin

Et cela n'est pas du tout anodin

Si feu ( 1628-1702 ) le prêtre jésuite Dominique Bouhours, en fit sa thèse

Et ainsi en 1676, la femme devenant eunuque

Ne mordrait plus la nuque

Ainsi l'homme, de pleine face

Ne mordrait plus la paillasse

La femme n'étant rien

De consommation, elle deviendrait un bien

De la prostitutionnalisation du tissu social

Pour que s'assouvissent les mâles

Comme dans les bordels militaires

Pendant les paix et les guerres

Et pas seulement an Asie du Sud-Est

Mais partout sur la planète

Là où sont les armées

Elles se font proxénètes

De femmes, leurs putains recensées

Par les impôts, tout est financé

Ô contribuables, pris pour idiots très bêtes

Et qui l'eut cru

Avec la complicité active de l'ONU

N'étant le complice d'aucun imposteur

Ou même d'aucun blagueur

N'aimant pas

Ni les impostures, ni les forfaitures

Je précise que Pat dit l'invité

Jamais sur scène, ne fait des simagrées

Même s'il n'est pas interdit

De m'imiter, sans m'usurper, pour être précis !

Non aux usurpateurs et aux imitateurs

Aux calomniateurs, aux déformateurs

Sauf à dire, que c'est de moi, qu'il s'agit

Et que c'est seulement, sur le site "hiway.fr", que je suis !

Et nulle part ailleurs

Ma pauvre petite personne, ne sévit !

Après toute cette vérité

Car je ne veux pas être plagié

Certes, l'on peut toujours me raconter

L'on peut me blaguer

L'on peut me jouer

De mes textes paraphysiques

Qui sont à ceux et celles, qui en font, ô métaphysique

D'une certaine façon, savent les détester ou les apprécier

Sans pour autant, se les approprier

Sans s'en moquer ou les diffamer

Alors, soit c'est de la blague

Comme à Bruxelles, dans un squat

Car à toute inhumanité, je suis de la schlague

Dans mes textes, pas vraiment baths !

Je ne tiens pas le moral des troupes

Je ne vends aucune soupe

Sans argent et sans entregent, un illustre inconnu

Par tout le monde, est fait cocu !

Comme à Fukushima, rien n'est vraiment dit

10 millions de becquerels par heure

Jamais, cela n'est fini, ils toussent les réacteurs

Le nuage radioactif, jamais ne meurt

De son passé, c'est encore aujourd'hui

Mais l'intelligence, de nos cerveaux, fuit !

Patrice Faubert (2013) puète, pouète, peuète ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

So in the French language

The feminine bows to the masculine

And this is not at all unusual

Si feu (1628-1702) the Jesuit priest Dominique Bouhours, made his thesis

And so in 1676, the woman becoming a eunuch

Wouldn't bite the neck anymore

So the man, full face

Wouldn't bite the mattress anymore

The woman being nothing

From consumption, it would become a good

On the prostitution of the social fabric

For the males to satisfy

Like in military brothels

During peaces and wars

And not just in Southeast Asia

But everywhere on the planet

where the armies are

They become pimps

Of women, their whores counted

Through taxes, everything is financed

O taxpayers, taken for very stupid idiots

And who would have believed it

With the active complicity of the United Nations

Not being the accomplice of any impostor

Or even any joker

disliking

Neither the impostures, nor the forfeitures

I specify that Pat says the guest

Never on stage, never pretend

Although it is not prohibited

To imitate me, without usurping me, to be precise!

No to usurpers and imitators

To the slanderers, to the distorters

Except to say, it's me, it's about

And that it is only, on the site "hiway.fr", that I am!

And nowhere else

My poor little person, do not rage!

After all this truth

Because I don't want to be plagiarized

Certainly, one can always tell me

I can be joked

You can play me

Of my paraphysical texts

Which belong to those who make it, O metaphysics

Somehow know how to hate 'em or like 'em

Without, however, appropriating them

Without mocking or defaming them

So either it's a joke

Like in Brussels, in a squat

Because to all inhumanity, I'm from the schlague

In my texts, not really baths!

I don't hold the morale of the troops

I do not sell any soup

Without money and without interpersonal skills, an illustrious stranger

By everyone, is done cuckold!

As in Fukushima, nothing is really said

10 million becquerels per hour

Never, it's not over, they cough the reactors

The radioactive cloud never dies

Of his past, it is still today

But the intelligence of our brains is leaking!

Patrice Faubert (2013) puète, pouète, peuète ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )