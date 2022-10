Peccamineux n'est pas l'acte sexuel

Mais la morale a toujours des ailes

Incompétence et obsolescence

Sont une identique violence

Du fascisme de tous les jours

A tous les visages, fait sa cour

La médecine est une catin

La pharmacie est son soutien

Tout est vite fait, mal fait

A la louche, au forfait

C'est la gloire du méfait

Les gens ne savent plus travailler

Tout est si compliqué, dans le prêt à jeter !

Et même à la télévision

La catastrophe est affichée

Maintenant, que nos assiettes sont droguées

Par une alimentation industrialisée

Par une nourriture empoisonnée

Acceptée par une surpopulation

A la soumission alcoolisée

Du fascisme de la pauvreté industrialisée

Du fascisme toujours obèse, jamais complexé

Les hommes et les femmes se droguent

Les structures de l'aliénation se renforcent

Des maladies mentales, ce qui fait une force

Pauvres ou riches

Sont sur le même bateau

Qui, de toutes parts, prend l'eau

Certes, pas dans les mêmes couchettes

Certes, pas dans les mêmes couettes

Mais tout le monde s'en fiche !

C'est dit, c'est répété, c'est imité

Pour dans cette voie, toujours mieux continuer

Ainsi, même la domination

Se plaint des effets

Sans voir les causes, de la désolation

Comme en France, cinquante kilos de sucre mauvais

Par an et par personne, banalité de toute addiction

Le fascisme libéral

Se nourrit de toutes les pauvretés

Toutes les pauvretés

Sont les aliments du fascisme libéral !

Surpopulation de l'industrialisation

Un jour, faire des enfants, sera interdit

Sauf, si petit à petit, s'effectue une consciente régulation !

Le capitalisme

C'est des scandales pleins les poches

Les gens

Trouvent cela très moche

Du moment que rien ne change

Faut pas que les capitaux, cela dérange !

Comme l'amiante qui n'est qu'une pierre

Mais pour cent mille personnes, c'est la mort, c'est l'enfer

Et tant pis pour le mésothéliome, ce cancer

Et de l'oxygène qui ne passe plus, privé d'air !

Dans une société où tout est profit

Elle ne vaut rien, la vie !

L'économie, c'est la guerre

Avec tous ses criminels

Tous aussi réactionnaires

Politiciens, ingénieurs, techniciens, industriels

Qui organisent les convois de la mort

Comme n'importe quel sport

De la torture économique, jamais on ne sort !

Le temps aliéné ne peut se rattraper

La catastrophe écologique ne peut se rattraper

Moi qui suis un fossile vivant

Des années 1970, déjà l'ancien temps

Le parloir informatique qui existe maintenant

Et je pus voir sur un écran

Arnaud, un jeune ami

Me saluer avec chaleur, du Chili !

C'était chez Pierre, avec Jacques, deux bons amis

La résistance à l'ordre établi

De tous les âges, et qui s'affranchit !

Mais physiquement, plus l'on vieillit

Et plus les jeunes nous apparaissent jeunes

Même s'il s'agit du regard culturel

Qui n'est jamais naturel

Tout pourrait très bien

Se mélanger, sans des cultures, le frein

Les affinités peuvent

N'avoir aucun âge

Et les lois s'en émeuvent

Aussi, les rencontres sont mises en cage !

D'une catégorie à l'autre, comme la rage

Et au fond

Les idées sont là, pour nous séparer

Et au fond

La guerre, c'est la propriété

La propriété sexuelle

La propriété culturelle

La propriété artistique

La propriété idéologique

La propriété scientifique

La propriété religieuse

La propriété technologique

La propriété industrielle

La monogamie, c'est la guerre

Le livre, c'est la guerre

La peinture, c'est la guerre

Une idée, c'est la guerre

Une découverte, c'est la guerre

Une image pieuse, c'est la guerre

Un ordinateur, c'est la guerre

Une usine, c'est la guerre

Chaque être humain est en guerre

Sa chapelle, son clan, sa tribu, sa famille, sa classe

Son corporatisme de l'identité qui glace

Où ce qu'il croit être sa race

Partout l'être humain

Pourrait être chez lui

Cela seul, n'est pas l'utopie

Partout l'être humain

Pourrait aller avec qui lui plaît

Toutes les femmes, tous les hommes, sans forfait

L'argent, c'est la guerre, tout serait donc gratuit

Avec l'argent du viol, qui de toute réelle attraction, fait fi

L'être humain est à naître

Pour ne plus paraître, mais simplement être

L'extrême gauche du capital

Est ainsi indispensable au capital

Plus encore, c'est pas banal

Que l'extrême droite du capital

Le capital est un os

Tous ses chiens, sont aussi rosses !

Les vies aliénées par la politique

Sont la politique des vies aliénées

Tout se construit, sur l'aliéné, ainsi

Et nos cerveaux aussi !

Industrialisation de la surpopulation

Il nous faut être en déconstruction

Car, presque sur tout, nous nous trompons !

Aux certitudes et aux habitudes, nous nous droguons

Aux conformismes, aux routines, nous militons

La politique, c'est toujours le capital

Qui est le capital de la politique

Avec toutes les fausses critiques

Qui sont au capital, sa clinique !

François Hollande (né en 1954),

Marine Le Pen (née en1968)

Cécile Duflot (née en 1975)

Jean-François Copé (né en 1964)

Nadine Morano (née en 1963)

Et tant d'autres, du passé, à venir, des mêmes tics

Clones interchangeables dans le flic

Ont des copies, dans tous les autres pays, avec ou sans fric

En vérité, c'est le même cirque

Du même restaurant, la même clique !

Qui veut être le chef ?

Le doigt, celui qui ose lever

Est folie à enfermer

Est folie qui peut contaminer !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien

Peccamineux is not the sexual act

But morality always has wings

Incompetence and obsolescence

Are an identical violence

everyday fascism

To all faces, court

Medicine is a whore

The pharmacy is his support

Everything is quickly done, badly done

Ladle, package

It's the glory of mischief

people no longer know how to work

Everything is so complicated, in the ready-to-throw!

And even on television

The disaster is displayed

Now that our plates are drugged

By an industrialized food

By poisoned food

Accepted by an overpopulation

To alcoholic submission

From the fascism of industrialized poverty

Fascism always obese, never complexed

Men and women do drugs

The structures of alienation are reinforced

Mental illnesses, which is a strength

poor or rich

are on the same boat

Which, from all sides, takes on water

Certainly not in the same berths

Certainly not in the same duvets

But no one cares!

It's said, it's repeated, it's imitated

For in this way, always better to continue

So even dominance

Complains about the effects

Without seeing the causes, of desolation

As in France, fifty kilos of bad sugar

Per year and per person, banality of any addiction

liberal fascism

Feeds on all the poverties

All the poverty

Are the food of liberal fascism!

Overpopulation of industrialization

One day, having children will be forbidden

Unless, little by little, a conscious regulation takes place!

Capitalism

It's scandals full of pockets

The people

find it very ugly

As long as nothing changes

Don't let the capital bother you!

Like asbestos which is only a stone

But for a hundred thousand people it's death, it's hell

And too bad for mesothelioma, this cancer

And oxygen that no longer passes, deprived of air!

In a society where everything is profit

It is worth nothing, life!

The economy is war

With all its criminals

All equally reactionary

Politicians, engineers, technicians, industrialists

Who organize the convoys of death

Like any sport

Economic torture, we never get out!

Alienated time can't make up for it

The ecological disaster cannot be caught up

Me who am a living fossil

From the 1970s, already the old days

The computer parlor that now exists

And I could see on a screen

Arnaud, a young friend

Greet me warmly, from Chile!

It was at Pierre's, with Jacques, two good friends

Resistance to the Established Order

Of all ages, and who frees himself!

But physically, the older you get

And the younger the young appear to us

Even if it is about the cultural gaze

which is never natural

Everything could very well

To mix, without cultures, the brake

The affinities can

have no age

And the laws are moved by it

Also, the meetings are put in a cage!

From one category to another, like rabies

And deep down

The ideas are there, to separate us

And deep down

War is property

sexual property

cultural property

Artistic property

The ideological property

Scientific property

religious property

The technological property

industrial property

Monogamy is war

The book is war

Painting is war

An idea is war

A discovery is war

A pious image is war

A computer is war

A factory is war

Every human being is at war

His chapel, his clan, his tribe, his family, his class

His corporatism of identity that freezes

Where what he believes to be his race

Everywhere the human being

Could be home

This alone is not utopia

Everywhere the human being

Could go with whoever he pleases

All women, all men, without package

Money is war, so everything would be free

With the money from the rape, which of any real attraction, ignores

The human being is unborn

To no longer appear, but simply to be

The extreme left of capital

Is thus essential to the capital

Even more, it's not trivial

That the extreme right of capital

Capital is a bone

All his dogs are also rough!

Lives alienated by politics

Are the politics of alienated lives

Everything is built, on the insane, so

And our brains too!

Industrialization of overpopulation

We need to be in deconstruction

Because, almost on everything, we are wrong!

To certainties and habits, we take drugs

To conformism, to routines, we militate

Politics is always capital

Who is the capital of politics

With all the fake reviews

Who are in capital, his clinic!

Francois Hollande (born in 1954),

Marine Le Pen (born in 1968)

Cécile Duflot (born in 1975)

Jean-François Copé (born in 1964)

Nadine Morano (born in 1963)

And so many others, from the past, to come, of the same tics

Interchangeable clones in the cop

Have copies, in all the other countries, with or without money

In truth, it's the same circus

From the same restaurant, the same clique!

Who wants to be the boss?

The finger, the one who dares to raise

Is madness to lock up

Is madness that can contaminate!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician