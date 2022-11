Paraphysique du cerveau

Les couvents pour jeunes filles

Où c'était l'obscurantisme qui brille

C'était il y a peu de temps

Pour punir l'acte délinquant

La sexualité y était horrible chose

La féminité niée, cela ne sentait pas la rose

Sans aucune protection intime

La même serviette hygiénique

Sans cesse relavée, la religieuse sadique

De toutes ces privations, était la mime

Tous les lieux

Ou l'on torture

La prison, le couvent, l'armée, l'entreprise, l'usine, l'école

Manifestement, dans l'ancien temps

Subtilement, dans le nouveau temps

C'est le rejet de toute différence

Qui engendre les complexes

Au physique comme au sexe

C'est l'origine de la chirurgie plastique

Ou chirurgie reconstructrice et esthétique

Paradoxalement souvent justifiée

Pour les accidentés défigurés

Ou toutes sortes de mutilés

Rejetés des critères totalitaires de la beauté

Ou même pour ceux et celles qui se sentent disgraciés

Qui retouchés, se voient mieux acceptés

Après avoir été opérés

Serait-ce un problème

Là où tout le monde est accepté ?

Serait-ce un problème

Là où tout le monde est aimé ?

Serait-ce un problème

Là où aucun jugement n'est élaboré ?

Serait-ce un problème

Là où tout le monde a une sexualité ?

Serait-ce un problème

Là où personne n'est jamais comparé ?

Ou au contraire

Tout est unicité !

Tout est dans l'originalité !

La laideur c'est quoi ?

La beauté c'est quoi ?

Par rapport à qui ?

Par rapport à quoi ?

Par rapport à quelle époque

Qui l'une de l'autre, se moque ?

Oui, serait-ce un problème ?

Tous les conformismes

Sont forcément aux autres de l'eugénisme

Mais nous ne voulons pas y penser

Nous ne voulons rien déranger

Comme la nouvelle langue

Toujours renouvelée de la domination

Au bon goût de mangue

Ainsi, fini le minimum vieillesse

Qui était déjà une détresse

Depuis 2006, c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Une ASPA, pour la charité déguisée

Qui devient le minimum contributif

Quand au travail salarié

L'on a été très peu actif

Mais que l'on a malgré tout, cotisé

En chômage ou autre

De très bons apôtres

628, 99 euros par mois

Très bientôt pour moi

Ce sont les aumônes étatiques

Mais dans mon cas idiosyncrasique

Je m'en contente bien, ma foi !

En France, c'est comme cela

Ailleurs, peut-être encore plus caca

Mais beaucoup de gens

Qui ont travaillé comme des déments

Une grande partie de leur vie

Ne touchent guère plus, c'est pas joli !

Et l'on nous donne d'une main

Ce qu'une autre main nous retire

Dans les administrations, ce sont des malins

Tout est étudié pour le moins

D'un barème l'autre, plus devient moins

Par le tyran, c'est conçu, pour n'avoir rien

Comme l'artisan, ce faux ouvrier

Qui vient chez vous travailler

Pour y faire des travaux

Qui vous prend de haut, et veut vous arnaquer

Dans ce milieu, règne la malhonnêteté

Seul le profit peut les intéresser

Ce sont des exploiteurs

Certes, de la richesse, mais aussi de la pauvreté

L'exploiteur exploité

L'exploité exploiteur

Toujours la même trace

Toujours la même face

Cela veut toujours aller sur Mars !

Les ouvriers sont des conservateurs

De l'anarchie, ils sont les exterminateurs

Les bourgeoisies ne veulent aucune révolution

Les ouvriers ne veulent aucune révolution

Il faut n'avoir rien à perdre

Pour la vouloir, ne pas avoir d'espoir

Ne pas recommencer, mais enfin débuter !

Il y a de plus en plus d'idiots

Il y a de plus en plus d'idiotes

Qui prennent les autres, pour des idiots et idiotes

Il y a de plus en plus d'imbéciles

Qui prennent les autres pour des imbéciles

Toutes les bourgeoisies sont représentées

Toutes les catégories sociales en sont baignées

L'autorité sous toutes ses formes

Est respectée, c'est la norme !

Si vous n'êtes pas autoritaire

C'est le mépris, même du manutentionnaire

Le cerveau est programmé

Pour le mépris caché, la compétition affichée

Comme le laboratoire 92 central

103 rue Armand Sylvestre, à Courbevoie

Qui commet des erreurs médicales

Et qui s'en fiche pas mal !

Et qui insulte la clientèle

Qui lui renvoie son fiel !

Mais tout le monde

Se fiche de tout le monde

Et beaucoup de jeunes d'aujourd'hui

Sont conditionnés et engrammés comme nazis

Ce sont presque des boîtes de conserve

A la tyrannie, il faut que cela serve !

Et cela n'est pas les cellules souches

Qui aux diverses débilités, gommeront toutes les couches

De nouveaux bras, de nouveaux organes

Mais l'intelligence toujours en panne

Le cerveau est programmé

Par les guerriers de la société de marché

Dont le bras armé

Est dans le cerveau conditionné et engrammé

Encore plus que dans la police ou l'armée

Et l'homme de la rue, en toute complicité

Et la femme de la rue, prête à vous dénoncer !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Convents for young girls

Where it was obscurantism that shines

It was a while ago

To punish the delinquent act

Sexuality there was a horrible thing

Denied femininity, it didn't smell like roses

Without any intimate protection

The same sanitary napkin

Constantly rewashed, the sadistic nun

Of all these privations, was the mime

All places

where we torture

The prison, the convent, the army, the company, the factory, the school

Obviously, in the old days

Subtly, in the new time

It is the rejection of all difference

Who engenders the complexes

Physically and sexually

This is the origin of plastic surgery

Or reconstructive and aesthetic surgery

Paradoxically often justified

For disfigured accident victims

Or all kinds of maimed

Rejected from the totalitarian criteria of beauty

Or even for those who feel disgraced

Who touched up, see themselves better accepted

After being operated

Would that be a problem

Where everyone is accepted?

Would that be a problem

Where everyone is loved?

Would that be a problem

Where no judgment is made?

Would that be a problem

Where everyone has a sexuality?

Would that be a problem

Where no one is ever compared?

Or on the contrary

Everything is unique!

It's all about originality!

What is ugliness?

What is beauty?

Compared to whom?

Compared to what ?

Compared to what era

Who makes fun of each other?

Yes, would that be a problem?

All conformity

Are necessarily to others eugenics

But we don't wanna think about it

We don't want to disturb anything

Like the new language

Always renewed from domination

With the good taste of mango

Thus, finished the minimum old age

Who was already a distress

Since 2006, it is the solidarity allowance for the elderly

An ASPA, for disguised charity

Who becomes the contributory minimum

When in salaried work

We were very inactive

But that we have despite everything, contributed

Unemployed or other

very good apostles

628.99 euros per month

Very soon for me

These are state alms

But in my idiosyncratic case

I'm quite happy with that, my faith!

In France, it's like that

Elsewhere, maybe even more poo

But many people

Who worked like madmen

Much of their life

Do not touch much more, it's not pretty!

And we are given with one hand

What another hand takes away from us

In the administrations, they are clever

Everything is studied to say the least

From one scale to another, more becomes less

By the tyrant it's designed, to have nothing

Like the craftsman, this false worker

Who comes to work with you

To do some work there

Who looks down on you, and wants to rip you off

In this environment, reigns dishonesty

Only profit can interest them

They are exploiters

Certainly, wealth, but also poverty

The exploiter exploited

The Exploited Exploiter

Always the same track

Always the same face

It still wants to go to Mars!

The workers are conservatives

Of anarchy, they are the exterminators

The bourgeoisies do not want any revolution

The workers do not want any revolution

You must have nothing to lose

To want her, to have no hope

Do not start again, but finally start!

There are more and more idiots

There are more and more idiots

Who take the others, for idiots and idiots

There are more and more fools

Who take others for fools

All the bourgeoisies are represented

All social categories are bathed in it

Authority in all its forms

Is respected, it is the norm!

If you're not bossy

It's contempt, even from the handler

The brain is programmed

For hidden contempt, displayed competition

Like the central 92 lab

103 rue Armand Sylvestre, in Courbevoie

Who commits medical errors

And who cares?

And who insults the customers

Who sends back his gall!

But everyone

Don't care about everyone

And many young people today

Are packaged and engramed as Nazis

They are almost tin cans

To tyranny, it must serve!

And that ain't stem cells

Who with various debilities, will erase all the layers

New arms, new organs

But intelligence always broken down

The brain is programmed

By the warriors of the market society

Whose armed arm

Is in the brain conditioned and engramed

Even more than in the police or the army

And the man in the street, in complete complicity

And the woman in the street, ready to denounce you!

