Amok ou la sanie culturelle

Toutes les dictatures militaires

Enlèvent des enfants, tuent les mères

Pour les programmer

Dans la religion de la dictature

Car même toutes ces forfaitures

Jamais valétudinaires, savent que tout s'apprend

Avec un bon conditionnement

Oui, même l'apologie de la torture

Qui transforme tout en ordure

Ne croit aucunement à la nature

Mais quand cela les arrange, seulement à la culture !

Même ces égouts

Se targuent de l'apprentissage

Le conditionnement du cerveau

Pour faire des idiots et des sots

Tous ces dégoûts

Veulent des enfants sages

Soumis, inertes comme des images

En Argentine, au Chili, en Syrie

Et en tant d'autres pays

Formellement ou informellement, cela sévit

Soit dans le passé, soit aujourd'hui !

Et au fond, nous avons

Ce que nous pensons

Et au fond, nous avons

Ce que nous faisons

De nos ridicules prétentions !

Et au fond, nous avons

Les gouvernements que nous méritons

Et au fond, nous avons

Les relations que nous méritons

Et au fond, nous avons

Les cultures que nous méritons

Et au fond, nous avons

Les arts morts, que nous méritons

L'art vivant, jamais, nous ne le vivons !

C'est l'art mort, toujours, que nous vénérons

Il faut être d'un parti

Il faut être d'une idéologie

Il faut être d'une organisation

Il faut être d'une religion

Pour pouvoir s'exprimer en France

Où c'est la dictature de la finance

Où c'est la dictature de l'idéologie

Où c'est la dictature de la religion

Où c'est la dictature d'une organisation

D'une seule et identique dominance

Le gauchisme et l'anarchisme français

Sont à l'extrême droite, de ce qui en Europe, se fait

Et même si un peu partout, c'est la même plaie !

Point de salut hors une structure de domination

Point de salut sans sa dévotion

Partout sur la planète

Rien n'est relié, tout est divisé

De la séparation, c'est toujours la fête

Pourtant, les étiquettes, c'est si bête !

Politique, poésie, peinture, chimie

Cinéma, théâtre, dimanche, mardi

Ce sont de vraies chaînes

Que nos fausses passions déchainent !

En France, cinquante pour cent

De l'eau potable, cela n'est pas pour boire

Mais pour refroidir les réacteurs nucléaires

Et sans doute, ailleurs aussi, sur la planète Terre

Aux USA, 5000 litres d'eau

Par jour et par personne, c'est beaucoup trop !

En France, c'est 1500 litres

Au Tchad, c'est 70 litres

L'humanité fait le pitre

Comme avec les insecticides

Imidacopride, thiaméthoxame

Qui détruisent les abeilles, et nos âmes

Tant que l'on se dira

Algérien, allemand, chilien, malien

Anglais, argentin, russe, vietnamien

Tant que l'on se dira

Espagnol, portugais, libanais, palestinien

Gallois, cubain, américain, israélien

La guerre partout sévira !

Nous ne sommes que des terriens et terriennes

La planète Terre est notre seule veine

Tant que l'on se dira

D'une région ou d'une autre

Ce qui toujours nous isolera

La guerre partout sévira !

Nous ne sommes que des terriens et terriennes

La planète Terre est notre seule veine

Il n'y a qu'une seule race

Qui toujours nous fait face

C'est notre espèce humaine, sans cesse, vaine

En échec de la communication

Du conflit de toutes les cultures opposées

Chaque culture se croyant la grande vérité !

Tout pays a sa propre culture

Toute région a sa propre culture

La culture de la compétition

La culture de la comparaison

Le même lit de la séparation

Du village à la région

Du pays à la civilisation

La même démarche de mondialisation

Le même chauvinisme jamais obsolescent

Du microcosme au macrocosme, c'est toujours dément !

Et toujours le sempiternel réductionnisme

Du minimalisme au maximalisme

De la psychanalyse

Qui n'est que psychanalyse

De l'histoire

Qui n'est que l'histoire

De la chimie

Qui n'est que chimie

De la biologie

Qui n'est que biologie

Du cinéma

Qui n'est que du cinéma

De la peinture, de l'écriture

Qui n'est que peinture, qui n'est qu'écriture

De la politique

Qui n'est que de la politique

De la sexualité

Qui n'est que de la sexualité

De toute forme d'art représenté

Qui est de l'art mort, de l'art figé

C'est de la vie mise en boîte

De la vie réduite et qui boite !

La vie ne s'écrit que sur le sable

A son histoire, personne n'est aimable !

Vous peignez ?

Ah ? vous aussi !

Vous écrivez ?

Ah ? vous aussi !

Vous êtes poète ?

Ah ? vous aussi !

Vous bricolez ?

Ah ? vous aussi !

Vous êtes cultivé ?

Ah ? vous aussi !

Vous êtes malade ?

Ah ? vous aussi !

Vous êtes ceci

Vous êtes cela

Ah ? vous aussi !

Les bourgeoisies pauvres et les bourgeoisies riches

En font des collections, des pathologies, elles s'entichent

De l'épanouissement des gens, elles se fichent !

Elles maîtrisent les techniques de la sublimation

Et de toutes les fausses révolutions

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

All military dictatorships

Abduct children, kill mothers

To program them

In the religion of the dictatorship

Because even all these crimes

Never valetudinarians, know that everything can be learned

With good packaging

Yes, even the apology of torture

that turns everything into garbage

Doesn't believe in nature

But when it suits them, only to culture!

Even these sewers

pride themselves on learning

Brain conditioning

To make fools and fools

All these dislikes

want well-behaved children

Submissive, inert like pictures

In Argentina, Chile, Syria

And in so many other countries

Formally or informally, it is rampant

Either in the past or today!

And basically we have

what we think

And basically we have

What we do

Of our ridiculous pretensions!

And basically we have

The governments we deserve

And basically we have

The relationships we deserve

And basically we have

The cultures we deserve

And basically we have

The dead arts, which we deserve

Living art, we never live it!

It's the dead art, always, that we worship

You have to be in a party

You have to be of an ideology

Must be from an organization

You have to be of a religion

To be able to express oneself in France

Where is the dictatorship of finance

Where is the dictatorship of ideology

Where is the dictatorship of religion

Where is the dictatorship of an organization

Of a single and identical dominance

French leftism and anarchism

Are on the far right, what in Europe is done

And even if everywhere, it's the same wound!

No salvation outside a structure of domination

No salvation without his devotion

Anywhere on the planet

Nothing is connected, everything is divided

Of separation, it's always a party

However, labels are so stupid!

Politics, poetry, painting, chemistry

Cinema, theater, Sunday, Tuesday

They are real chains

Let our false passions unleash!

In France, fifty percent

Drinking water, this is not for drinking

But to cool the nuclear reactors

And no doubt, elsewhere too, on planet Earth

In the USA, 5000 liters of water

Per day and per person is too much!

In France, it is 1500 liters

In Chad, it's 70 liters

Humanity is fooling around

As with insecticides

Imidacoprid, thiamethoxam

Who destroy the bees, and our souls

As long as we say

Algerian, German, Chilean, Malian

English, Argentinian, Russian, Vietnamese

As long as we say

Spanish, Portuguese, Lebanese, Palestinian

Welsh, Cuban, American, Israeli

War will rage everywhere!

We are only earthlings and earthlings

Planet Earth is our only vein

As long as we say

From one region or another

What will always isolate us

War will rage everywhere!

We are only earthlings and earthlings

Planet Earth is our only vein

There is only one race

Who always faces us

It's our human species, endlessly, vain

Communication failure

Of the conflict of all opposing cultures

Each culture believing itself to be the great truth!

Every country has its own culture

Every region has its own culture

The culture of competition

The culture of comparison

The same bed of separation

From village to region

From country to civilization

The same process of globalization

The same chauvinism never obsolete

From microcosm to macrocosm, it's always insane!

And always the eternal reductionism

From minimalism to maximalism

From psychoanalysis

Who is only psychoanalysis

Of the history

which is only history

of chemistry

which is only chemistry

From biology

which is only biology

The cinema

which is only cinema

painting, writing

Which is only painting, which is only writing

Politics

which is only politics

of sexuality

which is only sexuality

Of any art form represented

Which is dead art, frozen art

It's life canned

Reduced and limping life!

Life is only written on the sand

In his story, no one is friendly!

You paint ?

Oh? you too !

You write ?

Oh? you too !

Are you a poet?

Oh? you too !

Do you craft?

Oh? you too !

Are you cultured?

Oh? you too !

You are sick ?

Oh? you too !

you are this

You are that

Oh? you too !

The poor bourgeoisies and the rich bourgeoisies

Make collections of them, pathologies, they become infatuated

Of the development of people, they do not care!

They master the techniques of sublimation

And of all the fake revolutions

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )