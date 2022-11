Si je vous envie

Je suis la peste émotionnelle

Si je vous jalouse

Je suis la peste émotionnelle

Si je vous flatte

Je suis la peste émotionnelle

Si je vous plains

Je suis la peste émotionnelle

Si je manifeste, par imitation, par contagion, par frustration

Je suis la peste émotionnelle

Si je me compare

Je suis la peste émotionnelle

Si je vous veux du bien

Je suis la peste émotionnelle

Si je vous veux du mal

Je suis la peste émotionnelle

Si je me sens fort

Je suis la peste émotionnelle

Si je me sens faible

Je suis la peste émotionnelle

La peste émotionnelle

Est une émotion

Qui fausse la raison

Si je me sens supérieur

C'est la peste émotionnelle

Si je me sens inférieur

C'est la peste émotionnelle

En tous domaines, s'irradient, les séquelles

De la peste émotionnelle

Patrice Faubert ( 1983 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

If I envy you

I am the emotional plague

If I envy you

I am the emotional plague

If I flatter you

I am the emotional plague

If I pity you

I am the emotional plague

If I manifest, by imitation, by contagion, by frustration

I am the emotional plague

If I compare myself

I am the emotional plague

If I wish you well

I am the emotional plague

If I mean you harm

I am the emotional plague

If I feel strong

I am the emotional plague

If I feel weak

I am the emotional plague

The emotional plague

Is an emotion

which falsifies reason

If I feel superior

It's the emotional plague

If I feel inferior

It's the emotional plague

In all areas, radiate the sequels

Emotional plague

Patrice Faubert (1983) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )