Paraphysique de la manifestation

" La liberté consiste à dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre."

George Orwell ( 1903-1950 )

Toutes les manifestations

Qui participent de la fausse contestation

De l'extrême gauche à l'extrême droite du capital

Sont les aliments du capital

C'est comme un combustible

Une longue chaîne de fusibles

Les mêmes aspirations à gérer le désastre

Les mêmes prétentions

Pour un même cadastre

Les différentes bourgeoisies

Avancent leurs pions

Et pour éviter le corps à corps

La maîtrise de la dispersion

Comme dans toute manifestation

Stratégie, pour éviter des blessés et des morts

Et en décembre 1944, les CRS sont officialisés

Pour affiner feu les groupes mobiles de réserve, de 1941, à Vichy

Puis déjà en 1947, CRS=SS, est colporté par les grévistes

Car beaucoup d'anciens CRS furent en uniforme allemand

Les malgré nous, chez les nazis

Autrefois, la répression

Se montrait sans pitié, était féroce

De nos jours, il suffit juste de la canaliser !

Car, surtout, tout peut-être télévisé

Plus rien n'est insurrectionnel

De tous bords, tout est aux mains des officiels

Et toujours les maîtres à penser

Les mandarins, de ce qu'il faut répéter

Qui savent si finement tout castrer

Et qui sont infiltrés dans toutes les classes

Qui parlent et écrivent à notre place

Pour que vraiment rien ne change

Pour que la misère reste dans ses langes

Et indéfiniment nous mettre dans la fange !

Les bourgeoisies du gauchisme au fascisme

Sont subtilement très mobiles, comme en finance

Comme en 1921, la gendarmerie de France

De moins en moins immobile, moins rance

Toute la racaille politicienne, de la députation

Et la pire, la plus démente

Celle qui aux inégalités, se dit clémente

Aux arbres, la pendre, sans exception

Ce que dit dame révolution

Qui sait que les faux frères

Sont les pires des réactionnaires

Et partout les langues de bois

Car vous exterminez les gens comme moi !

Les gens doivent s'organiser

Entre eux, sans aucune politique aliénée

Sans parti, sans organisation, sans roi

Sans police, sans armée, sans célébrité

La révolution de l'organisation

Est l'organisation de la révolution

Pour empêcher toute bureaucratisation

La nouvelle vie de la poésie

Est la vie de la nouvelle poésie

C'est à dire, enfin la vie !

Partout sur la planète Terre

Tout s'organise, pour nous taire

Pour qu'on ne puisse rien y faire

Juste passer et regarder en l'air

La soumission aime se soumettre

Elle sait arborer tous les paraître !

Tout étant absolument abominable

Nous sommes contre tout

Est-ce si blâmable?

Surtout, si tout est complètement fou !

Mais les propriétaires du monde

Ont dans ce tout, des sondes

Pour ainsi, ce tout, pouvoir contrôler

Et à le comprendre, nous sommes une minorité

Et même l'anarchie est polluée

Par le gauchiste de pouvoir, infiltré

Il faut être hors-la-loi

A toutes les fois

A toutes les pensées conditionnées

A tout ce qui est organisé

De tout ce qui est dit, se méfier

De tout ce qui s'écrit, se distancier

De tout ce qui se fait, se détacher

Toute manifestation

Est une soupape de sécurité

Qui permet à l'oppression, de souffler, de se stabiliser

Qui permet à la fausse contestation

D'être l'opposition, pour un jour, la tyrannie remplacée !

L'opinion publique est fabriquée

La voix de son maître, à décerveler

Intellectuels de gauche et de droite

Aux paroles hypocrites, aux mains moites

Femmes et hommes députés

Sénatrices et sénateurs, ô clique de malhonnêteté

Qui partout massacre les vies

Et ce, dans tous les pays !

Tant et tant, à travers les temps

De manifestations, et jamais le vrai changement !

Car jamais l'individu

Ne change intérieurement, du déjà vu

Manifester spectaculairement

Pour éviter l'ulcère de l'estomac

Manifester spectaculairement

Pour faire comme papa

C'est comme être

Gendarme comme son père

Dermatologue comme sa mère

C'est comme être

L'inconscience qui fait des gosses

La maltraitance qui fait des rosses

C'est comme vouloir

Cinq coups de fouet

Au lieu de dix coups de fouet

C'est comme pouvoir

Se suicider ou se castrer

L'organisation du monde est haineuse

Toutes ses paroles sont mielleuses

Toute la vie sociale est peureuse !

Chaque être humain

Se croit quelque chose

Et de fait, prend toutes les poses

A quand, un mouvement du rien ?

Pour ne plus faire de mal, à défaut du bien

Sans aucun drapeau, sans aucune étiquette

Avec nos airs bêtes, aux fausses fêtes

Mais, il faut être quelque chose

Mais, il faut faire quelque chose

Mais, il faut vouloir quelque chose

Aux belles, offrir des roses

Et plus, pour ceux qui osent

Toujours s'agiter, se manifester

Sa vie dans le travail salarié

Ou autre galère, dans le travail chômé

Nous mourrions dans l'immédiateté

Si nous pouvions nous voir, avec nos idées

Toute idée est une guillotine

Une fois figée, de partout, elle dégouline !

Les industriels, criminels de l'économie

Veulent la désuétude planifiée

Veulent l'obsolescence programmée

Pour le profit, pour l'or accumulé

Le court terme est leur religion

De la camelote, ils aiment à faire fabriquer

A peine utilisée et déjà usée

En somme, c'est du prêt à jeter !

Et contre cela, aucune manifestation

Sur nos figures, se lit, la résignation

Une façon de vivre, pour les nouvelles générations

Les pauvres sont les esclaves des riches

Ils nous mangent, c'est du gibier, de la biche

La machine tourne toute seule

Elle est impitoyable et veule

Tout le monde s'en fiche

Tous et toutes, nous sommes ses rouages

Une huile à tous les mirages

Des cadavres s'échouent sur ses rivages

La gastronomie moléculaire

Pour la survie sur la Terre

L'industrialisation

De la rencontre tarifée

Tant pour la richesse, que pour la pauvreté

Sur nous, nos prix sont affichés

Nous offrons tant, nous valons tant !

Ce que nous pouvons faire

Ce que nous pouvons acheter

Car quoi qu'on en dise

Nous sommes des marchandises

Tout peut se vendre

Comme notre force de travail salarié

Tout peut s'acheter

Comme toute chose réifiée

Cependant, si le patron, a besoin de son ouvrier

L'ouvrier n'a pas besoin de son patron

De même, si le syndicat a besoin du syndiqué

Le syndiqué n'a pas besoin du syndicat

Ainsi, si l'anarchiste a besoin de l'anarchie

L'anarchie n'a pas besoin de l'anarchiste

La solution du problème

Est le problème de la solution

Palindrome dans chaque home

Tapi au creux de notre idiome

Ne pas avoir peur de la peur

Est encore une peur

De même que la démocratie tyrannique

Avec ses nombreuses et variées répliques

A besoin de la manifestation

Pour se régénérer, c'est son alimentation

C'est le chat de Schrödinger

C'est le balai de la sorcière

Des millions d'espèces animales et végétales

Et encore plus d'insectes, c'est phénoménal

Tout a une durée de vie

Tout naît et tout meurt

Il faut partir, c'est l'heure

Dans la sérénité ou l'ignominie

Tout individu est rempli de l'univers

Minéral, végétal, animal, matière animée

Insecte, oiseau, eau, matière inanimée

Feu, glace, molécules, cellules, individu, société

Tout est dans l'individu

Le passé, le présent, le futur

Des autres, il est la mesure

Nous sommes nos miroirs

Que nous ne voulons pas croire

Si avec vos yeux, je me voyais

Tout de suite, je mourrais

Si avec vos oreilles, je m'entendais

A l'instant, je me tairais

Et tout est je, car je est tout

Et tout est nous, car nous est tout

Des tas de je, des tas de nous

Une seule personne à des milliards d'exemplaires

Dans les rivalités affinitaires ou guerrières

D'une identique culture, éducation, programmation

Uniformément, dans toutes les nations

Les femmes sont folles, les hommes sont fous

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Freedom is telling people what they don't want to hear."

George Orwell (1903-1950)

All events

Who participate in the false dispute

From the extreme left to the extreme right of capital

Are the food of capital

It's like fuel

A long string of fuses

The same aspirations to manage the disaster

The same claims

For the same cadastre

The different bourgeoisies

Advance their pawns

And to avoid the clinch

Dispersion control

As in any event

Strategy, to avoid injuries and deaths

And in December 1944, the CRS are formalized

To refine fire mobile reserve groups, from 1941, in Vichy

Then already in 1947, CRS=SS, is peddled by the strikers

Because many former CRS were in German uniform

The in spite of us, among the Nazis

In the past, repression

Showed no mercy, was fierce

Nowadays, you just have to channel it!

Because, above all, everything can be televised

Nothing is insurrectionary anymore

On all sides, everything is in the hands of the officials

And always the masters to think

Mandarins, of what to repeat

Who know so finely how to castrate everything

And who are infiltrated in all classes

Who speak and write for us

So that really nothing changes

So that misery remains in its diapers

And indefinitely put us in the mire!

The bourgeoisies from leftism to fascism

Are subtly very mobile, as in finance

As in 1921, the gendarmerie of France

Less and less motionless, less rancid

All the political scum, from the deputation

And the worst, the craziest

The one who to inequalities, says she is lenient

To the trees, hang her, without exception

what lady revolution says

Who knows that false brothers

Are the worst of the reactionaries

And everywhere the tongues of wood

Because you exterminate people like me!

People need to organize

Between them, without any alienated policy

Without party, without organization, without king

Without police, without army, without celebrity

The organizational revolution

Is the organization of the revolution

To prevent bureaucratization

The new life of poetry

Is the life of new poetry

That is to say, finally life!

Anywhere on planet earth

Everything is organized, to keep us quiet

So there's nothing we can do about it

Just walk by and look up

Submission likes to submit

She knows how to wear all the looks!

Everything being absolutely abominable

We are against everything

Is it so blameworthy?

Especially, if everything is completely crazy!

But the owners of the world

Have in this all, probes

For thus, this all, to be able to control

And to understand it, we are a minority

And even anarchy is polluted

By the power leftist, infiltrated

You have to be an outlaw

Every time

To all conditioned thoughts

To everything that is organized

Of everything that is said, beware

From everything that is written, to distance oneself

From everything that is done, detach

Any manifestation

Is a safety valve

Which allows the oppression, to breathe, to stabilize

Who allows the false dispute

To be the opposition, for one day, tyranny replaced!

Public opinion is made

The voice of his master, to brainwash

left and right intellectuals

With hypocritical words, with sweaty palms

Women and men deputies

Senators, o clique of dishonesty

Who everywhere kills lives

And this, in all countries!

So and so, through time

Manifestations, and never real change!

Because never the individual

Doesn't change inside, deja vu

Manifest spectacularly

To prevent stomach ulcer

Manifest spectacularly

To do like dad

It's like being

Constable like his father

Dermatologist like his mother

It's like being

The unconsciousness that makes kids

The abuse that hurts

It's like wanting

five lashes

Instead of ten lashes

It's like power

Commit suicide or castrate

The organization of the world is hateful

All his words are sweet

All social life is fearful!

Every human being

think something

And in fact, take all the poses

When will there be a movement of nothing?

To do no more harm, in the absence of good

Without any flag, without any label

With our silly tunes, at fake parties

But, you have to be something

But, something must be done

But, you have to want something

To the beauties, offer roses

And more, for those who dare

Always agitate, show up

His life in paid work

Or another hassle, in unemployed work

We would die instantly

If we could see each other, with our ideas

Every idea is a guillotine

Once frozen, everywhere, it drips!

Industrialists, criminals of the economy

Want planned obsolescence

Want planned obsolescence

For profit, for accumulated gold

The short term is their religion

Junk, they like to make

Barely used and already worn

In short, it's ready to throw away!

And against that, no demonstration

On our faces, reads, resignation

A way of life, for new generations

The poor are the slaves of the rich

They eat us, it's game, doe

The machine runs by itself

She's ruthless and spineless

Nobody cares

All and all, we are its cogs

An oil with all the mirages

Corpses wash up on its shores

Molecular gastronomy

For survival on Earth

industrialization

Of the paid meeting

Both for wealth and for poverty

On us our prices are displayed

We offer so much, we are worth so much!

what we can do

What we can buy

Because no matter what

we are commodities

Everything can be sold

Like our wage labor force

Everything can be bought

Like everything reified

However, if the boss needs his worker

The worker does not need his boss

Similarly, if the union needs the union member

The union member does not need the union

So if the anarchist needs anarchy

Anarchy doesn't need the anarchist

The solution of the problem

Is the problem the solution

Palindrome in every home

Lurking in the hollow of our idiom

Don't be afraid of fear

Is still a fear

Just like tyrannical democracy

With its many and varied replicas

Needs manifestation

To regenerate, it's his diet

It's Schrödinger's cat

It's the witch's broom

Millions of animal and plant species

And even more insects, it's phenomenal

Everything has a lifespan

Everything is born and everything dies

We have to leave, it's time

In serenity or ignominy

Every individual is filled with the universe

Mineral, plant, animal, animated matter

Insect, bird, water, inanimate matter

Fire, ice, molecules, cells, individual, society

It's all in the individual

The past, the present, the future

Of others, he is the measure

We are our mirrors

That we don't want to believe

If with your eyes I saw myself

Right now I would die

If with your ears I heard myself

Right now I'll be quiet

And everything is I, because I is everything

And everything is us, because we is everything

Lots of I, lots of us

One person to billions

In affinity or warlike rivalries

From the same culture, education, programming

Uniformly, in all nations

Women are crazy, men are crazy

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )