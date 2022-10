Blog, blogueurs, blogueuses, blagueurs, blagueuses

( Petit théâtre paraphysique : )

Pierre - Tu devrais avoir ton blog, tu pourrais écrire ce que tu veux,

si tu veux, je peux te le faire !

Patrice - Pourquoi pas ?

un de plus... mais après tout, un fou de plus ou de moins.

Pierre - Tu pourrais ne pas avoir de commentaires des fascistes rouges,

ce qui serait une pollution en moins.

Patrice - Ce sont surtout les gauchistes et staliniens français et d'autres pays,

qui me détestent.

Pierre - C’est rassurant, puisque ce sont des fascistes rouges !

Jacques - Ce sont des bureaucrates, des sectaires, pas des libertaires,

ni des révolutionnaires.

Patrice - La contre-révolution est déjà là, sur la plupart des Indymédia, tous les Bellacio,

les capitalistes se frottent les mains, ce sont leurs meilleurs alliés !

Pierre - C’est plein de futurs Staline et Trotski, les fossoyeurs de toutes les révolutions.

Patrice - Et toujours, au nom de l’orthodoxie, au nom de l’idéologie, au nom du dogmatisme

et du fanatisme.

Patrice - Les agents secrets du capital sont infiltrés dans tous les rouages de la société

spectaculaire marchande techno- industrielle, et surtout dans sa fausse contestation !

Pierre - Cela n’est pas si compliqué de faire un blog.

Patrice - Je n’y comprends rien, mais si tu veux me l’installer et m’expliquer. Je n’ai pas

d’ordinateur à moi, je squatte celui des autres, de ce point de vue, cela peut-être marrant.

Jacques - Là, au moins, tu seras tranquille, un rempart contre la bêtise !

Pierre - Tu devras continuer de squatter sur les Indymédia, même ceux qui te détestent,

pour ta réclame.

Patrice - Cela n’intéresse que peu de gens, mais même si une seule personne est

interloquée, le but sera atteint, en admettant qu’il y ait un but... comme Jacques

avec ses étiquettes subversives...

Jacques - Oui, si cela fait cogiter une seule personne, cela est déjà bien,

surtout à notre époque de confusion généralisée...

Patrice - En fait, il n’y a jamais la guerre civile, mais des guerres civiles,

anarchistes révolutionnaires contre anarchistes des organisations, anarchistes contre

gauchistes, gauchistes contre staliniens, staliniens avec les capitalistes, contre la révolution,

avec la complicité des anarchistes bureaucrates et des gauchistes toujours bureaucrates.

Pierre - C’est toujours le même refrain, la même chansonnette, qui gâche la fête !

Jacques - Et même sans toutes ces étiquettes, sous les vêtements, c’est toujours

la même nudité, le même air bête !

Pierre - Nous ne pouvons pas contester l’aliénation sous des formes aliénées, comme le

disait feu le mouvement situationniste.

Patrice - Tous les courants politiques, et ce sans exception, sont aliénés, car

c’est la tradition de l’aliénation qui est l’aliénation de la tradition qui nous façonne !

Et au fond, tous les ismes sont des supercheries.

Il ne faut rien avoir à ménager, ni à aménager.

Jacques - Comme dans cette manifestation, où un quidam me dit être croyant,

je lui dis la formule de Blanqui "Ni dieu, ni maître ", il me répond qu’il est allé

en Inde, et qu’il a médité, etc...etc...

Patrice - Oui, la plupart des gens, sinon tous, qui vont manifester, et nous aussi, sont dans la

séparation, la fragmentation... et pas dans la révolution globale, la révolution intérieure et

la révolution extérieure...

Pierre - Toujours le réductionnisme, le séparatisme, qui voit son pied, mais pas son corps.

Patrice - Nous sommes tous et toutes dans l’ignorance totale de ce qui nous

fait tant parler, qu’agir. Nous sommes toujours dans l’effet, car nous ne supprimons

jamais la cause.

Jacques - C’est encore de l’inconscient freudien, en somme...

Pierre - Changer, même un peu, c’est très déstabilisant !

Patrice - C’est comme la foi et l’angoisse, c’est l’angoisse qui fait la foi,

pas de foi sans angoisse, ni de religion, ni d’idéologie, ni de croyance,

ni de tradition, ni de sport, ni de bistrot...

Jacques - J’ai appris le suicide d’un curé à Nantes.

Patrice - Il a du perdre la foi, donc déprimer, et se rendant compte

de ses erreurs, il n’a pu le supporter... la cuirasse caractérielle avec son discours logique, qui

d’ailleurs, n’empêche pas toujours l’effondrement. Ceci explique ce que disent tous les

dictateurs, car se rendant compte de leurs erreurs, ils n’auraient plus qu’à se suicider... et

toutes leurs horreurs sont justifiées par un discours logique qui est la logique du discours,

dont la cuirasse caractérielle se repaît !

Jacques - Cela finira bien par péter un jour, même si tout semble bien plombé, tout reste

possible...

Patrice - Oui, qui sait ? Allo ? Oh ! c’est toi André ? C’est un vieil ami d’Auvergne, tu lis feu

Krishnamurti, très bien ! oui, il faut lire feu Krishnamurti !

Tu lis quoi ? " Se libérer du connu ", je l’ai lu aussi, c’est salvateur. D’ailleurs, feu Laborit

avait lu tant feu Bakounine que feu Krishnamurti. Les gens d’esprit ne peuvent dire que les

mêmes choses, d’une façon différente !

Nous sommes tous et toutes dans l’approximation, dans la fragmentation, dans la tradition,

dans l’ignorance, car toujours dans l’autorité, toujours dans la comparaison, toujours dans la

croyance, toujours dans l’idéologie, toujours dans la religion, toujours dans les étiquettes.

Et toi, toujours poète ? Moi, je pue de la tête, je ne suis qu’un puète, qu’un peuète, qu’un

pouète, qu’un paraphysicien !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

(Little paraphysical theatre: )

Pierre - You should have your blog, you could write whatever you want,

if you want, I can do it for you!

Patrick - Why not?

one more... but after all, one madman more or less.

Pierre - You might not have comments from the red fascists,

which would be less pollution.

Patrice - It's mostly leftists and Stalinists in France and other countries,

who hate me.

Pierre - It's reassuring, since they are red fascists!

Jacques - They are bureaucrats, sectarians, not libertarians,

nor revolutionaries.

Patrice - The counter-revolution is already there, on most Indymedia, all Bellacio,

the capitalists rub their hands, they are their best allies!

Pierre - It's full of future Stalins and Trotsky, the gravediggers of all revolutions.

Patrice - And always, in the name of orthodoxy, in the name of ideology, in the name of dogmatism

and fanaticism.

Patrice - The secret agents of capital have infiltrated all the cogs of society

spectacular techno-industrial merchant, and especially in its false protest!

Pierre - It's not that complicated to make a blog.

Patrice - I don't understand anything about it, but if you want to install it and explain it to me. I do not have

from my computer, I squat that of others, from this point of view, it can be funny.

Jacques - There, at least, you will be quiet, a bulwark against stupidity!

Pierre - You will have to continue to squat on Indymedia, even those who hate you,

for your claim.

Patrice - Only a few people are interested, but even if only one person is

taken aback, the goal will be achieved, assuming there is a goal... like Jacques

with its subversive labels...

Jacques - Yes, if it makes one person think, that's good enough,

especially in our time of widespread confusion...

Patrice - In fact, there is never civil war, but civil wars,

revolutionary anarchists against organizational anarchists, anarchists against

leftists, leftists against Stalinists, Stalinists with the capitalists, against the revolution,

with the complicity of bureaucratic anarchists and bureaucratic leftists.

Pierre - It's always the same chorus, the same ditty, that spoils the party!

Jacques - And even without all these labels, under the clothes, it's always

the same nudity, the same stupid look!

Pierre - We cannot challenge alienation in alienated forms, such as the

said the late situationist movement.

Patrice - All political currents, without exception, are alienated, because

it is the tradition of alienation that is the alienation of the tradition that shapes us!

And basically, all isms are tricks.

You don't have to have anything to spare or arrange.

Jacques - As in this demonstration, where a person tells me to be a believer,

I tell him Blanqui's formula "Neither god nor master", he replies that he went

in India, and that he meditated, etc...etc...

Patrice - Yes, most people, if not all, who are going to demonstrate, and us too, are in the

separation, fragmentation... and not in the global revolution, the interior revolution and

external revolution...

Pierre - Always reductionism, separatism, which sees its foot, but not its body.

Patrice - We are all completely ignorant of what is happening to us.

both talking and acting. We are always in effect, because we do not suppress

never the cause.

Jacques - It's still Freudian unconscious, in short...

Pierre - Changing, even a little, is very destabilizing!

Patrice - It's like faith and anguish, it's anguish that makes faith,

no faith without anguish, no religion, no ideology, no belief,

neither tradition, nor sport, nor bistro...

Jacques - I learned of the suicide of a priest in Nantes.

Patrice - He must have lost faith, therefore depressed, and realizing

of his mistakes, he could not bear it... the character armor with his logical speech, which

moreover, does not always prevent the collapse. This explains what all the

dictators, because realizing their mistakes, they would only have to commit suicide... and

all their horrors are justified by a logical discourse which is the logic of discourse,

whose character breastplate feeds!

Jacques - It will end up blowing up one day, even if everything seems well sealed, everything remains

possible...

Patrice - Yes, who knows? Hello ? Oh ! are you Andrew? He's an old friend from Auvergne, you read fire

Krishnamurti, very good! yes, you have to read the late Krishnamurti!

What are you reading ? "Freeing yourself from the known", I have also read it, it is life-saving. Moreover, the late Laborit

had read both the late Bakunin and the late Krishnamurti. People of wit cannot say that the

same things, in a different way!

We are all in the approximation, in the fragmentation, in the tradition,

in ignorance, because always in authority, always in comparison, always in

belief, always in ideology, always in religion, always in labels.

And you, still a poet? Me, my head stinks, I'm just a bitch, just a bitch, just a

pouète, what a paraphysician!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )