Paraphysique de la société du plagiat

L'être humain

Ne vit pas si longtemps

La panopea abrupta ou palourde royale, peut vivre 160 ans

L'anguis fragilis ou orvet commun, peut vivre 54 ans

L'Adansonia digitata ou Baobab africain, peut vivre 2000 ans

L'Anguilla anguilla, l'anguille d'Europe, peut vivre 80 ans

La Cyprinus carpio, la carpe d'eau douce, peut vivre plus de 40 ans

Chelonoidis nigra, tortue géante des Galapagos, peut vivre 200 ans

Crocodylus niloticus, le crocodile du Nil, peut vivre jusqu'à cent ans

Et pourtant, l'être humain

De sa longévité, est si prétentieux

Alors que des exemples nombreux

Prouvent, qu'à côté d'autres, cela n'est rien !

A la nature, l'être humain

Est un fléau, jamais vain

L'anguille, pas si loin, de lui

Elle, jamais, ne recherche le profit

Et pourtant

Tout est numéro atomique

Tout est symbole atomique

Tout est masse molaire atomique

Famille des éléments périodiques

Le grand tableau inimitable, de la vie

La grande organisation de l'énergie

L'énergie pervertie en économie

L'économie mère de toutes les misères

Les misères toujours réactionnaires

Misère des riches

Misère des pauvres

Misère des idées

Misère des activités

De l'économie toujours chiche !

Et de ses fausses dichotomies

Avec l'alibi de la déontologie

Encore, encore, de nouveaux mots

En 1933

Une montée du fascisme en Europe

En 2013

Une montée du populisme en Europe

La politique est une garce

Avec son changement, toujours farce

Qui peut changer d'opinion ?

Qui peut se remettre en question ?

Et sans cesse, sans cesse

Des automatismes, nous reproduisons

Et le poids abominable des religions

Qui pour la répression de la raison

Sont, nul ne le conteste, les grandes championnes

De séculaires atrocités, leurs cloches sonnent !

Toute religion

N'est pas humaine

Toute idéologie

N'est pas humaine

Toute croyance

N'est pas humaine

Toutes à l'être humain, sont vilaines !

La planète Terre

C'est 510 200 000 km2

Sans le découpage politique, arbitraire

La planète Terre

Certains disent, la planète TAIRE

C'est, mers et océans, 361 220 420 km2

Dont, à peu près, ce sont les superficies

Au fond, c'est cela, l'anarchie

Qui ne peut s'organiser que d'elle-même

Sans énergie extérieure à elle-même

Cela fait peur, et personne ne l'aime !

Et forcément, les mêmes tartes à la crème

Si un crocodile

Pouvait devenir artiste

Comme l'être humain, il deviendrait imbécile

Aussi prétentieux, aussi fumiste

De plus en plus futile

Les fous qui peignent

Les fous qui écrivent

Les fous qui font de la musique

Toi, moi, lui, eux et elles, nos irréfragables tics

Sont moins dangereux

Que les fous, qui sont dans les gouvernements

Il est moins pernicieux

De peindre, d'écrire ou autre, que de gouverner

La mythomanie et la mégalomanie

Les deux s'expriment, en peinture, en écriture, en musique

Des fous et folles, forcément plagiaires

Cela peut éviter des feu (1889-1945) Adolf Hitler

Et puis, la vie est un boomerang

Tout s'y fait Big Bang

Et beaucoup de maladies mentales

Sont à l'art, un canal

Et même à la science, c'est une danse !

C'est l'arrivisme de la guerre

C'est la guerre de l'arrivisme

Par tous les moyens

Par toutes les fins

Et tout cela, finalement, pour rien !

La société du plagiat

De nos inconscientes influences

De notre recherche de dominance

Du prêt à tout, pour avoir sa romance

Sans compter toutes les secrètes confidences

L'adulte et ses 100.000 milliards de cellules

Deux cent six os, et tant de molécules

Et notre peau

Qui pèse deux fois plus que notre cerveau

Cela nous fait le coeur d'artichaut

Qui toujours veut faire le beau !

Cependant, 144 os, environ

De la naissance, à l'âge adulte, nous perdons

Si la carpe devenait musicienne

Ringarde, serait l'espèce humaine

La politique nous vole nos vies

La politique c'est l'éternel ennui

Toutes les guerres

Se répètent, se continuent

Entre nations, entre individus

Nous sommes toutes les guerres

Nous ne sommes aucune paix

Rien n'est jamais neutre, même le fait

Tout est, en tout, partisan, partout cela tue !

La satisfaction et le ressentiment

Comme feu (1913-1960) Albert Camus, de l'Algérie, un pied-noir

Comme feu (1897-1962) William Faulkner, de l'Amérique, et des noirs

Un destin différent dans le même mouvement

Toujours faire la course

Et toujours au départ et à l'arrivée, la même source

Il est temps de nous arrêter

Pour enfin TOUT repenser !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Human being

don't live so long

The panopea abrupta or king clam, can live 160 years

Anguis fragilis or common slow worm, can live 54 years

The Adansonia digitata or African Baobab, can live 2000 years

The Anguilla anguilla, the European eel, can live 80 years

Cyprinus carpio, the freshwater carp, can live for over 40 years

Chelonoidis nigra, Galapagos giant tortoise, can live 200 years

Crocodylus niloticus, the Nile crocodile, can live up to a hundred years

And yet, human being

Of his longevity, is so pretentious

While many examples

Prove that next to others, this is nothing!

To nature, human beings

Is a plague, never in vain

The eel, not so far from him

She never seeks profit

And yet

Everything is atomic number

Everything is atomic symbol

Everything is atomic molar mass

Family of periodic elements

The great inimitable picture of life

The Great Energy Organization

Energy perverted in economy

The mother economy of all miseries

The always reactionary miseries

misery of the rich

misery of the poor

Misery of ideas

Misery of activities

Economy always poor!

And its false dichotomies

With the alibi of ethics

Again, again, new words

In 1933

A rise of fascism in Europe

In 2013

A rise of populism in Europe

Politics is a bitch

With his change, always stuffing

Who can change their mind?

Who can question themselves?

And endlessly, endlessly

Automatisms, we reproduce

And the abominable weight of religions

Who for the repression of reason

Are, no one disputes it, the great champions

Age-old atrocities, their bells ring!

any religion

is not human

Any ideology

is not human

Any belief

is not human

All to the human being, are ugly!

The earth

It's 510,200,000 km2

Without the political, arbitrary division

The earth

Some say, planet SHUT UP

That is, seas and oceans, 361,220,420 km2

Of which, approximately, these are the areas

Basically, that's what anarchy is

which can only organize itself

Without energy external to itself

It's scary, and nobody likes it!

And inevitably, the same cream pies

If a crocodile

Could become an artist

Like the human being, he would become a fool

As pretentious, as fake

more and more futile

The madmen who paint

crazy people who write

crazy people who make music

You, me, him, them and them, our irrefutable tics

Are less dangerous

That the madmen, who are in the governments

It is less harmful

To paint, to write or whatever, than to govern

mythomania and megalomania

Both express themselves, in painting, in writing, in music

Mad men and women, inevitably plagiarists

It can prevent fire (1889-1945) Adolf Hitler

And then, life is a boomerang

Everything is done there Big Bang

And a lot of mental illnesses

Are to art, a channel

And even to science, it's a dance!

It's the careerism of war

It's the war of careerism

By all means

By all ends

And all this, ultimately, for nothing!

plagiarism society

Of our unconscious influences

From our search for dominance

Ready for anything, to have his romance

Without counting all the secret confidences

The adult and its 100,000 billion cells

Two hundred and six bones, and so many molecules

And our skin

Which weighs twice as much as our brain

This makes us the heart of artichoke

Who always wants to be beautiful!

However, 144 bones, approximately

From birth to adulthood we lose

If the carp became a musician

Nerdy, would be the human species

Politics steals our lives

Politics is eternal boredom

all wars

Repeat, continue

Between nations, between individuals

We are all wars

We are no peace

Nothing is ever neutral, even the fact

Everything is, in everything, partisan, everywhere it kills!

satisfaction and resentment

As fire (1913-1960) Albert Camus, from Algeria, a pied-noir

Like Fire (1897-1962) William Faulkner, America, and Blacks

A different fate in the same movement

Always racing

And always at the start and the finish, the same source

It's time to stop

To finally rethink EVERYTHING!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )