14 rue du sergent godefroy

C'est à Montreuil

Pas si loin des bois

Où en automne tombent les feuilles

Avec son mort, feu ( 1896-1975) Jacques Duclos

Qui en Staline, avait la foi, autre salaud

Cette année 1976, il fait beau et chaud

Excessivement et c'est une rareté

Avec la Jeanne Bresciani, je suis en ménage

Pour l'instant, une douce cage

Je suis entouré par la Corse

Avec laquelle je parle morse

Cette femme est toute féminité

Mais par l'idéologie féministe, est manipulée

Son appartement est petit, mais coquet

Et de fait, je m'y plais

Ses seins sont lourds et pleins

A ma bouche, ils sont un bienfait

Elle ne veut pas enfanter

Elle m'a déjà comme bébé

Un escalier à monter

Sous sa jupe, bas et jarretelles, pour mater

Et deux portes par palier

Un seul étage, pour ne pas se fatiguer

Mais des voisins fascistes, à l'esprit étriqué

Qui travaillent à EDF, pour l'électricité de France

C'est vraiment pas de chance

Un soir, à plusieurs, ils m'ont attaqué

Et pour estourbi, je suis passé

J'étais dans l'ivresse, proie facile

Mais mon entourage n'était pas docile

Et mes amitiés corses vinrent me soutenir

Et nous vîmes ce fâcheux voisinage, à toutes jambes, s'enfuir

Je n'étais pas un orphelin

Moi aussi, j'avais des copains

Pourtant, un jour, tout finira

Je vais, je viens, je le sais bien

Je suis nomade, ouvert aux bras

Montreuil la stalinienne

Comme en 1937 en Espagne, toujours vilaine

Et puis, tout devient une photographie

Dans l'album de toutes nos supercheries

Tout ce que nous croyons aimer

A tout instant peut s'envoler

C'est léger comme une plume

Inconstant comme la cigarette qui fume

Le vent de la vie

Nous en fait nous détacher

Nous nous réveillons et c'est fini

Patrice Faubert ( 1976 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

It's in Montreuil

Not so far from the woods

Where in autumn the leaves fall

With his death, the late (1896-1975) Jacques Duclos

Who in Stalin, had faith, other bastard

This year 1976, it's sunny and warm

Excessively and it is a rarity

With Jeanne Bresciani, I'm in the house

For now, a sweet cage

I am surrounded by Corsica

With whom I speak morse code

This woman is all femininity

But by feminist ideology, is manipulated

Her apartment is small, but pretty

And in fact, I like it

Her breasts are heavy and full

To my mouth, they are a boon

She doesn't want to give birth

She already has me as a baby

A staircase to climb

Under her skirt, stockings and garters, to watch

And two doors per landing

A single floor, so as not to get tired

But narrow-minded fascist neighbors

Who work at EDF, for the electricity of France

It's really bad luck

One evening, several, they attacked me

And for estourbi, I passed

I was drunk, easy prey

But my surroundings were not docile

And my Corsican friends came to support me

And we saw this annoying neighborhood, at full speed, flee

I was not an orphan

Me too, I had friends

However, one day, everything will end

I'm going, I'm coming, I know it well

I am nomadic, open to arms

Montreuil the Stalinist

Like in 1937 in Spain, still ugly

And then everything becomes a photograph

In the album of all our deceptions

Everything we think we love

Any moment can fly away

It's light as a feather

Inconstant like the smoking cigarette

The wind of life

We actually detach ourselves

We wake up and it's over

Patrice Faubert (1976) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )