Chaque jeunesse d'une époque

Est la vieillesse de l'époque suivante

Le vieux d'aujourd'hui y serait jeune

Le jeune d'aujourd'hui y serait vieux

La jeunesse de l'esprit

Jamais ne vieillit

La jeunesse du corps

Toujours vieillit

C'est la peur

De toutes les peurs

C'est la peur

De toutes les peurs

C'est la peur de la vie

Qui est liberticide à la vie

La peur de mal faire

La peur du qu'en-dira-t-on

La peur de la surpopulation

La peur de la domination

La peur d'être sans toit

La peur de perdre son emploi

La peur de la violence

La peur de la confidence

La peur d'être victime

La peur du crime

La peur du bourreau

La peur de l'eau

La peur de se marier

La peur de divorcer

La peur de la sexualité

La peur de soi

La peur de perdre la foi

La peur de la politique

La peur du chimique

La peur de la pollution

La peur de la révolution

La peur des autres

La peur des serpents

La peur de ne pas avoir d'argent

La peur d'avoir peur

La peur de ne pas avoir peur

La peur de dire la vérité

La peur d'être trompé

La peur de la mort

La peur des sorts

La peur d'aimer

La peur de ne pas être aimé

La peur du changement

La peur d'être dément

La peur du vent

La peur de tomber malade

La peur du beau

La peur des animaux

La peur des zoos

La peur du loup

La peur du fou

La peur des coups

La peur d'être connu

La peur d'être inconnu

La peur d'être un malotru

La peur du laid

La peur du fait

La peur du niais

La peur du sport

La peur des morts

La peur des enfants

La peur des parents

La peur des étrangers

La peur de la brutalité

La peur de la guerre

La peur de la solitude

La peur des multitudes

La peur des garçons

La peur de prendre l'avion

La peur de passer pour un con

La peur de prendre l'ascenseur

La peur du cambrioleur

La peur de l'instituteur

La peur du professeur

La peur de la télévision

La peur d'être idiot

La peur de la radio

La peur de prendre le bateau

La peur de la famille

La peur des filles

La peur de l'école

La peur des frivoles

La peur de se noyer

La peur de la police

La peur des milices

La peur du vice

La peur de l'armée

La peur des hommes

La peur des femmes

La peur du nucléaire

La peur de ne rien faire

La peur de trop en faire

La peur du salariat

La peur du bénévolat

La peur du célibat

La peur de la mafia

La peur du cinéma

La peur des chiens

La peur des liens

La peur des jeunes

La peur des vieux

La peur du jeûne

La peur des voleurs

La peur des tueurs

La peur des violeurs

La peur du bruit

La peur des souris

La peur du suicide

La peur du génocide

La peur de l'homicide

La peur de la richesse

La peur du stress

La peur du chaud

La peur du froid

La peur de la joie

La peur de l'effroi

La peur du feu

La peur du mafieux

La peur de dieu

La peur de croire

La peur de ne pas croire

La peur de l'hôpital

La peur d'avoir mal

La peur du scandale

La peur de la maladie

La peur des cris

La peur de la pluie

La peur d'être calomnié

La peur d'être flatté

La peur des préjugés

La peur du journal télévisé

La peur d'être jugé

La peur de juger

La peur d'être un salaud

La peur d'être un héros

La peur d'être empoisonné

La peur d'être accidenté

La peur de mourir

La peur de souffrir

La peur de vieillir

La peur d'être torturé

La peur d'être moqué

La peur d'être kidnappé

La peur des voisins

La peur du diable, du malin

C'est la peur

De toutes les peurs

C'est la peur

De toutes les peurs

C'est la peur de la vie

Qui est liberticide à la vie

Chaque jeunesse d'une époque

Est la vieillesse de l'époque suivante

Le vieux d'aujourd'hui y serait jeune

Le jeune d'aujourd'hui y serait vieux

La jeunesse de l'esprit

Jamais ne vieillit

La jeunesse du corps

Toujours vieillit

C'est Françoise Giroud

Qui de la jeunesse fit une roue

En l'officialisant en 1957, une nouvelle vague

Qui en 1968, à son doigt, refusera la bague

Patrice Faubert ( 1983 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Each youth of an era

Is the old age of the next era

The old man of today would be young there

The youth of today would be old there

The youth of the mind

never gets old

The youth of the body

Always getting old

It's fear

Of all the fears

It's fear

Of all the fears

It's the fear of life

Who is draconian to life

The fear of doing wrong

The fear of what will be said

The fear of overpopulation

fear of domination

The fear of being homeless

Fear of losing your job

fear of violence

The fear of confidence

The fear of being a victim

The fear of crime

The Fear of the Executioner

The fear of water

The fear of getting married

fear of divorce

The fear of sexuality

fear of self

The fear of losing faith

fear of politics

fear of chemicals

The fear of pollution

fear of revolution

The fear of others

fear of snakes

The fear of not having money

The fear of being afraid

The fear of not being afraid

The fear of telling the truth

The fear of being cheated

The fear of death

Fear of spells

The fear of loving

The fear of not being loved

The fear of change

The fear of being demented

The fear of the wind

Fear of getting sick

The fear of beauty

fear of animals

The fear of zoos

The fear of the wolf

The fear of the madman

The fear of blows

The fear of being known

The fear of being unknown

The fear of being a badass

The fear of the ugly

The fear of fact

The fear of the fool

fear of sports

The fear of the dead

The fear of children

The fear of parents

fear of strangers

fear of brutality

The fear of war

The fear of loneliness

The fear of the multitudes

fear of boys

The fear of flying

The fear of being taken for a fool

The fear of taking the elevator

fear of the burglar

The teacher's fear

The teacher's fear

The fear of television

The fear of being stupid

fear of the radio

The fear of taking the boat

fear of family

fear of girls

fear of school

The fear of the frivolous

The fear of drowning

fear of the police

The fear of the militias

The fear of vice

fear of the army

The fear of men

The fear of women

The fear of nuclear

The fear of doing nothing

Fear of doing too much

The fear of labor

fear of volunteering

The fear of celibacy

fear of the mafia

fear of cinema

fear of dogs

fear of ties

The fear of young people

The fear of the old

The fear of fasting

fear of thieves

fear of killers

fear of rapists

The fear of noise

fear of mice

The fear of suicide

The fear of genocide

The fear of homicide

fear of wealth

fear of stress

The fear of heat

The fear of cold

fear of joy

The fear of dread

The fear of fire

The fear of the mafia

fear of god

The fear of believing

The fear of not believing

The fear of the hospital

The fear of hurting

The fear of scandal

The fear of disease

fear of screaming

fear of rain

The fear of being slandered

The fear of being flattered

The fear of prejudice

The fear of the television news

The fear of being judged

The fear of judging

The fear of being a bastard

The fear of being a hero

The fear of being poisoned

The fear of being injured

The fear of dying

The fear of suffering

The fear of aging

The fear of being tortured

The fear of being laughed at

The fear of being kidnapped

fear of neighbors

The fear of the devil, of the evil one

It's fear

Of all the fears

It's fear

Of all the fears

It's the fear of life

Who is draconian to life

Each youth of an era

Is the old age of the next era

The old man of today would be young there

The youth of today would be old there

The youth of the mind

never gets old

The youth of the body

Always getting old

It's Francoise Giroud

Who of youth made a wheel

By making it official in 1957, a new wave

Who in 1968, on her finger, will refuse the ring

Patrice Faubert (1983) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )