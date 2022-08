Koyaanisqatsi, Pandémonium, ou le manifeste du rien

" Celui dont on a confisqué le corps et auquel on laisse la faculté de penser à son gré, est cent fois plus libre que celui dont on tient l'âme captive aux chaînes d'une occupation odieuse, allez, Messieurs, dans toutes les actions qui vous paraissent les plus généreuses, il n'y a que l'égoïsme. "

Mon oncle Benjamin ( Claude Tillier, 1801-1844 )

1915 - 1916

Phosgène, ypérite, chlorine liquide

Du criminel de guerre

Prix Nobel de chimie 1919 , feu (1868-1934) Fritz Haber

Puis le premier neurotoxique

De feu (1903-1990 ) Gerhard Schrader

Le tabun, en 1936, toujours l'enfer

En 1961, au Vietnam, premiers défoliants

Les américains avaient les nerfs

Leurs militaires sont des méchants

Mais déjà, en 1155

Feu (1122-1190) Frédéric Barberousse, vraiment dément

De la ville de Tortona, s'imposa violemment

Par des cadavres pesteux, lancés et lobés

Des murs de Caffa et de sa cité

Puis encore, vint la psychopharmacologie

Pour formater les populations

C'est plus efficace, c'est de la chimie

Avec les neuroleptiques, tranquillisants, plus de révolution

Largactil (1952) et Equanil

Librium et valium (1958)

Puis l'industrie de la tranquillisation

En fit une révolution

Des pilules pour supporter l'insupportable

D'un monde devenu invivable !

Des cachets pour tolérer son voisin

Avec lequel plus aucun lien

Les pauvres sont des esclaves

Les riches de leur sang, se lavent

Prostitution, gangstérisme, corruption

Du monde politique au Vatican, et absolution

Une totale protection pour tous ces gens !

Qui font et défont les lois

Et le peuple complice, ignorant, soumis et manipulé

Pour cette mafia, toujours prêt à voter !

Il a son football, nouvel opium du peuple

Des vedettes spectaculaires, pour le faire saliver

Des feuilletons, des films, des jeux, des documentaires, pour faire rêver

Et ainsi, la misère qui se fait oublier

Comme les pires atrocités, mémoricide

De feu (1835-1909) Léopold 2 de Belgique

Et toute sa sinistre clique

Qui extermina des millions d'humains du Congo

Mains coupées, femmes abusées, et tout le lot

Et c'est aussi complètement oublié !

Populicide et génocide, devenant une façon de gouverner

Toutes les cultures

Sont issues des bourgeoisies

Tous les arts et leurs parures

Qui à la vie, cherchent des noises

Nous prenons des poses

Nous voulons être quelque chose

Nous sommes le bruit du vide

Car ce que nous faisons, c'est de la ride

Moi, je ne suis rien

Mais, je ne veux être rien

Tout ce que l'être humain

Touche, cela fait du vilain

Tout ce qui se veut quelque chose

Tout ce qui fait sa dose

Peintre, poète, comédien

Savant, musicien, écrivain

Est une hiérarchie monstrueuse

Est une autorité menteuse

Cela justifie toutes les inégalités

Cela interdit la fraternité

Les artistes sont au service

De toutes les bourgeoisies

La vie, invalide les milices

Censées représenter ce qu'elle vit

La plupart des humains

Sont bornés, fanatiques, se croient malins

Pourtant, savoir que l'on ne sait rien

Que tout gouvernement ne vaut rien

C'est cela la révolution

De l'encéphale en pleine mutation

Plus d'artistes, de savants, d'illusionnistes

La drogue des bourgeoisies hédonistes

Et puis

Celui qui croit savoir

Et qui ne sait rien

Et veut vous imposer son ignorance

Avec plein de suffisance

Nous en connaissons

Tout un tas, hommes et femmes

Jeunesse, vieillesse, tout un drame

Cela se prend au sérieux

Et c'est ainsi, toujours ennuyeux

C'est la solidarité des prétentieux

Il suffit de voir le personnel politique

Qui roule des mécaniques

Et la fausse contestation aveuglée

Qui n'aspire qu'à les remplacer

L'égo nous tient en laisse

Sans lui, personne ne nous blesse

Le fascisme est dans nos têtes

Le stalinisme est dans nos fêtes

Mais pour ébaubir, je ne suis pas aigri

Et le peu dont je jouis, je l'apprécie !

La présomption de culpabilité

Est comme un dépôt de mendicité

Il n'y a pas d'innocence, dans notre société !

Après le carnet d'anthropométrie

Voici la puce électronique, qui partout nous suit

En 1895, surgit le mot clochard

Cloche, maladroit, parfois pochard

Maintenant ce sont des sans domicile fixe

Les noms changent, mais la rue, le risque

La vieillesse qui s'accélère

La misère toujours délétère

La misère rend méchant

La misère ne rend pas intelligent

Et comme la richesse

Rend crétin, sourd à la détresse

Et comme la richesse

Rend débile, obsédé par les fesses

C'est mal parti, c'est la folie

Et vive le retour à la bougie

Et à l'ancienne technologie

Vivre longtemps, dans un monde de médiocrité

Pourquoi faire ? tout y est absurdité !

Déjà, il faudrait se débarrasser

De tous les députés

De tous les journalistes

De tous les intellectuels

De tous les artistes

De tous les trucs en iste

Car dans une sotte société

Il n'y a que des sots métiers

Se défaire de l'extrême gauche

De la droite, de l'extrême droite, de l'extrême gauche

Mais nous ne voulons pas de révolution

Aussi, jamais, nous ne le faisons !

Le capitalisme affame les populations

Le capitalisme est une maladie

C'est le permanent massacre, de toutes façons

Le massacre de la fraternité

Le massacre de la liberté

Le massacre de l'égalité

Seule la conscience d'une vraie révolution

Est la révolution de la conscience

L'information spectaculaire, c'est toujours la même chose

Cela sert toujours la même cause !

Toujours les sempiternels bobards

Au bon service des richards

Les gens qui ne se veulent rien

Eux, ont compris, je les aime bien

Et à l'humanité, ils veulent le bien

Car ce que nous savons, ne vaut rien !

Les gens qui se veulent quelque chose

N'ont rien compris, ne prennent aucune pause

De toutes choses, ils font des doses

Faire le mal est leur cause !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“He whose body has been confiscated and to whom the ability to think as he pleases is left a hundred times freer than he whose soul is held captive in the chains of an odious occupation, come on, gentlemen, in all actions which seem to you the most generous, there is only selfishness."

My Uncle Benjamin (Claude Tillier, 1801-1844)

1915 - 1916

Phosgene, mustard gas, liquid chlorine

Of the war criminal

1919 Nobel Prize in Chemistry, late (1868–1934) Fritz Haber

Then the first neurotoxic

Fire (1903-1990) Gerhard Schrader

The tabun, in 1936, still hell

In 1961, in Vietnam, the first defoliants

The Americans had the nerves

Their soldiers are evil

But already, in 1155

Late (1122-1190) Frederick Barbarossa, truly insane

From the town of Tortona, violently imposed

By plague corpses, thrown and lobbed

Of the walls of Caffa and its city

Then again came psychopharmacology

To train people

It's more efficient, it's chemistry

With neuroleptics, tranquilizers, no more revolution

Largactil (1952) and Equanil

Librium and Valium (1958)

Then the tranquilization industry

made a revolution

Pills to bear the unbearable

Of a world that has become uninhabitable!

Stamps to tolerate your neighbor

With which no longer any link

The poor are slaves

The rich in their blood, wash themselves

Prostitution, gangsterism, corruption

From the political world to the Vatican, and absolution

Total protection for all these people!

who make and break the law

And the complicit, ignorant, submissive and manipulated people

For this mafia, always ready to vote!

He has his football, the people's new opium

Spectacular stars, to make him salivate

Soap operas, films, games, documentaries, to make people dream

And so, the misery that gets forgotten

Like the worst atrocities, memoricide

De feu (1835-1909) Léopold 2 of Belgium

And all his sinister clique

Who exterminated millions of people in the Congo

Severed hands, abused women, and the whole lot

And it is also completely forgotten!

Populicide and genocide, becoming a way of governing

All crops

Are from the middle classes

All the arts and their ornaments

Who in life, are looking for trouble

We strike a pose

We want to be something

We are the sound of emptiness

'Cause what we do is ride

Me, I am nothing

But, I don't wanna be nothing

All that human being

Touch, it's ugly

Anything That Wants Something

Everything that makes its dose

Painter, poet, actor

Scientist, musician, writer

Is a monstrous hierarchy

Is a lying authority

This justifies all the inequalities

It prohibits brotherhood

The artists are at the service

Of all the bourgeoisies

Life, invalidates the militias

Supposed to represent what she lives

Most humans

Are stubborn, fanatical, think they're smart

Yet knowing that one knows nothing

That any government is worthless

This is the revolution

Of the brain in full mutation

No more artists, scholars, illusionists

The drug of hedonistic bourgeoisies

And then

The one who thinks he knows

And who knows nothing

And wants to impose his ignorance on you

With plenty of sufficiency

We know some

A whole bunch, men and women

Youth, old age, a whole drama

It's taken seriously

And so it is, always boring

It's the solidarity of the pretentious

Just look at the political staff

Who rolls mechanics

And blind false dissent

Who only aspires to replace them

The ego keeps us on a leash

Without him, no one hurts us

Fascism is in our heads

Stalinism is in our parties

But to amaze, I'm not embittered

And the little that I enjoy, I appreciate it!

The presumption of guilt

Is like a begging depot

There is no innocence in our society!

After the anthropometry notebook

Here is the electronic chip, which follows us everywhere

In 1895, the word tramp appeared

Bell, clumsy, sometimes drunk

Now they're homeless

The names change, but the street, the risk

The accelerating old age

Misery always deleterious

Misery makes bad

Misery does not make you intelligent

And like wealth

Makes you stupid, deaf to distress

And like wealth

Makes you stupid, obsessed with the buttocks

It's off to a bad start, it's madness

And long live the return to the candle

And old tech

Live long, in a world of mediocrity

To do what ? it's all nonsense!

Already, we should get rid

Of all the deputies

Of all journalists

Of all intellectuals

Of all the artists

Of all the stuff in ist

Because in a foolish society

There are only stupid jobs

Get rid of the far left

From the right, from the far right, from the far left

But we don't want a revolution

Also, we never do!

Capitalism is starving people

Capitalism is a disease

It's the permanent massacre, anyway

The Brotherhood Slaughter

The Slaughter of Freedom

The massacre of equality

Only the consciousness of a real revolution

Is the revolution of consciousness

Spectacular information is always the same

It always serves the same cause!

Always the endless canards

At the good service of the rich

People who want nothing

They understood, I like them

And to humanity they want the good

Because what we know is worth nothing!

People who want something

Haven't understood anything, don't take any breaks

Of all things they make doses

Evil is their cause!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )