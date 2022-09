Paraphysique de la guerre

Il faudrait

Se métamorphoser en feu (1680-1718), Edward Teach, le pirate anglais

Se faire Barbe Noire à toutes les idées

Il faudrait

Ne s'intéresser à aucun trésor

Même pas à celui, pourtant pas frais

De feu (1672-1730) Olivier Le Vasseur, le pirate français

La Buse toujours aux aguets

Cela n'est pas cela, qui nous plaît

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Est un immense vaisseau dans l'espace

Et son pirate, à l'humeur lasse

Il me fallut être, pour boire son miel

Mais tout est devenu fiel

De la planète Terre et jusqu'au ciel

Nous les pirates

Sans bateau et sans équipage

Nous brisons toutes les cages

Pour un échec et mat

Entre nous, fondons enfin notre Libertalia

Cela n'est pas si lointain, je la vois, elle est là !

La jeunesse est programmée

Pour se sentir jeune

La vieillesse est programmée

Pour se sentir vieille

Elles sont avant tout, des idées

La jeunesse de la vieillesse

La vieillesse de la jeunesse

Le monde est séparé

Par le monde du séparé

Les idées sont des conflits

Toujours, il faut prendre parti

Les idées se font la guerre

Et rendent les vies amères

Toute idée est guerrière

Toute idée est un cimetière

Quand elle n'est pas unifiée

Et son prochain, en toutes circonstances, vouloir dominer

Aux poubelles les idées

Que l'on puisse enfin respirer !

Tout est si éphémère

Que cela défie l'imaginaire

Dans cinq cents ans

Rien, il ne restera de notre temps

Sinon, dans un principe thermodynamique

De la loi de conservation de l'énergie

Quand la conscience est évanouie

En 2013, la sophistication de la technologie

Détruit les contacts humains, complique la vie

En 1990, 2023, 2042, l'entropie entropique

Qui n'est pas tautologique

Nous ne serrons plus des mains

Tout se fait de très loin

Les mémoires artificielles

Ont la part belle

Les mémoires naturelles vont mal

Elles se font la malle !

L'intelligence n'est pas la mémoire

Elle n'est pas mémoire de l'intelligence

L'intelligence n'est pas une culture

Elle n'est pas culture de l'intelligence

L'intelligence n'est qu'intelligence

Qui se fait rare, à force de négligence

Aucune guerre n'est intelligente

Aucune culture n'est intelligente

La guerre n'est que guerre

La culture n'est que culture

Aucun art n'est intelligent

L'art n'est que l'art

Aucune poésie n'est intelligente

La poésie n'est que poésie

Aucun métier n'est intelligent

Un métier n'est que métier

Aucune nation n'est intelligente

Une nation n'est que nation

Aucun individu n'est intelligent

L'individu n'est qu'individu

Aucun groupe n'est intelligent

Le groupe n'est que groupe

Aucune science n'est intelligente

La science n'est que science

Aucune technologie n'est intelligente

La technologie n'est que technologie

Aucune sexualité n'est intelligente

La sexualité n'est que sexualité

Aucune théorie n'est intelligente

La théorie n'est que théorie

Aucune mémoire n'est intelligente

La mémoire n'est que mémoire

Aucune pratique n'est intelligente

La pratique n'est que pratique

Aucune célébrité n'est intelligente

Elle n'est que célébrité

L'espèce humaine n'est pas intelligente

Car elle sépare, compare, mesure, hiérarchise

Car elle divise, soustrait, multiplie, elle est soumise

Tout ce qui n'est pas l'intelligence

C'est tout cela, tout ce fatras !

Elle nous est inaccessible, inconnue

C'est un autre livre, pas encore lu

Il n'y a aucune séparation

Dans l'intelligence

Il n'y a aucune compétition

Dans l'intelligence

Il n'y a aucune domination

Dans l'intelligence

Il n'y a aucune guerre

Dans l'intelligence

Il n'y a aucune hiérarchie

Dans l'intelligence

Ni maladie, ni santé, ni cinéma, ni juge, ni avocat, ni gens connus, ni jeunesse

Ni vol, ni crime, ni théâtre, ni policier, ni militaire, ni gens inconnus, ni vieillesse

Cela nous paraît mystique

Tellement aux mémoires, nous sommes fanatiques !

La mémoire qui reproduit à l'identique

Des mots différents, toujours aussi déments

Et nos cerveaux jamais différents

Même si les habits en sont charmants

Ecole, université, armée, hôpital, prison, administration

Sont un seul et même fonctionnement

L'autorité et toutes ses soumissions

Partout les mêmes barreaux

Et de sordides et inutiles punitions

Pour les affreux, les affreuses, les pas belles, les pas beaux

Feu (1571-1610) Michelangelo Merisi da Caravaggio

Buveur, violent, bagarreur

Qui fut à la peinture

Ce que fut, feu (1431-disparu en 1463) maître François Villon, à l'écriture

Tous deux d'une même nature

Le Caravage comprit que c'est la vie

Qu'il faut craindre, dans notre mépris

De la vie, et non la mort

Qui sait rompre le mauvais sort

La prosodie n'est pas l'intelligence

La métrique n'est pas l'intelligence

Ce que j'écris n'est pas l'intelligence

L'intelligence n'est qu'intelligence

Elle ne se peint, ni ne s'écrit

Ne se met pas en musique, n'est pas une théorie

Ni une mathématique, ni une physique, elle est sans chimie

En 1800, feu (1769-1821) Napoléon Bonaparte, institua la banque de France

Car le billet de banque est une illusion

L'or est l' indémodable étalon

Les nazis l'avaient bien compris

Des 2500 tonnes de l'or français

Les nazis durent faire fi

Cette réserve de 1939, fut dispersée et cachée à grand frais

L'or fabrique des armes

L'or fait couler des larmes

Blanchiment pour les transactions

Nouveau départ pour la reconstruction

En vérité, l'éternelle répétition de la régression

Des souvenirs, il ne reste rien

Comme jadis, dans le métro parisien

Certains sièges étaient réservés

De la guerre et de son travail, aux mutilés

L'intelligence n'a aucun besoin

Des vedettes spectaculaires

De tous les livres scolaires

De tous les maîtres à penser

De tous les spectacles qui font sublimer

Du sport des milliardaires

De tous les partis

De toutes les patries

De toutes les organisations

Des idéologies, croyances, superstitions, religions

L'intelligence est ailleurs

Loin de toutes nos valeurs

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

It should

Shapeshift into Fire (1680-1718), Edward Teach, the English Pirate

To be Blackbeard to all ideas

It should

Take no interest in any treasure

Not even to that, yet not fresh

De feu (1672-1730) Olivier Le Vasseur, the French pirate

The Buse always on the lookout

That's not what we like

The spectacular techno-industrial mercantile society

Is a huge ship in space

And his pirate, in a weary mood

I had to be, to drink her honey

But everything has become gall

From planet earth and up to the sky

we pirates

Without a boat and without a crew

We break all the cages

For a checkmate

Between us, let's finally found our Libertalia

It's not that far away, I see her, she's there!

Youth is programmed

To feel young

Old age is programmed

To feel old

They are above all, ideas

youth from old age

The old age of youth

The world is separated

By the world of the separated

Ideas are conflicts

Always take sides

Ideas go to war

And make lives bitter

Every idea is a war

Every idea is a graveyard

When she's not unified

And his neighbour, in all circumstances, wanting to dominate

Ideas in the trash

We can finally breathe!

Everything is so fleeting

That defies the imagination

In five hundred years

Nothing, there won't be any left of our time

Otherwise, in a thermodynamic principle

From the law of conservation of energy

When consciousness is fading

In 2013, the sophistication of technology

Destroys human contact, complicates life

In 1990, 2023, 2042, entropic entropy

which is not tautological

We no longer shake hands

Everything is done from afar

artificial memories

Have the good part

Natural memories go wrong

They are making a mess!

Intelligence is not memory

It is not memory of intelligence

Intelligence is not a culture

It is not a culture of intelligence

Intelligence is only intelligence

Which is becoming scarce, by dint of negligence

No war is smart

No culture is intelligent

War is just war

Culture is only culture

No art is intelligent

Art is just art

No poetry is intelligent

Poetry is just poetry

No job is smart

A job is just a job

No nation is smart

A nation is just a nation

no one is intelligent

The individual is just an individual

No group is smart

The band is just a band

No science is intelligent

Science is just science

No technology is smart

Technology is just technology

No sexuality is smart

Sexuality is only sexuality

No theory is smart

Theory is just theory

No memory is intelligent

Memory is only memory

No practice is smart

Practice is only practice

No celebrity is smart

She's just a celebrity

The human species is not intelligent

Because it separates, compares, measures, ranks

Because it divides, subtracts, multiplies, it is submitted

Everything that is not intelligence

It's all that, all that jumble!

It is inaccessible to us, unknown

It's another book, not read yet

There is no separation

In the intellect

There is no competition

In the intellect

There is no dominance

In the intellect

There is no war

In the intellect

There is no hierarchy

In the intellect

No illness, no health, no cinema, no judge, no lawyer, no famous people, no youth

No theft, no crime, no theatre, no police, no military, no strangers, no old age

It seems mystical to us

So much to the memories, we are fond of!

The memory that reproduces identically

Different words, always so insane

And our brains never different

Even if the clothes are charming

School, university, army, hospital, prison, administration

Are one and the same operation

Authority and all its submissions

Everywhere the same bars

And sordid and useless punishments

For the ugly ones, the ugly ones, the not beautiful ones, the not beautiful ones

Fire (1571-1610) Michelangelo Merisi da Caravaggio

Drinker, violent, brawler

who was in the painting

What was, late (1431-disappeared in 1463) master François Villon, in writing

Both of the same nature

Caravaggio understood that this is life

That we must fear, in our contempt

Of life, not death

Who knows how to break bad luck

Prosody is not intelligence

Metrics are not intelligence

What I write is not intelligence

Intelligence is only intelligence

It is neither painted nor written

Don't set to music, ain't no theory

Neither mathematics nor physics, it is without chemistry

In 1800, the late (1769-1821) Napoleon Bonaparte, established the Bank of France

Because the banknote is an illusion

Gold is the timeless standard

The Nazis understood this

2500 tons of French gold

The Nazis had to ignore

This reserve of 1939, was dispersed and hidden at great expense

gold makes weapons

gold brings tears

Laundering for transactions

New start for reconstruction

In truth, the eternal repetition of regression

Memories, there's nothing left

As before, in the Paris metro

Some seats were reserved

From war and its work, to the mutilated

Intelligence has no need

Spectacular stars

Of all the school books

Of all the mentors

Of all the shows that make you sublime

Billionaire sport

Of all parties

From all the countries

Of all organizations

Ideologies, beliefs, superstitions, religions

Intelligence is elsewhere

Far from all our values

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )