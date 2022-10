Les dépossédés

N'ont aucune patrie

Les dépossédés

N'ont aucun parti

Les dépossédés

Ne sont pas algériens

Ne sont pas français

Ne sont pas allemands

Ne sont pas chiliens

Ne sont pas russes

Ne sont pas africains

Les dépossédés

Ne se veulent rien

Se vouloir quelque chose est fruit amer

C'est la matrice de toutes les guerres

Les dépossédés

Ne vont pas manifester

Ne veulent rien remplacer

Les mentalités doivent se transformer

Toutes les religions et les idéologies

Sont des possessions, pour l'esprit déformé

Tout ce qui est connu

Est sans aucune valeur

Et c'est toujours l'inconnu

Qui fait notre grande terreur

Tous les ismes sont dans l'erreur

De l'être humain, font le malheur

Toutes les politiques sont une maladie

Le vrai contraire de l'anarchie

Tant qu'il y aura des militants

Partout, il y aura du sang

Le militant est un croyant

L'idée le possède, c'est un dément !

Le religieux, le militant, le croyant

Trois familles d'un même fanatisme

Qui sont à la vie, un perpétuel cataclysme

Ce sont des militaires, le même mouvement !

Qui pense comme nous, a du talent

Et sera encensé par son camp

Qui s'oppose à eux et elles, sera lapidé

Sera moqué, calomnié, nié, ignoré

Le fanatisme de l'idée

Est l'idée du fanatisme

Avec son règlement tout préparé

Et quelques célébrités utilisées

Pour ainsi, se faire financer

Tous les ismes fonctionnent ainsi

Même celui qui se réclame de l'anarchie

La célébrité nous donne du talent

Comme l'argent nous rend puissant

Et si cela vaut tant

C'est donc, forcément intelligent !

La célébrité fait le talent

Le talent ne fait pas la célébrité

Comme le clochard avec l'habit du savant

Toute idée arrêtée

Est une idée aliénée

Est une idée camisolée

Et toutes nos idées sont arrêtées !

Par la police de nos pensées

Des pensées arrêtées

Et donc pleines de préjugés

Sur les gens

Sur les évènements

Sur moi, sur toi, sur il, sur elle

Sur nous, sur vous, eux, elles

Les dépossédés

Ne sont pas dans hier, demain

Seulement dans aujourd'hui, sans fin

Nos idées arrêtées

Sur des évènements, sur des gens

Ne sont jamais détachées

Elles sont possédées par l'idée

L'idée que nous nous faisons de l'idée !

Les femmes et les hommes sont possédés par leurs idées

La pensée du détachement

N'est pas le détachement de la pensée

Le fonctionnement du monde

Est aux idées, sa ronde

Nos existences, uniquement, se quémandent

Dans la société spectaculaire marchande

Et sa suite techno-industrielle

Qui veut toujours se faire belle

Toutes les vedettes spectaculaires

En sont le miroir, les bonnes et mauvaises affaires !

Quand nous jouons ce jeu truqué

De différentes façons, nous sommes récompensés

Nous sommes en gloire, aimés, reconnus

Dans le cas contraire, nous restons inconnus

Vilipendés, incompris, rejetés, méprisés, plagiés

Les dépossédés

Ne se veulent, ni ceci, ni cela

A nos valeurs, ils sont des étrangers

Ils ne sont, ni juges, ni policiers

Ni censeurs, ni avocats

Personne ne les voit

Personne ne les entend

Toujours dans leur temps

Toujours hors du temps

A chaque instant

La vérité devient mensonge

A chaque instant

La réalité s'évanouit comme un songe

C'est le couple d'un jour

Qui fait juste un tour

Et que nous croyons pour toujours

C'est la mère et son enfant

De l'instant figé dans le présent

C'est l'océan des apparences

C'est l'illusion de la romance

Comme le capitalisme humanitaire

De conception forcément réactionnaire

Qui maintient les pays pauvres en tutelle

De la dominance, avec sa solution, à elle

De cette gabegie, Haïti, est l'exemple formel !

Nous ne savons plus, qui est qui

Nous ne savons plus, qui manipule qui

Dans n'importe quel gouvernement

Dans n'importe quelle organisation

Dans n'importe quelle obédience

Le ver est dans le fruit

Tous les coups sont permis

A qui veut faire du profit

Et le vote par dépit

En France et ailleurs, dans d'autres pays

Jouant de l'abstention, élira (née en 1968) Marine Le Pen

Et les yeux se rempliront de peine !

L'irréflexion est amie de la déception

Le ressentiment est le copain de la frustration

L'information n'est pas les faits divers

Le fait divers est le produit de toutes les misères !

Pour se vider, scalper son égo

Se sentir plus léger, écrire, en étant incognito

Comme moi, il faut être un rigolo

Personne ne vous lit

Tout le monde vous chie

Mais nous nous amusons, c'est notre paradis !

Il ne faut jamais essayer

De plaire à toutes les pensées

Car quoi que nous fassions

Nous serons toujours détestés

Le codage nerveux est trop différent

Jalousie, envie, calomnie, mesquinerie

Tout ce qui nous attend

Surtout des amis de nos amis

Qui ne sont pas nos amis

Et qui de fait, sont nos possibles ennemis

Jalousie, envie, calomnie, mesquinerie

Plagiat, coup monté, usurpation, flagornerie

Au moins, quelqu'un l'aura dit

Un sans parti, un sans patrie

Un sans religion, un sans idéologie

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The dispossessed

have no homeland

The dispossessed

Have no party

The dispossessed

are not Algerian

are not French

are not german

Are not Chilean

are not Russian

are not African

The dispossessed

Don't want anything

Wanting something is bitter fruit

It's the matrix of all wars

The dispossessed

Won't protest

Don't want to replace anything

Mindsets need to change

All religions and ideologies

Are possessions, for the twisted mind

all that is known

Is worthless

And it's always the unknown

Who makes our great terror

All isms are wrong

Of the human being, cause misfortune

All politics are a disease

The true opposite of anarchy

As long as there are activists

Everywhere there will be blood

The activist is a believer

The idea possesses him, he is a lunatic!

The religious, the militant, the believer

Three families of the same fanaticism

Who are to life, a perpetual cataclysm

They are soldiers, the same movement!

Who thinks like us, has talent

And will be praised by his camp

Who opposes them and them, will be stoned

Will be mocked, slandered, denied, ignored

The fanaticism of the idea

Is the idea of ​​fanaticism

With its regulations all prepared

And some celebrities used

In this way, to be financed

All isms work like this

Even those who claim anarchy

Fame gives us talent

How money makes us powerful

And if it's worth so much

So it's definitely smart!

Fame makes talent

Talent doesn't make fame

Like the tramp with the scientist's habit

Any idea fixed

Is an alienated idea

Is a straitjacketed idea

And all our ideas are stopped!

By the police of our thoughts

Arrested thoughts

And therefore full of prejudices

On the people

About the events

On me, on you, on him, on her

On us, on you, them, they

The dispossessed

Are not in yesterday, tomorrow

Only in today, without end

Our fixed ideas

On events, on people

Are never detached

They are possessed by the idea

The idea we have of the idea!

Women and men are possessed by their ideas

The thought of detachment

Is not the detachment of thought

The workings of the world

Is to the ideas, its round

Our lives, only, beg each other

In the spectacular market society

And its techno-industrial suite

Who always wants to be beautiful

All Spectacular Stars

Are the mirror, the good and bad deals!

When we play this rigged game

In different ways we are rewarded

We are in glory, loved, recognized

Otherwise, we remain unknown

Reviled, misunderstood, rejected, despised, plagiarized

The dispossessed

Do not want each other, neither this nor that

To our values, they are strangers

They are neither judges nor policemen

Neither censors nor lawyers

no one sees them

No one hears them

Always in their time

Always out of time

At every moment

The truth becomes a lie

At every moment

Reality fades away like a dream

It's the couple for a day

Who just takes a ride

And we believe forever

It's the mother and her child

From the moment frozen in the present

It's the ocean of appearances

It's the illusion of romance

Like humanitarian capitalism

Of inevitably reactionary design

Who keeps poor countries in tutelage

From dominance, with its own solution

Of this mismanagement, Haiti, is the formal example!

We no longer know, who is who

We no longer know who is manipulating whom

In any government

In any organization

In any obedience

The worm is in the fruit

All shots are allowed

Who wants to make a profit

And the vote out of spite

In France and elsewhere, in other countries

Playing abstention, will elect (born in 1968) Marine Le Pen

And the eyes will fill with sorrow!

Thoughtlessness is a friend of disappointment

Resentment is the friend of frustration

News is not news items

The news item is the product of all miseries!

To empty himself, scalp his ego

Feel lighter, write, being incognito

Like me, you have to be a joker

No one reads you

Everybody shits on you

But we have fun, it's our paradise!

You must never try

To please all thoughts

'Cause whatever we do

We will always be hated

Nerve coding is too different

Jealousy, envy, slander, pettiness

All that awaits us

Especially friends of our friends

who are not our friends

And who in fact are our possible enemies

Jealousy, envy, slander, pettiness

Plagiarism, frame-up, usurpation, sycophancy

At least someone will have said it

One without a party, one without a homeland

One without religion, one without ideology

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )