Et sortant de la messe

La pudibonderie ne se fait pas ménesse

L'on ne tortille pas de la fesse

Comme sortant du bureau, du labo, de l'usine

De toute une fatigue qui assassine

Pour annihiler toute envie

De l'esprit et du guili-guili

De la petite histoire, rancie

De la grande Histoire, qui tout, grandit

D'un pas l'autre, assuré

D'un pas l'autre, mal assuré

Cela ne fait que girouetter

Voilà là, tous les grelots

Dans tous les caberlots

Du beaucoup flasque

Du bien peu de l'orgasme

C'est du nez dans la culotte

Même quand c'est dans la calotte

De ces dames, faire une petite belote

Quand tout monde idiolecte

De tout le monde se délecte

De tout ou presque, s'effondrant

Et tout en s'appauvrissant

Fausses richesses

S'ignorant sous belles cuisses, belles fesses

Avec toute une technologie trompeuse

Sirupeuse, dans nos têtes, les mains baladeuses

Tout nous y vol

Tout nous y viole !

Et merci à l'inconnu

D'un site poétique où je ne suis plus

Comme un malpropre, viré

Ou peut-être, parti, car censuré

De mon " LABORATOIRE PARAPHYSIQUE ", d'avoir apprécié

Pour expectorer

Le système capital et ses impossibilités

Quand, seule, l'anarchie, capacitante

S'organisant d'elle-même

En elle-même

Et pour elle-même

Est, a été, sera, serait, imaginante

Car, tous les nationalismes sont également réactionnaires

Me donnant une urticaire

Et puis, même

Prendre un faux vrai ordre

Du non-binaire

Du non-genré

Du non binôme

De la non-dualité

Ni du jeune, ni de vieille, ni du vieux

Ni de riche, ni de gueux

Ni de belle, ni de laide

Ni de beau, ni de laid

Ni de grand, ni de petit

Aucun jugement, aucune illusion

Aucune ostentation

Aucune contestation

Plus aucun crime, plus aucun vol

Quand, tout, la révolution révolutionnaire, la sert !

Mais dans cette mondialisation crétinisée et unifiée

Qui voudrait y penser !?

Comme de pouvoir donner

Et à tout le vivant, une juridique personnalité

Pour les insectes, arbres, plantes, champignons, fleurs

Pour les amphibiens comme les crapauds et les crapaudes

Pour les rivières, fleuves, océans, mers

Pour les araignées et les serpents et tous les mammifères

Personnaliser toute la biodiversité !

Certes, d'un départ que l'on aime

Pour en faire

Un vrai faux ordre

Une fausseté, non, je ne l'aime

Alors, que de toutes façons

Toujours, tout n'est que désordre très ordonné

D'une façon l'autre, l'anarchie sait tout mener

En ordonné

En désordonné

Et moteurs de l'évolution

Et ce à tous les niveaux d'organisation

De l'entraide et de la coopération !

C'est la vie elle-même que l'on ne peut séparer

L'on croit s'en débarrasser

Quand l'univers/multivers entier en est hanté

Toute recherche de dominance y étant terrorisée !

Et au fond du fond

Fausses solutions, vraies réactions

Le hijab de toute société

Le couvercle de toute pensée

Idéologies, croyances, religions

Et nous mythomanisons, et nous prétendons

De l'astronautique, gabegie fictive, désastre en écologisation

Faux espoirs, vrais désespoirs

Et toujours du petit soir

Nous avons toutes et tous des béquilles existentielles

Monde présent au tout poubelle

De nos expositions numériques

De nos sexualités numériques

Et bientôt de la cyprine en boutique

Crimes, escroqueries numériques

Et nonobstant, rien de vraiment, chimérique

De fausses douceurs

De fausses pudeurs

Tout étant tenu à la trique

Tout étant régulé par le fric

Guerres, conflits, maladies, accidents, tout hic

Plus rien dans l'épique

Tout en fission dans une noirceur tragique

Où sont, d'antan, les films radiophoniques

Ainsi des " Les maîtres du mystère "

( 1952 - 1974 ) l'émission avec du savoir-faire

Et si un visage peut se défigurer

La voix, maligne, peut s'en démarquer

Inévitablement, tout est agentif d'un système

Et ce de n'importe quel système

Sur une échelle de 0 à 10, mais, c'est du Amen

Nous en sommes les premiers

Femmes, hommes, enfants

Nous en sommes les secondés

Enfants, hommes, femmes

Sans aucun persiflage, tout est bien maousse

Pour ne rien changer, quand la vie est une course !



Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

And coming out of mass

Prudishness does not become menness

One does not squirm with the buttocks

Like leaving the office, the lab, the factory

Of a whole fatigue that kills

To annihilate all cravings

Of the spirit and the guili-guili

From the little story, rancid

Of the great History, which all, grows

From one step to another, assured

From one step to another, uncertain

It just spins

There you go, all the bells

In all caberlots

Very flabby

A little bit of orgasm

It's nose in the panties

Even when it's in the cap

Of these ladies, make a little belote

When everyone is idiolect

Everyone revels in

Of almost everything, collapsing

And while getting poorer

fake wealth

Ignoring each other under beautiful thighs, beautiful buttocks

With all deceptive technology

Syrupy, in our heads, wandering hands

Everything we fly there

Everything there violates us!

And thanks to the stranger

Of a poetic site where I am no longer

Like a messy, fired

Or maybe, gone, because censored

From my "PARAPHYSICAL LABORATORY", for having appreciated

To expectorate

The capital system and its impossibilities

When, alone, anarchy, empowering

organizing itself

In herself

And for herself

Is, was, will, would be, imagining

Because all nationalisms are equally reactionary

Giving me hives

And then even

Take a fake real order

non-binary

non-gendered

Non binomial

Of non-duality

Neither young, nor old, nor old

Neither rich nor beggar

Neither beautiful nor ugly

Neither beautiful nor ugly

Neither big nor small

No judgement, no illusion

No ostentation

No dispute

No more crime, no more theft

When everything, the revolutionary revolution, serves it!

But in this cretinized and unified globalization

Who would want to think about that!?

Like being able to give

And to all living, a legal personality

For insects, trees, plants, fungi, flowers

For amphibians like toads and toads

For rivers, streams, oceans, seas

For spiders and snakes and all mammals

Customize all the biodiversity!

Certainly, from a departure that we love

To make

A real fake order

A falsehood, no, I don't like it

So anyway

Still, everything is just a very orderly mess

Either way, anarchy knows how to lead

Ordered

In messy

And engines of evolution

And this at all levels of the organization

Support and cooperation!

It's life itself that can't be separated

We believe to get rid of it

When the whole universe/multiverse is haunted by it

Any search for dominance being terrified there!

And deep down

False solutions, true reactions

The hijab of any society

The lid of all thought

Ideologies, beliefs, religions

And we fantasize, and we pretend

Astronautics, fictitious mismanagement, disaster in greening

False hopes, real despairs

And always in the early evening

We all have existential crutches

World present at all trash

From our digital exhibitions

Of our digital sexualities

And soon cum in store

Crimes, digital scams

And notwithstanding, nothing really, chimerical

fake sweets

False modesty

Everything being held in check

Everything being regulated by money

Wars, conflicts, diseases, accidents, everything

Nothing more in the epic

All in fission in a tragic blackness

Where are the radio films of yesteryear

So with "The Masters of Mystery"

( 1952 - 1974 ) the show with know-how

And if a face can be disfigured

The voice, malignant, can stand out

Inevitably, everything is agentive of a system

And this from any system

On a scale of 0 to 10, but that's Amen

We are the first

Women, men, children

We are its second

Children, men, women

Without any mockery, everything is fine

To change nothing, when life is a race!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )