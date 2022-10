La loi de compensation

Est inhérente à la fragmentation

Nous avons droit à ceci

Nous n'avons pas droit à cela

Nous avons une maison

Nous venons de perdre notre emploi

Ce qui nous met dans l'effroi

Nous habitons dehors, il fait froid

Nous avons à peine un métier

Et juste de quoi manger

Notre mari est riche

Mais au lit, très chiche

Il n'a pas le temps

Il est orgastiquement impuissant

Notre femme est pauvre

Mais elle sait nous faire jouir

Dans le sexe, nous faire fuir

C'est la loi de compensation

Où tout résulte de la fragmentation

Nous aurons toujours ceci

Nous n'aurons jamais cela

Cela fait nos amis

Cela fait nos amours

Pour un jour ou pour toujours

Chaque classe sociale

Avec son conformisme

Avec son rigorisme

Chaque catégorie sociale

Avec son chemin tout tracé

De la virgule au point, tout est déterminé !

La chance

Est l'opium du pauvre

Dans la richesse, elle est déguisée

L'argent ouvre les sexes

L'argent va à la messe

Comme l'amour et son tiroir caisse

Les gens ne veulent pas travailler

Mais de l'argent, pour pouvoir survivre et manger

Notre voiture est en panne

Mais notre femme a de belles cannes

Et la boulangère, si elle est, réactionnaire

Et qu'étant homme, vous avez les cheveux longs

Vous dira " Bonjour madame ", de sa bêtise pas légère

Et vous lui répondrez "Bonjour monsieur ", du même air !

Si elle le pouvait, elle vous tondrait

Son accès d'humiliation, est sa compensation

Mais c'est plus rigolo que la télévision

Et d'une grande distraction

C'est la France, toute en réaction !

De la vérité, de la liberté, elle veut l'extermination !

Les journalistes qui pissent des mensonges

Et une mauvaise conscience, qui jamais, ne les ronge

Ils et elles, sont payés, pour se taire

Pour faire accepter les misères

Ils et elles, ont des enfants, une femme, une maison

C'est l'oubli de la reptation, leur loi de compensation

Dans la loi de compensation

Tous et toutes, un lot de consolation !

Nous voudrions tuer, ceux et celles

Qui ne pensent pas comme nous

Nous sommes le tyran, nous sommes le fou

De toutes les pensées actuelles

Nous voudrions casser la gueule

A tous ceux et toutes celles

Qui ne vivent pas comme nous, les veules

Et nous le faisons

Dès que nous le pouvons

Des guerres, des génocides, jamais, nous ne changeons !

Une personne meurt dans la fadeur

Une personne naît dans la faveur

Une personne naît dans le bonheur

Une personne meurt dans le malheur

C'est la loi de compensation

Que conditionne la fragmentation

Si nous avons ceci

Nous n'avons pas cela

Notre femme est belle, mais elle boit

Notre mari est fortuné, mais il a une jambe de bois

Notre compagnon est beau, mais il est pauvre

Notre compagne est malade, mais elle a une voiture

Et tous les autres cas de figure

Du simple au complexe, sans aucune mesure

La loi de compensation

Peut ainsi équilibrer, tous les déséquilibres

Mais aussi, elle échoue toutes les révolutions

Qui sont prisonnières de la fragmentation

La loi de compensation est locale

Elle n'est jamais révolution globale

Nous les humains

Nous ne nous aimons pas

Partout, l'inégalité, toujours des biens

Et la surpopulation, contre cela, ne fait rien !

Les amours, les amitiés, des illusions

Pauvres ou riches, de la contrefaçon !

Les chasseurs avec les pêcheurs

Les pêcheurs avec les chasseurs

Les charcutiers avec les charcutières

Les policiers avec les policières

Les poètes avec les poètes

Les peintres avec les peintres

Les fascistes avec les fascistes

Les fous avec les folles

Les naturistes avec les naturistes

Les textiles avec les textiles

Les truands avec les truands

Les ouvriers avec les ouvriers

Les patrons avec les patrons

Et tout est ainsi

Dans un monde sans aucune vie

Et parfois, quelques mélanges

Quand le démon se fait ange

C'est la loi de compensation

La loi de séparation

Pour que rien ne change

La loi de compensation, toujours dans les louanges !

Il n'y a ni chance, ni malchance

Simplement des catégories et classes sociales

Des lois de la probabilité de toutes leurs balances

Dans toutes leurs confidences

Mais, c'est toujours la même danse !

L'aliénation de la compensation

Est la compensation de l'aliénation

Tous les attentats, toutes les créations

Du passé, à venir, en sont la traduction

Et toutes les contestations

En sont la régulation

Par la loi de compensation

La loi de compensation

Fait l'identification, fait la sublimation

Le spectacle de la vie

N'est que la vie du spectacle

L'acteur, le peintre, le poète, le savant, le militant

Le cinéaste, le gangster, le salarié, le commerçant, l'enseignant

Sont la loi de compensation

Nos vies sont totalement aliénées

Et nos roues de secours, sublimées

Par l'absence de vie, sont compensées !

Si nous avons ceci

Nous n'avons pas cela

La loi de compensation

Est jumelle de la fragmentation

Qui nous isole

Qui toujours nous désole

Et qui jamais ne rigole !

Mais nous ne l'entendons pas

A nos oreilles, signifiant, cela n'est pas

C'est comme une langue étrangère

A nos compréhensions, cela passe au travers !

La loi de compensation

Dans la politique, a toutes les compositions

Le visage de toutes les fragmentations

Partout, où la vie est bafouée

Par quelque chose, il faut compenser !

Si nous avons ceci

Nous ne pouvons avoir cela

Et en toutes choses, nous nous contentons

De ce que nous avons

Et dans les illusions, nous sublimons

C'est la loi de compensation

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The law of compensation

Is inherent in fragmentation

We are entitled to this

We have no right to this

We have a house

We just lost our job

What scares us

We live outside, it's cold

We barely have a job

And just enough to eat

Our husband is rich

But in bed, very poor

He does not have time

He is orgasmically impotent

Our wife is poor

But she knows how to make us cum

In sex we scare away

It's the law of compensation

Where everything results from fragmentation

We will always have this

We will never have this

That makes our friends

That makes our loves

For a day or forever

Every social class

With his conformism

With his rigor

Each social class

With his path all mapped out

From the comma to the point, everything is determined!

Luck

Is the opium of the poor

In wealth it is disguised

Money opens the sexes

money goes to mass

Like love and its cash drawer

people don't want to work

But money, to be able to survive and eat

Our car is broken down

But our wife has nice canes

And the baker, if she is, reactionary

And that being a man, you have long hair

Will say to you "Hello Madam", of his not light stupidity

And you will answer him "Hello sir", in the same tune!

If she could, she'd mow you down

His bout of humiliation, is his compensation

But it's funnier than TV

And a great distraction

It's France, all in reaction!

Truth, freedom, she wants extermination!

Journalists who piss lies

And a bad conscience, which never gnaws at them

They and they are paid to be silent

To make miseries accepted

They and they have children, a wife, a house

It is the oblivion of crawling, their law of compensation

In the law of compensation

Everyone, a consolation prize!

We would like to kill, those and those

Who don't think like us

We are the tyrant, we are the fool

Of all current thoughts

We would like to kick the ass

To all those

Who don't live like us weaklings

And we do

As soon as we can

Wars, genocides, we never change!

A person dies in the blandness

A person is born in favor

A person is born happy

A person dies in misfortune

It's the law of compensation

What conditions fragmentation

If we have this

We don't have that

Our wife is beautiful, but she drinks

Our husband is rich, but he has a wooden leg

Our companion is handsome, but he is poor

Our partner is sick, but she has a car

And all other cases

From simple to complex, without any measure

The law of compensation

Can thus balance, all imbalances

But also, she fails all revolutions

Who are prisoners of fragmentation

The compensation law is local

It is never global revolution

We humans

We don't love each other

Everywhere, inequality, always goods

And overpopulation, against that, does nothing!

Loves, friendships, illusions

Poor or rich, counterfeit!

Hunters with Fishermen

Fishermen with hunters

Butchers with butchers

Policemen with policewomen

Poets with Poets

Painters with Painters

Fascists with Fascists

Fools with Fools

Naturists with naturists

Textiles with textiles

The crooks with the crooks

The workers with the workers

Bosses with bosses

And it's all like this

In a world without any life

And sometimes, some mixtures

When the demon becomes an angel

It's the law of compensation

The law of separation

So that nothing changes

The compensation law, still in praise!

There is neither luck nor bad luck

Simply categories and social classes

Of the laws of probability of all their scales

In all their secrets

But, it's always the same dance!

The alienation of compensation

Is the compensation for alienation

All the attacks, all the creations

From the past, to come, are the translation

And all the disputes

are the regulation

By the law of compensation

The law of compensation

Do the identification, do the sublimation

The show of life

Is just the life of the show

The actor, the painter, the poet, the scientist, the activist

The filmmaker, the gangster, the employee, the merchant, the teacher

are the law of compensation

Our lives are totally alienated

And our spare wheels, sublimated

By the absence of life, are compensated!

If we have this

We don't have that

The law of compensation

Is twin to fragmentation

who isolates us

Who always saddens us

And who never laughs!

But we don't hear it

To our ears, meaning, this is not

It's like a foreign language

To our understanding, it passes through!

The law of compensation

In politics, in all compositions

The face of all fragmentations

Everywhere, where life is violated

By something, it is necessary to compensate!

If we have this

We can't have this

And in all things we are content

Of what we have

And in illusions we sublimate

It's the law of compensation

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )