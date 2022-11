Paraphysique du néant

" L'espoir est un poison "

Christophe Khider ( né en 1971 ) évadé de la centrale de Moulins en 2009

En France, l'évasion est punie

Par la loi, c'est le seul pays

Le pays des patrons

Le pays des matons

Tout le monde à l'isolement

La prison de l'école

L'école de la prison

A la répression, il faut apporter son obole

Des esclaves, pour des riches, défendre le pognon

Oui, l'espoir est un poison

Il rime avec soumission, pas avec évasion

Il rime avec compromission, pas avec abolition

Je joins mon salut solidaire

A tous les prisonniers, toutes les prisonnières

Et c'est sincère

De France, du monde, c'est planétaire

Tous ceux et toutes celles, que l'on fait taire !

Un million de personnes

Se suicident chaque année dans le monde

Deux millions de personnes

Meurent de tuberculose chaque année dans le monde

Beaucoup plus que les guerres

Beaucoup plus que les homicides

Oh, qu'il fait bon vivre sur Terre !

Face à cela, nous restons placides

Nous pensons ne rien pouvoir y faire

Le corbeau calédonien ce singe à plumes

Ni ne se suicide ni ne fume

Comme les animaux humains, il se sert d'outils

Et pour les autres, n'a pas de mépris

Comme l'éléphant ce géant

Comme le chimpanzé ce rusé

Sur des millions d'espèces

Cela fait peu

Ces animaux ne vont pas à la messe

Et sur eux, nous en connaissons si peu !

Et de leur organisation, nous sommes envieux

Comme le corbeau à gros bec

Qui avec un cintre récupéré, fait son nid

Et qui du haut des arbres, nous épie

Cet oiseau est un drôle de mec

La troisième guerre mondiale

Est là sous nos yeux

Partout elle allume ses feux

Comme un cheval qui s'emballe

De pays en pays, elle cavale !

L'islamisme pire que le nazisme

Et de son cercueil mal fermé, revoilà le fascisme

L'humanité est tombée dans son précipice

De la bouteille à encre sortent les maléfices

D'une liqueur contenant toutes les pisses

Non, écrire sur la prison

Ne signifie pas que l'on est soi-même en prison

Non, écrire sur la criminalité

Ne signifie pas que l'on a soi-même tué

Même si tout fonctionne comme une prison

Obligé de préciser, en ce temps d'imbécillité

Où tout se voue à la médiocrité

Et tout est criminel car tout est oppression

Mais beaucoup de gens

Ne savent pas lire

De la compréhension, ils sont indigents

C'est seulement l'intérêt pécuniaire, qu'ils savent écrire

C'est le faux qui s'affiche

Faux seins, fausses paroles, dont l'humanité s'entiche

L'illusion fait son tour de piste

Le palpitant de battre s'est arrêté

C'est sous feu ( 1494 - 1547 ) François premier

Qu'apparaît le mot majesté

Mais déjà en 1539, c'est le raccommodage

Des patois et divers adages

Pour en faire la langue du roi

Le langage de France fait loi

Les mots sont toujours de leur temps

Ils sont vieux, ils sont enfants

Ils se dispersent comme les vents

La surpopulation c'est l'absolutisme

C'est l'humanité atteinte d'autisme

Les femmes aux gros ventres

Avec leurs parasites, dont c'est l'antre

Il faut l'avortement et la contraception

Sinon, jamais de révolution

Mais la tyrannie aime la guerre

Il lui faut des enfants

Des pères et des mères

Il ne faut jamais voter

Il ne faut jamais enfanter

Il ne faut jamais se marier

La Terre est si belle

L'homme est venu, à la beauté, rebelle

L'homme a tout massacré

L'homme a tout saccagé

Suprême terreur, il s'est multiplié !

A cette horreur, impossible d'échapper

Il n'y a jamais rien eu

A part la plus-value

Tout est à faire

C'est évident, c'est pas révolutionnaire

La psychiatrie est une police

Qui classifie, fabrique la norme

Pour que la prétendue normalité se forme

Tout doit être lisse !

La psychanalyse est prétentieuse

Elle ne rend pas la vie heureuse

Elle interprète, elle juge

Elle infériorise, elle est comparative

Elle donne des leçons, comptabilise

Elle nous regarde de haut

Elle nous prend pour des idiots

Pourtant, elle va toujours mal

C'est son illusion, son snobisme, son scandale !

Tout doit être défait

Car absolument tout est surfait

Je ne me réclame que de moi

Plus aucun chef, plus aucun roi

Je ne me réclame que de moi

En rien, je n'ai aucune foi

Je ne me réclame que de moi

Cela est ma seule loi

Ainsi plus le moindre mandarin

La hiérarchie tombe dans un ravin

Vous êtes moi, je suis vous

Cela suffit et c'est tout !

Comme le dit fort justement

Iggy Pop ( né en 1947 ) sur aujourd'hui, à propos du cinéma

C'est de la merde, oui d'accord, c'est du vent

Mais hélas, qui se vend

Pas comme the Stooges, matrice du punk

Que j'écoutais quand j'étais jeune punk

Avec les New York Dolls, grand groupe

Et même si je n'avais pas la future coupe

J'étais chevelu, mais je mangeais la même soupe

Mes cheveux sont toujours longs

Un punk à l'américaine, au fond !

Mais sans aucun fanatisme

Pouvant avec éclectisme

Entendre du Mozart ou du Satie

Comme du punk, du rock, ou de l'anarchie

Les voleurs de poules, en 1945, enfants des rues

Les beaux enfants perdus

D'hier à aujourd'hui, la racaille des banlieues

A qui, j'envoie mes meilleurs voeux

C'est le politicien qui roucoule

Il nous vomit, il nous baye

Le politicien est la véritable canaille !

La délinquance vraie est politicienne

Avec ses escroqueries vauriennes

C'est elle qui pue

C'est elle qui nous tue !

En France et partout ailleurs

C'est toujours la même heure

Les mêmes misères

Les mêmes réactionnaires

Dont il faudra, un jour, se défaire !

Comme les fils des bourgeoisies riches

Supporters de football qui s'y nichent

Sans aucune conscience, ivres de violence

Nazis et fascistes, c'est l'évidence !

La guerre ne cesse jamais

Contre l'individu, contre la société, contre la paix

C'est la guerre totale dans tous les faits

La troisième guerre mondiale n'est pas commencée

La guerre est partout, année après année

C'est vous, c'est nous, c'est il, c'est elle, c'est moi, c'est toi !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Hope is Poison"

Christophe Khider (born in 1971) escaped from the Moulins power station in 2009

In France, escaping is punished

By law, it is the only country

The land of bosses

The country of the guards

Everyone in isolation

The school jail

The prison school

To repression, you have to bring your donation

Slaves, for the rich, defend the dough

Yes, hope is poison

It rhymes with submission, not with escape

It rhymes with compromise, not with abolition

I enclose my solidarity greeting

To all the prisoners, all the prisoners

And it's sincere

From France, from the world, it's planetary

All those who are being silenced!

a million people

Commit suicide every year around the world

two million people

Die of tuberculosis each year in the world

Much more than wars

Much more than homicides

Oh, how good it is to live on Earth!

In the face of this, we remain placid

We think there's nothing we can do about it

The New Caledonian crow this feathered monkey

Neither commits suicide nor smokes

Like human animals, he uses tools

And for others, have no contempt

Like the elephant this giant

Like the chimpanzee this cunning

Over millions of species

It's been a while

These animals don't go to mass

And about them, we know so little!

And of their organization we are envious

Like the large-billed crow

Who with a recovered hanger, makes its nest

And who from the top of the trees spies on us

This bird is a funny guy

The Third world war

Is there before our eyes

Everywhere she lights her lights

Like a running horse

From country to country, she rides!

Islamism worse than Nazism

And from its badly closed coffin, here comes fascism again

Humanity has fallen over its precipice

From the ink bottle come the spells

Of a liquor containing all the piss

No, write about prison

Doesn't mean you're in jail yourself

No, write about crime

Doesn't mean we killed ourselves

Even if everything works like a prison

Obliged to specify, in this time of imbecility

Where everything is doomed to mediocrity

And everything is criminal because everything is oppression

But many people

can't read

Of understanding, they are destitute

It's only pecuniary interest, they know how to write

It is the fake that is displayed

False breasts, false words, which humanity is infatuated with

The illusion takes its turn

The thrill of beating has stopped

It's under fire ( 1494 - 1547 ) François the first

What appears the word majesty

But already in 1539, it is the mending

Patois and various adages

To make it the language of the king

The language of France makes law

Words are always of their time

They are old, they are children

They scatter like the winds

Overpopulation is absolutism

This is humanity with autism

women with big bellies

With their parasites, of which this is the lair

You need abortion and contraception

Otherwise, never a revolution

But tyranny loves war

He needs children

fathers and mothers

You should never vote

You should never give birth

You should never get married

the earth is so beautiful

Man came, beauty, rebel

The man has slaughtered everything

The man ransacked everything

Supreme terror, it has multiplied!

From this horror, impossible to escape

There has never been anything

Apart from the added value

Everything is to be done

It's obvious, it's not revolutionary

Psychiatry is a police

Who classifies, manufactures the standard

For the so-called normality to form

Everything must be smooth!

Psychoanalysis is pretentious

She doesn't make life happy

She interprets, she judges

She inferiorizes, she is comparative

She gives lessons, counts

She looks down on us

She takes us for fools

Yet she's still bad

It is his illusion, his snobbery, his scandal!

Everything must be undone

Because absolutely everything is overrated

I only claim myself

No more chief, no more king

I only claim myself

In nothing, I have no faith

I only claim myself

This is my only law

So no longer any Mandarin

The hierarchy falls into a ravine

You are me, I am you

That's enough and that's it!

As rightly said

Iggy Pop (born 1947) on Today, About Movies

It's shit, yes okay, it's wind

But alas, who sells

Not like the Stooges, matrix of punk

That I listened to when I was a young punk

With the New York Dolls, big band

And even if I didn't have the future cut

I was hairy, but I ate the same soup

My hair is always long

Basically, an American-style punk!

But without any fanaticism

Powerful with eclecticism

Listen to Mozart or Satie

Like punk, rock, or anarchy

The chicken thieves, in 1945, street children

beautiful lost children

From yesterday to today, the scum of the suburbs

To whom, I send my best wishes

It's the politician who coos

He vomits us, he bayes us

The politician is the real scoundrel!

True delinquency is politician

With his rascal scams

She's the one who stinks

She's the one killing us!

In France and everywhere else

It's always the same time

The same miseries

The same reactionaries

Which we will have to get rid of one day!

Like the sons of the rich bourgeoisies

Football fans who nest there

Without any conscience, drunk on violence

Nazis and Fascists, that's obvious!

The war never ends

Against the individual, against society, against peace

It's total war in every way

World War III has not started

War is everywhere, year after year

It's you, it's us, it's he, it's her, it's me, it's you!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )