Packaging de l'économie marketing

Et oui, c'est horrible

Et oui, c'est terrible

Toute cette vidange sanitaire

Le capital est comme un mosasaure

Prédateur, lui, pas que des mers

Mais aussi de la terre

Avec sa pauvreté qui sait y faire

N'engendrant que des misères

Donc, vidange capitaliste sanitaire

De tout un fonctionnement réactionnaire

Régulation des populations

Au cas par cas, des pays, des régions

Des vies et de leurs conditions

Pour et par une hypocrite élimination

D'une sélection ne disant pas son nom

L'économie

Comme un camp disciplinaire

Comme un camp concentrationnaire

De toute une extermination de l'égalitaire

Tout ceci, cependant, inaperçu

Pour tout signifiant, inconsistant, pas cru

Du, il n'a presque pas plu

Du, l'on a fait ce que l'on a pu

Le capital est un ouragan

Tout, sur son passage, dévastant

Et l'on peut se sentir, des mortes, des morts

Parmi des vivantes et des vivants

Et qui sont comme déjà, des mortes, des morts

Mort de la vie, vie de la mort

Pas étonnant, si ainsi

Tous les films sur les zombies

Dans notre société asociale et de robophilie !

De la robophilie

Qui serait compatible avec l'écologie

Vraiment, le capital aime la plaisanterie

Alors, que par exemple, pour les plantes

Nous en connaissons si peu, ô suave menterie

Et l'on se plante, le cas de le dire, ainsi

Avec toutes les autres césures de nos ignorances

Qui dévorent toutes nos appétences

Toute la sociophysique

De la physique statistique

Des applaudissements d'une foule

S'enivrant en formation de houle

S'applaudissant, elle-même, forcément, ça roule

Biais et déterminismes culturels

Selon les pays, temps, de l'informel

Avec surtout la physique bien courante

Celle de tous les jours, moins ou autant, sidérante

Du fur et à mesure, du tour à tour

La physique de l'argent, bien clivante

Et à ce propos, James Webb, dix milliards d'euros

En rapport à toutes les misères, c'est idiot

Moins 266 degrés, glagla, dans notre système solaire

Rayonnement infrarouge de chaleur

Optique adaptative pour des miroirs spatiaux

Du plancher des vaches, tout n'est pas faux

Premières étoiles, hydrogène, hélium, 99,9

Du début de la première heure

De toute une biotechnologie, métavers, en labeur

Du faux progrès, du faux bonheur !

Pour en oublier des faits fondamentaux

En disant, sans obscurité, les enjeux sociétaux

De tout ce a été travesti

De tout ce qui dérange, l'oubli

Aux environs de 1875, aux Etats-Unis

Un cow-boy, en fait, un vacher, sur quatre, était un noir

Deux cent cinquante mille noirs

Ont combattu pendant la guerre civile américaine

Car, la vérité historique, souvent, on la malmène

Rien, que, quelques faits, en disant peu et beaucoup

Sur, donc, la vidange capitaliste sanitaire, en tout

1905, Jeanne Baudry

Première agrégée de philosophie

Mais, avec une autorisation ministérielle

Ou le mari, ou autre tutelle

1931, novembre, Pierre Laval, qui sera fusillé en 1945

Pour des faits de collaboration

Envoya l'armée et les gendarmes, en Corse

Bandes armées, divers clans, dans le maquis

Se disant bandits d'honneur, mais aussi, foutrerie

Il fallut en vidanger l'écorce

D'un pouvoir l'autre, d'une loi l'autre

La raison de tout pouvoir en place

Qui n'est que la raison de son pouvoir

Finalement, forfanterie, des mêmes dits, faits, gestes

Des mêmes choses, des individus, des sociétés, tout un idiolecte

Voilà de quoi le monde se délecte

Mines de plomb du Pérou, et autres pays

Mines de charbon de Pologne, et autres pays

Polluant les poumons de l'Europe

Toc, toc, oui, entrez, tout est au top

Marketing en packaging, breveté en hula hoop !

Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

And yes, it's awful

And yes, it's awful

All this sanitary emptying

Capital is like a mosasaur

Predator, him, not only seas

But also earth

With his poverty who knows how to do it

Only causing misery

So, sanitary capitalist drain

Of a whole reactionary functioning

Population regulation

On a case-by-case basis, countries, regions

Lives and their conditions

For and by a hypocritical elimination

Of a selection not saying its name

economy

Like a disciplinary camp

Like a concentration camp

Of a whole extermination of the egalitarian

All this, however, unnoticed

For any signifier, inconsistent, not believed

Du, it hardly rained

Du, we did what we could

Capital is a hurricane

Everything, in its path, devastating

And we can feel, dead, dead

Among the living and the living

And who are like already, dead, dead

Death of life, life of death

No wonder, if so

All zombie movies

In our asocial and robophilic society!

Robophilia

Which would be compatible with ecology

Really, capital loves a joke

So, for example, for plants

We know so little, oh sweet lie

And we crash, the case to say it, so

With all the other caesuras of our ignorance

Which devour all our appetites

All sociophysics

Statistical physics

Applause from a crowd

Getting drunk in swell formation

Applauding herself, of course, it rolls

Cultural biases and determinisms

Depending on the country, time, informal

With especially the very common physics

That of every day, less or as much, staggering

Gradually, in turn

The physics of money, very divisive

And on that note, James Webb, ten billion

In relation to all the miseries, it's silly

Minus 266 degrees, freezing, in our solar system

Infrared heat radiation

Adaptive optics for spatial mirrors

From the ground up, it's not all fake

First stars, hydrogen, helium, 99.9

From the beginning of the first hour

Of a whole biotechnology, metaverse, in labor

False progress, false happiness!

To forget fundamental facts

By saying, without obscurity, the societal issues

Of all that has been disguised

Of everything that disturbs, oblivion

Around 1875, in the United States

A cowboy, in fact, a cowherd, out of four, was a black

Two hundred and fifty thousand blacks

Fought in the American Civil War

Because historical truth is often abused

Nothing, just a few facts, saying a little and a lot

On, therefore, the capitalist sanitary emptying, in all

1905, Jeanne Baudry

First degree in philosophy

But, with ministerial authorization

Or husband, or other guardianship

1931, November, Pierre Laval, who will be shot in 1945

For facts of collaboration

Sent the army and the gendarmes to Corsica

Armed bands, various clans, in the maquis

Calling themselves bandits of honor, but also, crap

It was necessary to drain the bark

From one power to another, from one law to another

The reason for all power in place

Which is only the reason for its power

Finally, brazenness, of the same words, facts, gestures

Same things, individuals, societies, a whole idiolect

This is what the world delights in

Lead mines of Peru, and other countries

Coal mines of Poland, and other countries

Polluting Europe's lungs

Knock, knock, yes, come in, everything is on top

Marketing in packaging, patented in hula hoop!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )