Real humans ou la pensée conditionnée

Machines réelles

Humains machines

Voici encore un placet

Comme toujours, à quiconque ne plaît

Devant l'aspasie artificielle

Ravies, je peux imaginer nos mines

Real humans, c'est du réchauffé

De l'ancien très amélioré

Les automates

De feu (1709-1782) Jacques de Vaucanson

Cela n'était pas du bidon

L'automate dit turc mécanique

De feu (1734-1804) Wolfgang Von Kempelen

C'était mieux que la sirène

Fameux joueur d'échecs

Réutilisé par feu (1772-1838) Johann Maelzel

Inventeur du métronome, sacré mec

Et le sublime, feu (1809-1849) Edgar Allan Poe

En fit une nouvelle, avec ses mots

" Le joueur d'échecs de Maelzel "

Feu Edgar Allan Poe qui fut assassiné

En étant, de force, saoulé à mort

Par des agents électoraux, pour un politicien, pour qui voter

La poésie, des fleurs, doit parler

Et surtout, ne jamais rien dater

La misère et la corruption

Jamais, il ne faut dénoncer !

Mais moi, je ne joue pas ce jeu

Et sur moi, l'indifférence, fait son feu !

Tant pis ou tant mieux

A la vérité, cela m'importe peu !

Donc, les robots, tels les hubots

A venir, sont en fait, déjà là

Et sont programmés par nos cerveaux

Avec des programmes sots

Et c'est assez idiot, nous sommes des hubots

Car les êtres humains sont eux-mêmes des robots

Aux faits et gestes mécaniques

Sans penser à rien, tout est automatique

Le robot est sans liberté

L'être humain est sans liberté

Une seule pièce aux deux mêmes faces

Même conditionnement et même farce !

Mais le robot

Est sans affectivité

Son conditionnement est électronique

Alors que l'être humain

A une affectivité

Son conditionnement est psychologique

Mais tout pourrait changer

Avec une mémoire artificielle

D'une affectivité implantée où se mêle le sexuel

Mais si l'être humain

Peut fabriquer et programmer le robot à son image

Les circuits électroniques

N'ont pas de sang, ils ne sont qu'une réplique

Cela pourrait être une circulation quantique

Et non pas, comme l'être humain, une circulation chimique !

Quoi qu'il en soit, la pensée est toujours conditionnée

Qu'elle soit naturelle ou artificielle

Par tous ceux et toutes celles

Qui sur la planète Terre, un jour, sont nés

Plus ou moins cent milliards

D'anciennes vies, à nous, sont mélangées

Tout se reproduit, tout est imité

En nous

Sont des milliards de morts et de mortes

Sont des milliards de vivants et de vivantes

Tout est dans tout, de la sorte !

La pensée non conditionnée

Est sans passé, sans présent, sans futur, sans âge

Elle est simultanée et perçoit tous les mirages

Elle n'appartient à personne

Ni riche, ni pauvre, ni tout, ni rien, elle étonne !

C'est le dernier niveau d'organisation

Que l'on ne peut jamais atteindre

Simplement l'envisager, pour l'étreindre

Les animaux non-humains

Sont nos esclaves , nos peluches animées

Pour nous amuser ou être mangés

Calmer nos comportements névrotiques

Remplir nos estomacs tyranniques

A leur encontre, nous justifions nos forfaits

En disant qu'ils sont bêtes, nous sommes laids !

Certes, ils n'ont pas de langage

Pour tuer, dépecer, manger, ce rusé bagage

De l'humain qui met tout en cage

Il faut évanouir la culpabilité

Pour l'animal non-humain, dévoré !

Nonobstant, nous ne volons

Pas, comme les oiseaux

Cependant, nous ne nageons

Pas, comme les poissons

Nous sommes si bêtes !

Comme les singes

Aux arbres, nous ne savons grimper

Comme les chauves-souris

Qui perçoivent les ultrasons

A cela, nous sommes dans la surdité

Nous sommes si bêtes !

Si les bêtes le savaient

Sans hésiter, elle nous mangeraient

Oui, elles sont si bêtes !

De plus, certaines bêtes savent compter

Comme les Cacatoès et les chimpanzés

Et la pie, dans le miroir, peut s'identifier !

Tout pourrait être différent

Sans aucun conditionnement, du conditionnement

De savoir, que justement, tout est conditionnement !

De ce fait, toute croyance

Est le résultat d'un apprentissage et d'un conditionnement

Il en va ainsi pour toutes les choses

Comme pour les plus belles roses

La lucidité est conditionnée

La prétendue objectivité est conditionnée

L'invention de la domination

Est la domination de l'invention

Ce qui est conditionné

Ne correspond jamais à la réalité

Sinon à la réalité de ce qui est conditionné

Et qui conditionne donc notre perception de la réalité

Toutes les politiques des gouvernements

Sont de la pensée conditionnée, qui forcément, ment !

Nos cerveaux

Sont programmés, engrammés, conditionnés

Par des apprentissages, dès la naissance, dès le berceau

Par la langue d'un pays, ou de plusieurs pays

Par les coutumes d'un pays

Par l'histoire d' un pays

Ce qui fait un nationalisme

Ce qui fait un racisme

C'est déjà une guerre

Dans tous les pays, il en va ainsi !

Tout le monde s'utilisant pour son profit

Ne pas le faire, c'est de l'anarchie

Qui des horreurs, fait fi !

Comme l'église catholique

Toujours en colique

Du côté du plus fort

Et qui a toujours tort !

Comme avec son pape François

Devant la torture, jamais en émoi

Et qui fut l'ami de feu (1925-2010) le général Eduardo Massera

En Argentine, des tortionnaires militaires et de leurs ébats

Ils se font oublier, mais sont toujours là !

La bête immonde et son produit

Est partout présente, qui se tapit !

C'est la propriété, la compétition, le profit, la religion

L'église, la rivalité, l'idéologie, la tradition

Et à la vie, ce sont des bandits

Que toutes les atrocités marient

Voter est un acte complice

A tous ces maléfices !

Le monde est nazi

Le monde est fini

Partout des pleurs dans les tombes

Et des squelettes qui pleuvent en trombe !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Real machines

human machines

Here is another post

As always, whoever does not please

Before the artificial aspasia

Delighted, I can imagine our faces

Real humans, it's warmed up

Much improved old

Automatons

Of the late (1709-1782) Jacques de Vaucanson

It wasn't bullshit

The so-called mechanical Turkish automaton

Fire (1734-1804) Wolfgang Von Kempelen

It was better than the mermaid

famous chess player

Reused by the late (1772-1838) Johann Maelzel

Inventor of the metronome, holy man

And the Sublime, Fire (1809-1849) Edgar Allan Poe

Made a new one, with his words

"Maelzel's Chess Player"

The late Edgar Allan Poe who was assassinated

By being, forcibly, drunk to death

By election officials, for a politician, who to vote for

Poetry, flowers, must speak

And above all, never date anything

misery and corruption

Never, you must not denounce!

But I don't play this game

And on me, indifference, makes its fire!

So much the worse or so much the better

In truth, I don't care!

So robots, like hubots

To come, are in fact, already there

And are programmed by our brains

With foolish programs

And it's pretty silly, we're hubots

Because human beings are robots themselves

Mechanical facts and gestures

Without thinking of anything, everything is automatic

The robot is without freedom

The human being is without freedom

A single piece with the same two sides

Same packaging and same stuffing!

But the robot

Is without affection

Its packaging is electronic

While the human being

Has an affectivity

His conditioning is psychological

But everything could change

With an artificial memory

Of an implanted affectivity where the sexual is mixed

But if the human being

Can make and program the robot in his image

electronic circuits

Don't have blood, they're just a replica

It could be a quantum circulation

And not, like the human being, a chemical circulation!

Either way, thought is always conditioned

Whether natural or artificial

By all those

Who on planet earth, one day, were born

more or less a hundred billion

Old lives of ours are mixed up

Everything reproduces, everything is imitated

In U.S

Are billions of dead and dead

Are billions alive and alive

Everything is in everything, so!

unconditioned thought

Is without past, without present, without future, without age

It is simultaneous and perceives all the mirages

She doesn't belong to anyone

Neither rich, nor poor, nor everything, nor anything, she amazes!

This is the last level of organization

That we can never reach

Just envision it, to embrace it

non-human animals

Are our slaves, our animated stuffed animals

To have fun or be eaten

Calming our neurotic behaviors

Fill our tyrannical stomachs

Against them, we justify our packages

By saying that they are stupid, we are ugly!

Certainly they have no language

To kill, carve, eat, this cunning baggage

Of the human who puts everything in a cage

You have to let go of the guilt

For the non-human animal, devoured!

Notwithstanding, we do not steal

Not, like the birds

However, we do not swim

Not like fish

We are so stupid!

Like the monkeys

To the trees, we don't know how to climb

like bats

who perceive ultrasound

To this we are deaf

We are so stupid!

If the beasts knew

Without hesitation, they would eat us

Yes, they are so stupid!

Moreover, some beasts know how to count

Like cockatoos and chimpanzees

And the magpie, in the mirror, can identify herself!

Everything could be different

Without any conditioning, conditioning

To know that, precisely, everything is conditioning!

Therefore, any belief

Is the result of learning and conditioning

So it is with all things

As for the most beautiful roses

Clarity is conditioned

The alleged objectivity is conditioned

The Invention of Domination

Is the domination of invention

What is conditioned

Never corresponds to reality

If not to the reality of what is conditioned

And which therefore conditions our perception of reality

All government policies

Are conditioned thought, which necessarily lies!

our brains

Are programmed, engramed, conditioned

Through learning, from birth, from the cradle

By the language of a country, or several countries

By the customs of a country

Through the history of a country

What makes nationalism

What constitutes racism

It's already a war

In all countries, this is the case!

Everybody using each other for their profit

Failure to do so is anarchy

Who of the horrors, ignore!

Like the Catholic Church

Still colic

On the side of the stronger

And who is always wrong!

As with his Pope Francis

In front of the torture, never in turmoil

And who was the friend of the late (1925-2010) General Eduardo Massera

In Argentina, military torturers and their antics

They are forgotten, but are still there!

The filthy beast and its product

Is everywhere present, who lurks!

It's property, competition, profit, religion

The church, the rivalry, the ideology, the tradition

And in life, they are bandits

May all atrocities marry

Voting is an act of complicity

To all those curses!

The world is Nazi

The world is over

Everywhere tears in the graves

And skeletons raining down!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )