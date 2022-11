Un plus un ne fait pas deux

Pour vivre le couple

Il faut être très souple

Sinon, encore, cela loupe

La morsure de la femme

Peut donner la rage

Parfois, c'est la crise, arrive le drame

Prêt à plonger pour la nage

Un jour c'est l'enfer

Il fait froid, c'est l'hiver

Demain, c'est l'été

Les corps se sont réchauffés

Les disputes font des hécatombes

Invisibles en sont les anonymes tombes

La sexualité en est la soudure

Ou alors, la complicité est une seule figure

Pour que l'illusion dure

C'est la loterie des numéros

Une fois, plusieurs fois

Nous les voulons dans nos peaux

C'est une femme, c'est un homme, une autre foi

Le couple c'est une paire de menottes

L'instinct sexuel rend la raison sotte

Au placard, il faut laisser ses envies

De l'autre, il faut prendre les plis

Les relations qui ne sont pas les mêmes

Qui s'immiscent, pour énerver notre flemme

Un plus un fait rarement deux

C'est toujours la guerre à ce petit jeu

Rarissime, le couple qui devient vieux

Seul tout seul, seul à plus de deux

Seul à deux, c'est quoi le mieux ?

Patrice Faubert ( 1979 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

To live the couple

You have to be very flexible

Otherwise, still, it magnifies

woman's bite

Can cause rage

Sometimes it's the crisis, comes the drama

Ready to dive for swimming

One day it's hell

It's cold, it's winter

Tomorrow is summer

The bodies warmed up

Arguments are hecatombs

Invisible are the anonymous graves

Sexuality is the weld

Or else, complicity is a single figure

For the illusion to last

It's the lottery of numbers

Once, several times

We want them in our skins

It's a woman, it's a man, another faith

The couple is a pair of handcuffs

The sexual instinct makes reason foolish

In the closet, you have to leave your desires

On the other, you have to take the folds

Relationships that are not the same

Who interfere, to irritate our laziness

One plus one rarely makes two

It's always war on this little game

Extremely rare, the couple who become old

Alone all alone, alone with more than two

Alone with two, what is the best?

Patrice Faubert (1979) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )