Paraphysique de guerre sociale civile mondialisée

" De la même manière que la vue en coupe d'un terrain permet d'y repérer la succession des couches géologiques, l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme permet d'observer les crises économiques, le développement des classes sociales et leurs rapports de force. "

Le piège identitaire ( l'effacement de la question sociale )

Daniel Bernabé ( ED : L'échappée )

Tout mot est prétentieux

Intellectuel

Le premier d'entre eux

Car tout individu

Est forcément intellectuel

Est forcément manuel

Plus ou moins

Manier des concepts

Manier des outils

Tout le monde le fait

Plus ou moins

Intellectuel est un mot pompeux

Et alors

Les autres seraient des idiots, elles et eux

Le mot artiste, lui aussi, est pompeux

Et alors

Les autres seraient des incapables, elles et eux

Des mots de hiérarchie à la pelle

Il faudrait les mettre à la poubelle

De toutes façons

Voilà la véritable leçon

Artistes, intellectuels

Car il n'y a plus d'intellectuels/intellectuelles révolutionnaires

Car il n'y a plus d'artistes révolutionnaires

Et donc forcément, de l'anarchisant, du libertaire

Hommes, femmes, même les rebelles

Sont toujours

Avec ou sans cour

Les alliés, de près, de loin, du système

Comme un des ciments du système !

Il en va de même pour le sport professionnel

Opium spectaculaire et vernaculaire

Autre pilier de la société fascisante réactionnaire

Des intellectuels hommes

Des artistes hommes

Des sportifs hommes

Des intellectuelles femmes

Des artistes femmes

Des sportives femmes

Et le capital peut se perpétuer

Se perpétuer étant sa seule finalité

Et qui ose dire cette vérité

Par tous et toutes, est vilipendé

De tous les corps

De tous les bords

Forcément

Car les mots nous travaillent

Car les mots nous mitraillent

Car les mots nous ripaillent

Les mots nous construisent

Les mots nous déconstruisent

Nous font

Nous défont

Ce, en fonction

Des idéologies et des religions

Des croyances et des mythologies

Et c'est pour cela

Et c'est par cela

Que nous nous divisons

Que nous nous méprisons

Ignorons, affrontons, tuons !

Il faudrait

N'adhérer à rien

Il faudrait

Ne croire à rien

Ou alors de l'exode sans fin

Mai/juin 1940, en France

Des millions de gens sur les routes

Fuir n'importe où, la déroute

D'un sens l'autre, qui déboute

Ici, fuir les nazis

D'un temps l'autre

Avec sa dramatique tragédie

Migrants et migrantes

D'un pays l'autre

D'un exode l'autre

D'une migration l'autre

D'une époque l'autre

Toutes et tous des migrants

Et ce au cours des temps

Guerres, conflits, propriétés et territoires

Femmes, hommes, enfants, de quoi boire

Réfugiés et réfugiées climatiques aussi

Limite de la notion

Notion de la limite

Et en quel domaine ?

Toutes nos représentations mentales

Forcément, des représentations du capital !

Limite de la conscience

Conscience de la limite

Tout allant vers un effondrement

Guerre civile sociale mondiale entre les gens

Nous en devinons le commencement

Du sauve-qui-peut déliquescent

Et pour faire avaler tout ce caca

Du lapidaire

Du réactionnaire

En veux-tu en voilà

De la science

De la politique

De la philosophie

De l'économie

Du sport

Du divertissement en formulation

Tout un service de l'acceptation

Tout un service de l'aliénation

Tout un service des inventions

Découvertes, prédictions

1916, ondes gravitationnelles théorisées

1964, boson de Higgs envisagé

1995, état métallique de l'hydrogène, présumé

De l'énergie en excitation

De l'excitation de l'énergie

Chatbot des agents conversationnels

Jumeaux numériques du faux individuel

Compétitions diverses et au tout duel

La société des létalités

Les létalités de la société !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )