Encore une fausse

Gratuité, une gratuité amputée

Toujours parler

Toujours s'expliquer

Toujours s'identifier

Il faut présenter

Symboliquement, ses papiers !

Certes, ainsi

Je pus faire, le tour d'Europe en auto-stop

D'une ancienne façon interlope

Dans mon sac, toujours des livres

Vagabond, de la lecture, toujours ivre

De temps à autre, il faut faire la manche

Quand l'estomac menace calanche

Pour dormir chez l'indigène

Il faut faire sa supplique

Cela arrive, mais c'est rare

Souvenirs caducs, dont je me marre !

Et dans de nombreux pays

J'ai ainsi pu dériver, j'ai ainsi pu voyager

Auto-stop, fausse gratuité

D'une façon l'autre, il faut payer !

Parfois, il faut attendre des heures

Aucune règle qui porte-bonheur

Et de temps à autre, il faut dormir dehors

En attendant un meilleur sort

Le plus souvent, c'est l'ancien étudiant

Ancien autostoppeur devenu automobiliste

De la bonne action, sera sur la liste !

Il vous prendra comme passager

Pour se rappeler, pour s'identifier, pour se comparer

Et pour ne pas s'endormir, pour ne pas s'ennuyer

Et surtout la nuit, c'est le routier !

Mais la gratuité sans cause

Sur la planète Terre, est en éternelle pause

Elle est toujours payante

Elle est toujours causante

Maintenant, l'auto-stop

C'est devenu de la grande pauvreté

Et presque même de la mendicité

Et l'on vous propose même un travail

Afin, en train, de payer votre voyage !

Patrice Faubert (2002) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Another fake

Free, an amputated free

always talk

always explain

Always login

You have to present

Symbolically, his papers!

Of course, so

I was able to hitchhike around Europe

In an old shady way

In my bag, always books

Vagabond, reading, always drunk

From time to time, you have to beg

When the stomach threatens calanche

To sleep with the native

You have to plead

It happens, but it's rare

Lapsed memories, of which I am fed up!

And in many countries

So I could drift, so I could travel

Hitchhiking, fake free

Either way, you have to pay!

Sometimes you have to wait for hours

No lucky rules

And once in a while, you have to sleep outside

Waiting for a better fate

Most often it is the former student

Former hitchhiker turned motorist

Good deed, will be on the list!

He will take you as a passenger

To remember, to identify, to compare

And not to fall asleep, not to be bored

And especially at night, it's the road!

But gratuitousness without a cause

On planet earth, is in eternal pause

It always pays off

She is always talkative

Now hitchhiking

It has become great poverty

And almost even begging

And you are even offered a job

In order, by train, to pay for your trip!

Patrice Faubert (2002) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )