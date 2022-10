Paraphysique de l'engrammation

"J'ai tout piqué, je n'ai rien inventé, j'ai pas le temps, dans les bistrots, avec les chauffeurs de taxi."

Michel Audiard ( 1920 - 1985 )

Le tempo pamphlétaire

Est plus que jamais, nécessaire

En 2013, meurt du diabète

Toutes les 8 secondes, une personne, comme c'est bête

En 1455, même les canonistes

Et donc aussi les civilistes

Ne condamnaient les pratiques abortives

Qu'après une période de 56 à 70 jours

En 2013, les fascismes crient au four

Pour faire revenir les fleurs

Du coït de toutes les peurs

Tant qu'il y aura des images

Elles seront forcément blessées

Toute image de soi, est un orage

Toute image de l'autre, est une cage

Nous sommes

Ce que sont les autres

Les autres

Sont, ce que nous sommes

L'autorité

Sous toutes ses formes

L'autorité

Sous toutes ses normes

L'autorité

Sous toutes ses rivalités

Le gauchiste ennemi du gauchiste

L'anarchiste ennemi de l'anarchiste

Le fasciste ennemi du fasciste

Le capitaliste ennemi du capitaliste

La censure ennemie de la censure

La révolte individuelle

Est la plus belle, la plus sensuelle

Car, elle ne veut dominer personne

La révolte qui se réalise en groupe

Débouche sur une structure de domination

Avec une nouvelle troupe

Son chef et sa hiérarchisation

Cela est très visible

Cela est très risible

Dans toutes les organisations

Gauchistes, libertaires, ô prétention !

Comme à Nantes et à Paris, surtout en France

Où le dogmatisme de l'idéologie

Est l'idéologie du dogmatisme

Et toujours le même conformisme

Rouge ou brun, le fascisme !

Ils nous tordront le coup

Nous, les en dehors des clous

Ils veulent tout, sauf une révolution

Des hiérarchies, ils veulent la conservation !

Ils sont au patronat

Ce que sont les syndicats

A la classe ouvrière, qui se bat !

La belle amitié que voilà

Toujours, tu trahiras !

Si le militant

Est rarement un révolutionnaire

Le révolutionnaire

N'est jamais un militant

Et un jour

Il y aura une guerre

Entre les militants et les révolutionnaires

Et le bilan en sera lourd

Tout est de la misère

Tout est de la guerre

Comme le milieu hippique

De l'alcool, cocaïne et diurétiques

Du jockey, obsédé par son poids

Où seul le propriétaire du cheval, est le roi

Comme le milieu des mannequins

Et ses jolies modèles anorexiques

Manger peu, malgré tout, dormir bien

Vie superficielle, régime tyrannique

Habitus, cultus, ornatus

Propre à chaque milieu

Propre à chaque profession

Propre à chaque aliénation

Propre à chaque séparation

Tout ceci, sans vergogne

Sur la subtilité, on cogne !

Comme la femme virago

Qui veut singer le macho

Jamais réellement ribaud

Tout le monde s'habille pareil

L'originalité est en sommeil

Il faut mettre son costume

Il faut mettre son uniforme

Le costume idéologique

L'uniforme religieux

Il faut être aux normes !

A chaque époque

Et même si l'on s'en moque

Pour chaque pays, ses propres mots

Qui sont les patois et les maux

Taburer, mateculer, herdiver

Prendre la femme, jadis, en France

Des mots, aujourd'hui, rances

Les mots passent, oubliés

Et toute l'histoire trépassée

Et toute l'histoire interprétée

Un peu, par les vaincus

Beaucoup, par les vainqueurs

De tout ce qui fut

Et de nos paroles d'honneur !

Le cerveau est programmé

Par les jugements de valeur

Le cerveau est programmé

Par les préjugés

Le cerveau est programmé

Par les lieux communs

De toutes les dominations

De toutes les aliénations

De toutes les séparations

C'est ce que nous nommons

La personnalité humaine

Si semblable, partout, dans ses différences mêmes !

Chaque temps historique, en fait, sa répétition

Tout être humain

Est héritier réservataire

De la planète Terre

Mais ce sont des gangsters

Qui en font le partage, comme feu la nazie (1925-2013) Margaret Thatcher

Le gangstérisme politique

Le gangstérisme artistique

Le gangstérisme économique

Le gangstérisme scientifique

La gangstérisme technologique

Le gangstérisme des grandes surfaces

Vol manifeste, à nos faces

Molière, feu (1622-1673) Jean-Baptiste Poquelin

Piètre tragédien, mais excellent comédien

Aurait ridiculisé dans son jeu audacieux

Toute cette faquinerie, en bègue fameux

Mais les gens votent

Au lieu de s'abstenir

Tant ils sont habitués à la misère

Comme je le disais, à ma mère

Au lieu de fuir

Toute la politique, qui à leurs têtes, rote !

Beaucoup s'identifiant au tyran

Ce que fait le tyran, ils le feraient

Simplement, ils n'ont pas les moyens

De prouver, qu'ils sont aussi des crétins !

Les vêtements que nous portons

Sont ternes et sans esprit

A l'image de ce que nous pensons

Bourgeoisies pauvres, bourgeoisies riches

C'est la même illusion

Vêtement unique

Pensée unique

Partout la même tunique

Extrême gauche, gauche, du capital

Du capital de l'aliénation

De l'aliénation du capital

Extrême droite, droite, du capital

Du capital de l'aliénation

De l'aliénation du capital

C'est le même carcan qui fait mal

D'un lavage de cerveau général !

Les hommes et femmes d'Etat

Ont tous les droits

De voler, de tuer, de mentir, d'affamer

Ce sont des 007

Et à tous les coups, ils remportent le set !

Et pour qu'enfin, vienne la fête

Il faudra tout oublier

Il faudra tout recommencer

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"I stole everything, I didn't invent anything, I don't have time, in bars, with taxi drivers."

Michel Audiard (1920 - 1985)

The pamphleteer tempo

Is more than ever necessary

In 2013, died of diabetes

Every 8 seconds, a person, how stupid.fr/ )

In 1455, even the canonists

And so also the civilians

Condemned abortion practices

Only after a period of 56 to 70 days

In 2013, the fascisms scream in the oven

To bring back the flowers

From the coitus of all fears

As long as there are pictures

They will definitely be hurt

Any self-image is a storm

Any image of the other is a cage

We are

What are the others

Others

Are, what we are

authority

In all its forms

authority

Under all its standards

authority

Under all its rivalries

The leftist enemy of the leftist

The anarchist enemy of the anarchist

The fascist enemy of the fascist

The capitalist enemy of the capitalist

Censorship enemy of censorship

The individual rebellion

Is the most beautiful, the most sensual

Because she doesn't want to dominate anyone

The revolt that takes place in groups

Leads to a structure of domination

With a new team

Its leader and its hierarchy

It is very noticeable

This is very laughable

In all organizations

Leftists, libertarians, oh pretension!

As in Nantes and Paris, especially in France

Where the dogmatism of ideology

Is the ideology of dogmatism

And always the same conformism

Red or brown, fascism!

They'll twist us

We, the outsiders

They want everything, except a revolution

Hierarchies, they want conservation!

They are in management

What are unions?

To the working class, who fights!

What a beautiful friendship

Always, you will betray!

If the activist

Is rarely a revolutionary

The revolutionary

is never a militant

And one day

There will be a war

Between militants and revolutionaries

And the toll will be heavy

Everything is misery

It's all about war

Like the equestrian world

Alcohol, cocaine and diuretics

Of the jockey, obsessed with his weight

Where only the owner of the horse is the king

Like the middle of the models

And her pretty anorexic models

Eat little, despite everything, sleep well

Superficial life, tyrannical regime

Habitus, Cultus, Ornatus

Specific to each environment

Specific to each profession

Specific to each alienation

Specific to each separation

All this shamelessly

On the subtlety, we knock!

Like the virago woman

Who wants to imitate the macho

Never really rude

Everyone dresses the same

Originality is dormant

You have to put on your costume

You have to put on your uniform

The ideological costume

The religious uniform

You have to be up to standard!

At each era

And even if we don't care

For each country, its own words

Who are the patois and the evils

Taburer, mateculate, herdiver

Take the wife, once upon a time, in France

Words, today, rancid

Words pass, forgotten

And all history passed away

And the whole story interpreted

A little, by the vanquished

Many, by the victors

Of all that was

And our words of honor!

The brain is programmed

By value judgments

The brain is programmed

by prejudice

The brain is programmed

By common places

Of all dominions

Of all alienations

Of all the separations

This is what we call

human personality

So similar, everywhere, in its very differences!

Each historical time, in fact, its repetition

every human being

Is compulsory heir

From planet earth

But they are gangsters

Who share it, like the late Nazi (1925-2013) Margaret Thatcher

political gangsterism

artistic gangsterism

economic gangsterism

scientific gangsterism

Technological gangsterism

The gangsterism of supermarkets

Flight manifest, in our faces

Molière, late (1622-1673) Jean-Baptiste Poquelin

Poor tragedian, but excellent actor

Would have ridiculed in his daring game

All this teasing, as a famous stutterer

But people vote

Instead of abstaining

So accustomed are they to misery

As I said, to my mother

Instead of running away

All politics, which at their heads, burps!

Many identifying with the tyrant

What the tyrant does, they would do

They just don't have the means

To prove, that they are also cretins!

The clothes we wear

Are dull and spiritless

Like what we think

Poor bourgeoisies, rich bourgeoisies

It's the same illusion

single garment

Unique thought

Everywhere the same tunic

Extreme left, left, capital

Of the capital of alienation

Of the alienation of capital

Far right, right, capital

Of the capital of alienation

Of the alienation of capital

It's the same straightjacket that hurts

General brainwashing!

statesmen and women

Have all the rights

To steal, to kill, to lie, to starve

They are 007s

And every time, they win the set!

And so that finally the party comes

You will have to forget everything

You will have to start all over again

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )