De l'atrocissime au sublimissime

" C'est une des causes de l'enlisement des débats sur l'obsolescence en France que de chercher à en produire une typologie exhaustive ( à recenser et distinguer toutes les "formes" d'obsolescence ). En effet, ces formes d'obsolescence désignent simplement les diverses stratégies mobilisées par les acteurs de la production, de la distribution et de la promotion pour renouveler la demande pour leur produit, en réduisant sa durée d'usage. "

Le consumérisme à travers ses objets. Jeanne Guien. Editions divergences.

Consommation de la révolte

Sans la révolte de la consommation

Consommation des idées

Sans les idées de la consommation

Consommation de la sexualité

Souvent sans la consommation de la sexualité

Consommation de la manifestation

Sans la manifestation de la consommation

Consommation de la révolution

Sans la révolution de la consommation

Consommation de ceci ou de cela

Sous le règne de l'argent, toujours lui, que voilà !

Le spectacle de la contestation

Sans la contestation du spectacle

Quand l'on ne vit pas sa vie

On la sublime forcément par l'écrit

Et tout est limité dans le militant

Tout ce qui est vécu directement

Ne peut s'échouer dans son représentant

Et puis, le système

Avec toutes ses défenses, la ramène

Au tout récupérant

Au tout brillant

Artistes, philosophes, écrivains, savants

De réfléchir, un métier, plus qu'un passe-temps

Pouvant ainsi avec un discours logique

Moquer tout ce qui n'est pas de leur clique

Et surtout

Ce qui au système est vraiment critique

Donc, de ce métier, ils et elles, sont les diplômés

Ne faisant, de nous autres, qu'une bouchée

Gens si gonflés de leur importance

Nous toisant de leur totale indifférence

Ou alors, c'est de la feinte

Comme une mode à peine éteinte

Pour des populations, en avoir l'étreinte

Car toute notion de victoire est défaite de la pensée

Car il y a donc forcément une défaite pour l'accompagner

Victoire, gloire, du symbolisme de la guerre

De la compétition et des frontières

Le concept de victoire ne change jamais d'air !

Atrocissime de l'Histoire

L'Histoire de l'atrocissime

Du peu que l'on connaît

Du beaucoup que l'on ne connaît pas

Car, nous n'y étions pas !

Que l'on aurait pu connaître

Que l'on ne connaîtra jamais

Avec aussi, revers de médaille

Ouille, ouille, aïe, aïe

Du sublimissime

Toutes les belles choses

Tous les beaux faits

Altruisme, humanisme, tout l'oublié

Dans le présent ou dans le passé

Du quotidien des gens de peu

Précaires, pauvres, gueux et gueuses

Travailleurs, travailleuses, chômeurs, chômeuses

De l'anodin local

De la révolution sociale

Juillet 1936, Espagne libertaire

La rue, le peuple, contre un coup d'Etat réactionnaire

Du fascisme franquiste espagnol

Aidé internationalement, staliniens et branquignols

Du sabre et du goupillon, s'empressant des guibolles

Hélas, le chant du monde devint son Rossignol

Le sort des sociétés y remplit son bol !

Mon vomi de baleine

Au monde marchand à mauvaise haleine

L'ambre gris, quarante mille euros

Et ce, au kilo

Nous sommes les tributaires

De tous les attributaires

Attributaires des tributaires

En version originale réactionnaire

En version sous-titrée révolutionnaire

Tout nous y trempe et nous y bouillonne

Tout nous y leurre et nous y couillonne

Dans toute une surinformation qui nous brouillonne

De tous les âges et de tous les sexes

Et pourtant, cela nous vexe

En toutes les époques

En toutes les défroques

Des religions, des croyances, des idéologies

Dessus, impossible d'y faire pipi

Car tout cerveau s'y est construit

Car tout encéphale s'y bâtit

Ainsi, dans les espèces qui fondent

Car leurs populations s'y effondrent

Pas les espèces elles-mêmes

Mais si leurs populations s'effondrent

Des espèces peuvent ainsi disparaître

Avec l'effondrement de leurs respectives populations

Du cercle vicieux et non vertueux

Moins de diversité génétique et disparition

Néandertal, d'autres, ainsi va toute partielle ou totale annihilation !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"It is one of the causes of the stalemate in debates on obsolescence in France to seek to produce an exhaustive typology (to identify and distinguish all the "forms" of obsolescence). Indeed, these forms of obsolescence simply designate the various strategies mobilized by the actors of production, distribution and promotion to renew demand for their product, by reducing its useful life.

Consumerism through its objects. Jeanne Guien. Divergence editions.

Consumption of the revolt

Without the revolt of consumption

consumption of ideas

Without the ideas of consumption

Consumption of sexuality

Often without the consumption of sexuality

Consumption of the event

Without the manifestation of consumption

consumption of the revolution

Without the consumer revolution

Consumption of this or that

Under the reign of money, always him, what here!

The show of protest

Without contesting the show

When you don't live your life

We necessarily sublimate it in writing

And everything is limited in the militant

Everything that is experienced directly

Can't fail in its representative

And then the system

With all her tusks, bring her back

At all recovering

At all shining

Artists, philosophers, writers, scholars

To think, a profession, more than a hobby

Being able thus with a logical speech

Make fun of anything that isn't their clique

And especially

What to the system is really critical

So, of this profession, they and they are the graduates

Making short work of us

People so inflated of their importance

Staring at us with their total indifference

Or else it's a feint

Like a barely extinct fashion

For populations, to have the embrace

For all notion of victory is defeat of thought

Because there is therefore necessarily a defeat to accompany it

Victory, glory, symbolism of war

Of competition and borders

The concept of victory never changes!

Atrocity of History

The History of Atrocity

From what little we know

Of the many that we don't know

Because we weren't there!

That we could have known

That we will never know

With also, reverse side

Ouch, ouch, ouch, ouch

sublime

all the beautiful things

All the nice facts

Altruism, humanism, all forgotten

In the present or in the past

Of the daily life of little people

Precarious, poor, beggars and beggars

Workers, unemployed, unemployed

From the local anodyne

Of the social revolution

July 1936, libertarian Spain

The street, the people, against a reactionary coup

Spanish Franco fascism

Helped internationally, Stalinists and brats

Of the saber and the aspergillum, hurrying with the guibolles

Alas, the song of the world became its Nightingale

The fate of societies fills its bowl!

My whale vomit

To the merchant world with bad breath

Ambergris, forty thousand euros

And this, per kilo

We are the tributaries

Of all the assignees

Tribute assignees

In the original reactionary version

In revolutionary subtitled version

Everything soaks us in it and boils us in it

Everything lures us there and fools us

In a whole overinformation that confuses us

Of all ages and genders

And yet, it offends us

In all eras

In all the frocks

Religions, beliefs, ideologies

On it, impossible to pee on it

Because every brain is built there

Because all brain is built there

Thus, in species that melt

Because their populations are collapsing there

Not the species themselves

But if their populations collapse

Species can disappear

With the collapse of their respective populations

From the vicious and non-virtuous circle

Less genetic diversity and disappearance

Neanderthal, others, so goes any partial or total annihilation!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )