La quadrature du cercle ou la bande des quatre

Gauche, droite

Extrême gauche, extrême droite

C'est la bande des quatre

Pour opprimer, à se mettre en quatre

C'est la quadrature du cercle

Qui en politique, nous encercle

Avec leurs journaux

Leurs hommes providentiels

Tous aussi ballots

Leurs éternels référentiels

Pour séduire les belles

Je dis leurs car c'est leurs leurres

Et non pas moi ou nous

Je n'ai jamais voté, suis pas aussi fou

Plutôt être fusillé

Qu'un jour, se mettre à voter

Toujours des crapules

Hélas, qui font tant d'émules

Et quand les staliniens manifestent

Et quand les fascistes manifestent

Alors, c'est bientôt la peste

A la liberté, fin de la fête

Comme en 1934, et puis, ce fut Vichy

Toujours la peur des grèves, de l'anarchie

Et c'est toujours pareil

Toujours le même soleil

Et c'est toujours la pluie, pour les bourses vides

Toujours la tristesse infinie, sur l'indigence livide

Comme dans les postes, qui nous prennent pour des ânes

Où tout est le plus souvent en panne

Personnel surmené ou indifférent, au service mythomane

Dans nos démarches inachevées, qui jamais ne crânent

C'est pas un film, c'est la réalité

C'est la bande des quatre

Gauche, droite, extrême gauche, extrême droite

Qui se met en quatre

Pour toutes nos vies, gâchées

Patrice Faubert ( 2002 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Left right

Far left, far right

It's the gang of four

To oppress, to bend over backwards

It's squaring the circle

Who in politics surrounds us

With their newspapers

Their providential men

All so nerds

Their eternal references

To seduce the beautiful

I say theirs because it's their lures

And not me or us

I never voted, am not that crazy

Rather be shot

That one day, to start voting

Always scoundrels

Alas, who make so many emulators

And when the Stalinists demonstrate

And when the fascists demonstrate

So, it's soon the plague

At liberty, end of the party

Like in 1934, and then it was Vichy

Always the fear of strikes, of anarchy

And it's always the same

Always the same sun

And it's always the rain, for the empty purses

Always the infinite sadness, on the livid indigence

As in the posts, which take us for donkeys

Where everything is most often broken down

Overworked or indifferent staff, in the mythomaniac service

In our unfinished steps, which never show off

It's not a movie, it's reality

It's the gang of four

Left, right, far left, far right

Who bends over backwards

For all our lives, wasted

Patrice Faubert ( 2002 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )