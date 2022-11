La prison du monde

Nous nous transportons

Partout où nous allons

Des bactéries terriennes

Sur Mars, elles sont à la peine

Au moins, un milliard

La stérilisation en a marre !

Nos peaux qui tombent en lambeaux

Et que nous disséminons, dans le froid et le chaud

Tout se propage, tel un orage

Le phénomène sans âge

La matière change et se transforme

Inerte ou animée, elle prend toutes les formes

De l'atome au multivers

C'est la mère de toutes les mères

Tout, souvent, se recommence

Et puis, c'est l'éternel silence

Dans le niveau d'organisation politique

Comme en France, où la droite du capital, pique

En 2017, au deuxième tour des élections

Nicolas Sarkozy ( né en 1955 ) et Marine Le Pen ( née en 1968 ), se retrouveront

Et certes, c'est une hardie spéculation

Toujours des escrocs, de toutes façons !

Tout le monde est le prolétaire

D'une façon l'autre, réactionnaire ou révolutionnaire

Pour survivre, il faut tout faire

Les prolos, comme l'écrivait feu ( 1876 - 1916 ) Jack London

Du capitalisme et de son talon de fer !

Si rien est né de tout

Tout est né de rien

Mécanique quantique, pour les fous

Personne n'y comprend rien

C'est sans début et sans fin !

Les 80 millions de membres, qui sont tous des rois

Du parti communiste chinois

Bureaucrates, hommes d'affaires, célébrités

Chat blanc ou chat noir, chat d'économie de marché

Un seul syndicat, 150 millions de syndiqués

Le capital du communisme est bien chinois

Partout sur Terre, comme en Chine, la corruption fait les lois

Les honneurs et les fonctions peuvent s'acheter

Et l'activité touristique sait se déguiser

Pour revivre les régimes du passé !

Et sans une mentalité transformée

Même l'anarchisme serait vite dévoyé

Avec son népotisme, ses inégalités

Et tout, vite, recommencé !

Nos sociétés modernes vivent de leurs vices

Pour y survivre, tout le monde est en lice

Aussi, la prison est devenue une industrie

Qui n'est que l'industrie de la prison

Il faut anesthésier les populations

La réussite pour la possession, une même passion !

Et la soumission

Et la résignation

Un même phénomène, deux mêmes noms

Cela s'apprend dès le berceau

Dès l'école, c'est pas nouveau

C'est étudié pour, comme l'aurait dit

Feu l'humoriste ( 1926 - 1973 ) Fernand Raynaud

C'est bien fichu, c'est bien huilé

Sans cesse, jamais arrêté, toujours renouvelé

De tous et toutes, par tous et toutes, l'esclavage généralisé

Bourgeoisies riches

Bourgeoisies pauvres

Absolument personne, ne peut y échapper !

L'or est le cache-sexe de la misère

C'est notre livre sacré, notre lumière

Et à qui la réalité, est une éternelle obscurité !

Sous le tsarisme russe, avant la révolution

76 pour cent de la population

Certes, était analphabète, sans formation

Le stalinisme en fit un mensonge, une nation !

Tout parti est une tricherie

De la falsification, de l'économie

Tous les pays sont envahis

Par l'import et l'export des autres pays

L'irrésistible armée de l'économie !

Elle ne s'habille pas en militaire

En toutes choses, tous lieux, nous respirons son air

Né après 2001, un afro-américain

Sur trois, ira en prison

Né après 2001, un latino-américain

Sur six, ira en prison

Il faut gérer la pauvreté

Tout est prévu, pour la canaliser

Le monde est un ring

De catch, où tout cligne

Avec ses champions

Pour nous mettre des gnons

Des André the Giant ( 1946 - 1993 )

André Roussimof, 2m23 pour 225 kilos

Qui fut champion du monde de catch, ce zigoto

Des Hulk Hogan ( né en 1953 ) 2m03 pour 135 kilos

Du catch, l'idole des brunes et des blondes

Le catch qui vit le jour en 1936

D'anciens lutteurs

De la lutte gréco-romaine, qui se meurt

Des populations, un domicile fixe

C'est d'ailleurs, le sport national, au Mexique

Le monde est une prison

Comme l'Alcatraz des rocheuses

ADX florence, supermax, une institution

Privée ou étatique, la prison est tueuse

ADX florence, dans le Colorado, éternelle nuit

C'est la taule de ( né en 1942 ) Theodore Kaczynski

Où aucune pensée ne fuit

Le marché de l'incarcération

Est l'incarcération du marché

Tout est construit et fabriqué

Par le prisonnier, étatique ou privé

Chaque être humain est une cellule

Chaque être humain est un matricule

Chaque être humain est un maton

Chaque être humain est une prison

Chaque être humain est son gardien

Et jamais aucune évasion

Peut-être à part dans l'imagination

La prison, c'est du profit, c'est de l'argent

Il faut la remplir, enrichir le gouvernement

Pour remplir les poches, de tous les tyrans

Aussi, tout devient délit, petit ou grand

En tous domaines, règne la tromperie

La dénoncer, n'est même plus révolutionnaire

Mais un simple acte élémentaire

Et la trompeuse tromperie est encore tromperie !

En 2012, 76 pour cent, c'est en France

Des morts de la route

Sont des hommes, c'est une déroute

Et 92 pour cent, c'est en France

Des accidents avec alcoolémie

Sont encore des hommes, c'est pas l'inné, c'est simplement l'acquis !

C'est pas la testostérone

C'est l'éducation qui détonne

Les vieilles recettes, les anciennes formules

Et toujours la multitude des émules

Du pain et des jeux télévisés, du divertissement lobotomisé

Et le pouvoir, jamais ébranlé !

Toujours remplacé, renouvelé, modernisé

Mais le même mouvement, simplement déplacé

Les mêmes aliénations, reconfigurées, reprogrammées

L'humanité aime le mensonge

C'est le mal qui la ronge

Et la vérité est au pays des songes !

Partout des robots sur deux pattes

Les humains, depuis longtemps, échec et mat

Nos yeux ne voient plus rien

Nos oreilles n'entendent pas bien

Le monde est sur sa fin

Les humains sont déjà modifiés

Sans plus aucune sensibilité

Et ils vouent un culte à la médiocrité

De l'argent, du profit, de la réussite

Des classes sociales et de leurs rites !

Toutes les stupidités sont glorifiées

Au cinéma, à la radio, aux journaux télévisés

Qui font semblant de les dénoncer

Pour chaque jour, mieux s'y appliquer !

A les dénoncer, nous sommes les derniers

Car déjà, tout n'est que complicité

Dans une symphonie de duplicité

Qui sur tous les visages, est affichée

Nos vérités vous sont étrangères

Elles ne sont pas vendues aux enchères !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

We ship

Everywhere we go

earthly bacteria

On Mars, they are struggling

At least a billion

Sterilization is fed up!

Our skins falling apart

And we scatter, in cold and hot

Everything spreads, like a storm

The ageless phenomenon

Matter changes and transforms

Inert or animated, it takes all forms

From the atom to the multiverse

She's the mother of all mothers

Everything, often, starts over

And then, it's eternal silence

In the level of political organization

As in France, where the right of capital, stings

In 2017, in the second round of elections

Nicolas Sarkozy (born in 1955) and Marine Le Pen (born in 1968), will meet

And certainly, it is a bold speculation

Always crooks, anyway!

Everyone is the proletarian

Either way, reactionary or revolutionary

To survive, you have to do everything

The proles, as the late (1876 - 1916) Jack London wrote

Capitalism and its iron heel!

If nothing is born of everything

Everything came from nothing

Quantum mechanics, for madmen

Nobody understands anything

It is without beginning and without end!

The 80 million members, who are all kings

From the Chinese Communist Party

Bureaucrats, businessmen, celebrities

White cat or black cat, market economy cat

One union, 150 million union members

The capital of communism is very Chinese

Everywhere on Earth, as in China, corruption rules

Honors and offices can be purchased

And tourist activity knows how to disguise itself

To relive the diets of the past!

And without a changed mentality

Even anarchism would quickly be led astray

With its nepotism, its inequalities

And everything, quickly, started again!

Our modern societies live from their vices

To survive it, everyone is in contention

Also, the prison has become an industry

Which is just the prison industry

Populations need to be anesthetized

Success for possession, the same passion!

And submission

and resignation

Same phenomenon, two same names

It is learned from the cradle

From school, it's not new

It's studied for, as it would have been said

Late comedian ( 1926 - 1973 ) Fernand Raynaud

It's well done, it's well oiled

Endlessly, never stopped, always renewed

Of all and all, by all and all, generalized slavery

Wealthy bourgeoisies

Poor bourgeoisies

Absolutely no one can escape it!

Gold is the cache-sex of misery

It's our sacred book, our light

And to whom reality is eternal darkness!

Under Russian tsarism, before the revolution

76 percent of the population

Certainly, was illiterate, without training

Stalinism made it a lie, a nation!

Any gone is a cheat

Falsification, economy

All countries are invaded

By importing and exporting from other countries

The irresistible army of the economy!

She doesn't dress like a soldier

In all things, all places, we breathe its air

Born after 2001, an African American

On three, will go to jail

Born after 2001, a Latin American

On six, will go to jail

We must manage poverty

Everything is planned, to channel it

The world is a ring

Of wrestling, where everything blinks

With its champions

To piss us off

Des André the Giant (1946 - 1993)

André Roussimof, 2m23 for 225 kilos

Who was wrestling world champion, this zigoto

Hulk Hogan (born in 1953) 2m03 for 135 kilos

Wrestling, the idol of brunettes and blondes

The wrestling that was born in 1936

former wrestlers

Of the Greco-Roman struggle, which is dying

Populations, a fixed domicile

It is also the national sport in Mexico

The world is a prison

Like the Alcatraz of the Rockies

ADX florence, supermax, an institution

Private or state, prison is a killer

ADX Florence, Colorado, Eternal Night

This is the jail of ( born in 1942 ) Theodore Kaczynski

where no thought escapes

The prison market

Is the incarceration of the market

Everything is built and manufactured

By the prisoner, state or private

Every human being is a cell

Every human being is a number

Every human being is a guard

Every human being is a prison

Every human being is his keeper

And never no escape

Maybe apart in the imagination

Prison is profit, it's money

We must fill it, enrich the government

To fill the pockets, of all the tyrants

Also, everything becomes a crime, big or small

In all domains, deceit reigns

Denounce it, it's not even revolutionary anymore

But a simple elementary act

And deceitful deception is still deception!

In 2012, 76 percent was in France

Road deaths

Are men, it's a rout

And 92 percent is in France

Accidents with alcoholism

Are still men, it's not innate, it's just acquired!

It's not testosterone

It's the education that stands out

Old recipes, old formulas

And always the multitude of emulators

Bread and game shows, lobotomized entertainment

And the power, never shaken!

Always replaced, renewed, modernized

But the same move, just moved

The same alienations, reconfigured, reprogrammed

Humanity loves lies

It's the evil that gnaws at her

And the truth is in dreamland!

Two-legged robots everywhere

Humans, for a long time, checkmate

Our eyes no longer see anything

Our ears don't hear well

The world is coming to an end

Humans are already modified

Without any sensitivity

And they worship mediocrity

Money, profit, success

Social classes and their rites!

All stupidities are glorified

In the cinema, on the radio, on television news

Who pretend to denounce them

For each day, better apply it!

To denounce them, we are the last

Because already, everything is only complicity

In a symphony of duplicity

Who on all faces, is displayed

Our truths are foreign to you

They are not sold at auction!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )