Le communisme du capital

" Je redoute, je l'avoue, l'ambition du savant, mais je redoute plus encore l'ambition de l'ignorant. Il ne suffit pas, hélas, de ne pas savoir faire une chose pour ne pas la faire. "

Camillo Boito ( 1836 - 1914 ) Architecte et écrivain

Cent mille tonnes

De déchets radioactifs

Cela laisse la réflexion, aphone

Plastique, fûts radioactifs, c'est pas fictif

Les mers et océans sont nos poubelles

De nos actions pleines de fiel

Tout le monde le constate

En paroles, l'on se hâte

Mais rien n'est fait

Contre, jour après jour, nos méfaits

Du visage de l'humanité, si laid

Les guerres laissent des traces

Elle sont inscrites sur nos faces

Tout ce qui vit aujourd'hui

De toutes les guerres, est le produit

Nous sommes les rescapés

Des guerres et accidents du passé

Nulle part où s'isoler

Le bruit, partout, est généralisé

C'est le voisin de palier

C'est le transport en commun, surpeuplé

C'est le jardin en contiguïté

La tondeuse, les enfants qui crient

Les merguez qui puent, en train de griller

Ce qui est nocif à la santé

En pavillon ou dans un taudis

La vie aliénée pousse ses cris !

Ainsi, tout voisin du voisin, est ennemi

Comme dans le film ( 1976 ) " Le locataire "

De ( né en 1933 ) Roman Polanski, une paranoïa visionnaire

Je ne me lasse pas de le répéter

Les mouvements du monde, c'est notre cerveau incarné

Déjà, le savoir vivre est perdu

Nous vomissons toutes nos aberrations

Au centuple, tout nous est rendu

Et moi, je me mets nu au soleil

Où je le peux, dès que je le peux

Pas besoin d'argent, juste du temps

Comme en Allemagne

En France, c'est pas pareil !

Dès qu'on le fait, c'est possible castagne !

L'énergie solaire réchauffe le corps

Il faut en profiter, avant d'être mort

Pas besoin d'être forcément riche

Si, du regard des autres, l'on se fiche

Il suffit de trouver une bonne niche

Là où il fait beau et chaud

Les bourgeoisies riches ont des lots

Elles veulent en faire un territoire

Où aucun chômeur, aucun vagabond, ne peuvent boire

Et interdit de dormir sur la plage

Le soir, le fascisme vient vous faire son tapage !

Et moi qui chôme dans les livres

Depuis très très longtemps

Sans vouloir devenir un savant

Aujourd'hui, pour la pensée, il n'y a plus de vivres

Toutes les décennies sont répugnantes

De plus en plus jobardes, pas marrantes

En prison, du sexe guillotiné

Quand les mâles ou les femelles

Viennent à manquer, se développe l'homosexualité

Partout, l'environnement peut tout déterminer !

La plupart des animaux non-humains

Sont dans la bisexualité

En ce domaine, aucune normalité

Comme dans tout le reste, en vérité

Rien n'appartient à personne

Tout se contente d'être

La nature n'est ni mauvaise, ni bonne

Parfois, cela peut nous apparaître

Rarement, si nos idées sont faites

Car sur tout, nos idées sont toutes prêtes !

Ainsi, quand feu ( 1802 - 1885 ) Victor Hugo

Qui n'était pourtant pas idiot

Et qui dans sa période spirite

Tentait de faire tourner les tables

Pour retrouver feu ( 1824 - 1843 ) Léopoldine Hugo, sa fille noyée, si affable

Ainsi la Chine, qui à cette époque

Vers l'an 1850, avait des lieux d'aisance

Et toujours envahie, tant par les anglais

Et tant par les français

La Chine ne fut jamais envahissante

Le socialisme de caserne

Dans un seul pays, lui convenait bien

En dehors de chez soi, il n'y a rien

La communication en berne

Comme depuis tant d'années, chacun chez soi

Partout sur la Terre, chacun pour soi

Chaque être humain

Pourrait être tout à fait extraordinaire

Au lieu d'être tout à fait ordinaire

Chaque être humain

N'est donc jamais né

Chaque être humain

N'est donc jamais mort

Du rêve de la matière, il sort

Pour tant d'illusions

Sans cesse, nous nous agitons !

Tout est une signalisation

Tout est codé, réglé, enregistré, fiché

Du destin organisé, nous sommes les jouets

De sa matrice, nous sommes les faits

Nous sommes le mouvement quantique

A l'échelle de sa réglementation psychologique

Feu ( 1868 - 1944 ) Paul Otlet, une tête

Fut le vrai père théorique, du réseau de l'internet

Le monde est une galette

Les gros morceaux, pour les truands

De tous les gouvernements

Pour les populations, quelques miettes

Le monde est fichu

Mais ce qu'il en reste

La domination en fait fête

C'est la vérité toute nue !

Le capitalisme est internationaliste

En rugby, en football, dans les clubs, le professionnalisme

Des joueurs de tous les pays, le sportisme

Dans une même équipe, un même club, ô cynisme

Une moquerie retournée à la bêtise nationaliste !

L'argent n'a pas de patrie

L'argent n'a pas de parti

L'argent n'a pas de pays

C'est le communisme du capital

La solidarité des crapules, qui fait mal

Jamais de véritable révolution extérieure

Sans une véritable révolution intérieure

Se défaire de tout ce que l'on sait

Se détacher de tout ce que l'on a

Car, c'est tout ce qui nous emprisonne

Car, c'est tout ce qui nous empoisonne

Toutes les cultures sont bourgeoises

A nos vies, de haut, elle nous toisent !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"I dread, I confess, the ambition of the learned, but I dread even more the ambition of the ignorant. It is not enough, alas, not to know how to do a thing not to do it."

Camillo Boito (1836 - 1914) Architect and writer

hundred thousand tons

radioactive waste

That leaves reflection, speechless

Plastic, radioactive barrels, it's not fictional

The seas and oceans are our trash cans

Of our actions full of gall

Everyone sees it

In words, we hurry

But nothing is done

Against, day after day, our misdeeds

From the face of humanity, so ugly

Wars leave traces

They are written on our faces

Everything that lives today

Of all wars is the product

We are the survivors

Wars and accidents of the past

Nowhere to isolate

The noise, everywhere, is generalized

He's the next door neighbor

It's public transport, overcrowded

It's the adjoining garden

The mower, the screaming children

The stinky merguez, grilling

What is harmful to health

In a pavilion or in a hovel

Alienated life cries out!

Thus, any neighbor of the neighbor, is enemy

As in the movie (1976) "The Tenant"

From ( born in 1933 ) Roman Polanski, a visionary paranoia

I never tire of repeating it

The movements of the world, it is our embodied brain

Already, knowing how to live is lost

We vomit all our aberrations

A hundredfold, everything is returned to us

And me, I get naked in the sun

Where I can, whenever I can

Don't need money, just time

Like in Germany

In France, it's not the same!

As soon as we do it, it's possible fight!

Solar energy warms the body

You have to take advantage of it, before you die

You don't have to be rich

If, in the eyes of others, we don't care

Just find a good niche

Where it's nice and warm

The rich bourgeoisies have lots

They want to make it a territory

Where no unemployed, no vagrant can drink

And forbidden to sleep on the beach

In the evening, fascism comes to make your noise!

And me who is unemployed in the books

For a very very long time

Without wanting to become a scientist

Today, for thought, there is no more food

All the decades are disgusting

More and more stupid, not funny

In prison, guillotined sex

When males or females

Run out, homosexuality develops

Everywhere, the environment can determine everything!

Most non-human animals

Are into bisexuality

In this area, no normality

As in everything else, in truth

Nothing belongs to anyone

Everything is happy to be

Nature is neither bad nor good

Sometimes it may appear to us

Rarely, if our ideas are made

Because above all, our ideas are all ready!

Thus, when the late (1802 - 1885) Victor Hugo

Who wasn't stupid

And who in his spiritualist period

Tried to turn the tables

To find the fire ( 1824 - 1843 ) Léopoldine Hugo, her drowned daughter, so affable

Thus China, which at that time

Around the year 1850, had toilets

And always invaded, both by the English

And so much by the French

China was never invasive

Barrack socialism

In one country, suited him well

Outside of home there is nothing

Communication at half mast

As for so many years, everyone at home

Everywhere on Earth, every man for himself

Every human being

Could be quite extraordinary

Instead of being quite ordinary

Every human being

Was never born

Every human being

So never died

From the dream of matter, he comes out

For so many illusions

We are always on the move!

Everything is a signal

Everything is coded, regulated, recorded, filed

Of organized fate, we are the toys

Of his matrix, we are the facts

We are the quantum movement

On the scale of its psychological regulation

Fire ( 1868 - 1944 ) Paul Otlet, a head

Was the real theoretical father of the internet network

The world is a pancake

The big chunks, for the crooks

Of all governments

For the populations, a few crumbs

The world is ruined

But what's left

Domination makes it party

It's the bare truth!

Capitalism is internationalist

In rugby, in football, in clubs, professionalism

Players from all countries, sports

In the same team, the same club, oh cynicism

A mockery returned to nationalist stupidity!

Money has no country

money has no party

money has no country

It's the communism of capital

The solidarity of scoundrels, which hurts

Never real external revolution

Without a real inner revolution

Let go of everything we know

Break away from everything we have

'Cause that's all that imprisons us

'Cause that's all that poisons us

All cultures are bourgeois

To our lives, from above, she looks down on us!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( htt