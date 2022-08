La vulve et le vit

Nous sommes nus

Sur le sable

La plage est notre étable

Entre ses jambes, ma tête

Et ma langue qui sort, pas si bête

Pour à sa vulve, faire une fête

Sa chatte miaule toute ouverte

Je la bois, toute offerte

Délicieuse, comme du beurre salé

Pour soigneusement, m'en désaltérer

De son côté, elle a ma sucette

Qui la régale, gentille minette

Elle a l'expérience de son âge

Pour à mon vit, mettre la rage

C'est un endroit désert

Propice à ce dessert

Son physique est de la gitane

Son ardeur jamais ne se fane

Et avec son orgasme qui se pâme

Puis après, mon secret outil

Dans sa délicate raie, j'introduis

De ce tourment, de l'organe habité

Corps apaisés, nous allons nous baigner

En toute nudité, au soleil

Avec un slip, cela n'est jamais pareil

Car dans ces conditions

Le vêtement est une prison

Le soleil nous fait l'amour

Le vent nous fait sa cour

C'est tellement simple, l'amour

Patrice Faubert ( 1998 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

we are naked

On the sand

The beach is our barn

Between her legs, my head

And my tongue sticking out, not so dumb

To her vulva, have a party

Her pussy meows wide open

I drink it, all offered

Delicious, like salted butter

To carefully quench my thirst

On her side, she has my lollipop

Who regales her, nice kitty

She has the experience of her age

For to my lives, put the rage

It's a deserted place

Suitable for this dessert

Her physique is of the gypsy

Her ardor never fades

And with her swooning orgasm

Then afterwards, my secret tool

In its delicate line, I introduce

Of this torment, of the inhabited organ

Calmed bodies, we are going to bathe

Naked, in the sun

With a slip, it's never the same

Because under these conditions

Clothing is a prison

The sun makes love to us

The wind woos us

It's so simple, love

Patrice Faubert (1998) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )