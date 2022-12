Le Golem ou du sable et du vent

Ainsi donc

Le système nerveux entérique

N'est en rien quelconque

Ce deuxième cerveau, qui fait ses coliques

Et son microbiote intestinal

En connexion avec le système nerveux central

100.000 milliards de bactéries

500 espèces qui font de la chimie

100 millions de neurones

300 millions de neurones, le cerveau du chat qui ronronne

Six à huit mètres, le tube digestif tonne !

Le système nerveux central

Est au système nerveux entérique, son téléphone

Nous en ressentons, tant le bien que le mal

Le tube digestif

Le tube encéphalique

Des tubes qui se ressemblent

Des tubes qui travaillent ensemble

La société du fascisme libéral

Rend tous nos organes malades

En toutes choses, pour toutes choses, l'engueulade

Tout le monde veut dominer

Tout le monde veut être admiré

Tout le monde veut s'imposer

Surtout ceux et celles

Qui prétendent le contraire

Et prennent l'huile de ricin pour du miel !

Le déficit informationnel est sévère

Comme le fait d'ignorer

Que la célébrité est une particule aristocratique

Qui met à l'abri de toute vraie critique

Chaque particule ayant ses fanatiques

Plus d'amitié, plus d'amour, plus de nature

Tout est étroitement connecté

Dans l'isolement, aucune sécurité

Et des uns et des autres, nous sommes totalement isolés !

Pourtant quand vous souffrez

Ce qui souffre, c'est toute l'humanité

Nous pouvons l'ignorer

Nous ne pouvons pas nous en protéger

La vérité de la tranquillité

Est la tranquillité de la vérité

Nulle violence pour s'imposer

Elle se contente d'être, même si elle est jetée !

En dehors d'elle, tout est séduction

En dehors d'elle, tout est tradition

La tradition du fasciste

La tradition du gauchiste

La tradition du droitiste

La tradition du capitaliste

La tradition de l'anarchiste

La tradition du communiste

Tout fanatisme est une tradition

Il en est la condition

Mais tout individu est solitaire

Tout individu est du soleil transformé, est solaire

Relié aux autres, dans la solitude

Séparé des autres, dans la multitude

L'individu est tout ce qui a été

L'individu est tout ce qui est

L'individu est tout ce qui sera

L'individu est tous les autres individus

Parfois il sait

Parfois il ne sait pas

Mais dans le doute, rarement se tait !

Tel que le monde présent fonctionne

Sans la police et la gendarmerie

C'est triste, mais alors sur tout, cela cogne !

Car plus aucun délit

Et plus de gendarmerie

Car enfin l'imagination et la malice

Et plus aucune police

Et finie la guerre, plus aucune armée

Plus aucun sot métier

Qui le sont tous, dans notre société

Tous les mots aussi y participent

Mots de la domination, quel flip !

Notre cerveau triunique

Est structuré par la domination

Comme le cerveau entérique

A la vie, une véritable damnation !

Nous parlons son langage

Nous tournons de ses livres, les pages

Nous en sommes les tueuses et tueurs à gages

Seules les circonstances sont différentes

La plupart de nos actions sont démentes

Pourtant nous sommes semblables

L'autre ne pense pas comme nous

Il faut le tuer

L'autre ne pense pas comme nous

Il faut l'humilier

Dans une même famille

Entre copains, entre voisins

C'est un jeu de quilles !

Ce que vous faîtes

C'est moi qui le fait

Ce que je fais

C'est vous qui le faîtes

Chaque être humain est l'humanité

Dans sa solitude, dans sa multitude

Il faut se méfier

Des gens que l'on fait parler

Il faut se méfier

De toutes les autorités

Elles passent souvent à la télévision

Elles passent souvent à la radio

Et pour leurs livres, beaucoup de publicité !

Ce sont les agents secrets de la domination

A part de rares exceptions

Des stratèges pour que dure la soumission

Il faut aller chercher la raison ailleurs

C'est la seule recette du bonheur

Rester pauvre et toujours inconnu

En toute invisibilité, loin des faux culs !

Ce que nous ne sommes pas devenus

Ce que nous ne voulons pas devenir

Nous vivons dans un monde parallèle

Sans votre bêtise et ses séquelles

Nous vous ignorons

Bien plus que vous nous ignorez

Nous vivons en vous

Vous vivez en nous

Même si vos aberrations

Même si vos prétentions

S'inscrivent absolument partout

Et qui n'est pas ce vous ?

Et qui n'est pas ce nous ?

Et nous y sommes si habitués

Que nous ne pouvons plus nous en passer !

C'est le sauve-qui-peut

Tant pis ou tant mieux

Il faut sauver sa peau

Mais nous oublions que nous sommes sur le même bateau !

Nos yeux sont des pistolets

Nos mains sont des piolets

C'est le monde des animaux humains

Comme un film qui aurait pu être bien

Toutes les constructions ne sont que du sable

Toutes les idées humaines sont des images, du vent

En 2050, plus aucun poisson

En 2100, plus aucune plage

Tout ce que nous utilisons

C'est du sable

Tout ce que nous construisons

C'est encore du sable

Comme dans le film

" La beauté du diable " ( 1950 ) de feu ( 1898 - 1981 ) René Clair

Avec feu ( 1922 - 1959 ) Gérard Philipe

Et feu ( 1895 - 1975 ) Michel Simon

Ou l'or se transforme en sable

Ou le sable se transmute en or

0,065 à 2 mm de diamètre

12 millions de tonnes

Pour une centrale nucléaire

30.000 tonnes

Pour une autoroute pas belle

200 tonnes

Pour une maison individuelle

Pour la mer, c'est une déroute

Plus de sable, elle ne casse plus la croûte

Et avec l'érosion c'est l'inondation

En Inde en 2012, 32 millions

De personnes ont fui les eaux

Des déplacés climatiques, c'est pas rigolo

Car qui devient député a volé des millions

Comme le truand Tapie, avec 403 millions

Mais qui vole à Auchan, peut aller en prison

Qui n'a pas Lagarde comme champion

Toutes les biographies

Sont des impostures

Toutes les autobiographies

Sont aussi des menteries

En bien, en mal, c'est une plaisanterie !

En plusieurs milliers d'années

Psychologiquement, le monde n'a pas changé

Certes, les techniques se sont affinées

Mais l'homme est toujours aussi ignorant

De ce qui est dans son inconscient

Tous les rapports humains

Sont des rapports de domination

Par le sport, par la culture, par la science, par la politique

Par la profession, par la célébrité, par l'art, par la critique

Je sais ce que vous ne savez pas

Vous savez ce que je ne sais pas

Ce qui devient une domination

Au lieu d'être une compréhension

La domination n'invente que la domination

Jamais en elle, la moindre innovation !

Elle est riche par sa technologie

Elle est pauvre par sa psychologie

Du pain et des jeux télévisés, pour l'exploitation supportée

La même antienne pour un abrutissement généralisé

Et c'est forcément

Entre chaque être humain

Un bras de fer quotidien

De l'idéologie, de la religion, de la tradition

Des conformismes toujours réactionnaires

De l'extrême gauche du capital

A l'extrême droite du capital

Ce sont les forces de la tradition

Qui nous meuvent et nous soumettent, notre boson

Nous sommes le golem

De sable et de vent

J'ose aborder ce thème

Mais personne ne l'aime !

Cependant, tout pourrait être différent

De nouvelles personnes, une nouvelle humanité

Simplement, il faut apprendre autrement

C'est maintenant qu'il faut commencer

De l'individu à la collectivité

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Thus

The enteric nervous system

Is nothing whatsoever

This second brain, which is having its colic

And its intestinal microbiota

In connection with the central nervous system

100 trillion bacteria

500 species that make chemistry

100 million neurons

300 million neurons, the brain of the purring cat

Six to eight meters, the digestive tract thunders!

The central nervous system

Is to the enteric nervous system, his phone

We feel it, both good and bad

The digestive tract

The brain tube

Tubes that look alike

Tubes that work together

The Society of Liberal Fascism

Makes all our organs sick

In all things, for all things, the shouting match

Everybody wants to dominate

Everybody wants to be admired

Everyone wants to impose

Especially those

Who claim otherwise

And take castor oil for honey!

The information deficit is severe

Like ignoring

That fame is an aristocratic particle

Which protects from any real criticism

Each particle having its fanatics

More friendship, more love, more nature

Everything is tightly connected

In isolation, no security

And from each other, we are totally isolated!

Yet when you suffer

What suffers is all of humanity

We can ignore it

We can't protect ourselves from it

The truth of tranquility

Is the tranquility of truth

No violence to impose

She is content to be, even if she is thrown away!

Apart from her, everything is seduction

Apart from her, everything is tradition

The fascist tradition

The leftist tradition

The Rightist Tradition

The capitalist tradition

The tradition of the anarchist

The communist tradition

All fanaticism is a tradition

It is the condition

But everyone is lonely

Every individual is sun transformed, is solar

Connected to others, in solitude

Separated from others, in the multitude

The individual is all that has been

The individual is all that is

The individual is all that will be

The individual is all other individuals

Sometimes he knows

Sometimes he doesn't know

But when in doubt, rarely is silent!

How the present world works

Without the police and the gendarmerie

It's sad, but then above all, it hits!

Because no more crime

And no more police

Because finally the imagination and the malice

And no more police

And the war is over, no more army

No more stupid job

Who all are, in our society

All the words also participate in it

Words of domination, what a flip!

Our triune brain

Is structured by dominance

Like the enteric brain

To life, a real damnation!

We speak his language

We turn from his books, the pages

We are the killers and hitmen

Only the circumstances are different

Most of our actions are insane

Yet we are similar

The other does not think like us

You have to kill him

The other does not think like us

You have to humiliate him

In the same family

Between friends, between neighbors

It's a bowling game!

What you do

It's me who does it

What I do

You do it

Every human being is humanity

In its solitude, in its multitude

You must beware

People we make talk

You must beware

From all authorities

They often appear on television

They are often on the radio

And for their books, a lot of publicity!

They are the secret agents of domination

Apart from rare exceptions

Strategists to make submission last

You have to look for the reason elsewhere

It's the only recipe for happiness

To remain poor and always unknown

In all invisibility, far from fake asses!

What we haven't become

What we don't want to become

We live in a parallel world

Without your stupidity and its consequences

We ignore you

Much more than you ignore us

We live in you

You live in us

Even if your aberrations

Even if your claims

Fit absolutely everywhere

And who isn't you?

And who isn't we?

And we're so used to it

That we can no longer do without it!

It's the rescue who can

So much the worse or so much the better

You have to save your skin

But we forget that we are on the same boat!

Our eyes are guns

Our hands are ice axes

This is the world of human animals

Like a movie that could have been good

All buildings are just sand

All human ideas are images, wind

In 2050, no more fish

In 2100, no more beaches

Everything we use

It's sand

Everything we build

It's still sand

Like in the movie

"The Beauty of the Devil" (1950) by the late (1898 - 1981) René Clair

With fire (1922 - 1959) Gérard Philipe

And fire ( 1895 - 1975 ) Michel Simon

Where gold turns to sand

Where sand turns to gold

0.065 to 2 mm in diameter

12 million tons

For a nuclear power plant

30,000 tons

For an ugly highway

200 tons

For a detached house

For the sea, it's a rout

No more sand, she no longer breaks the crust

And with erosion comes flooding

In India in 2012, 32 million

People fled the waters

Displaced climate, it's not funny

Because whoever becomes a deputy has stolen millions

Like the crook Tapie, with 403 million

But who steals from Auchan, can go to prison

Who does not have Lagarde as a champion

All biographies

are impostors

All autobiographies

Are also lies

Good or bad, it's a joke!

In several thousand years

Psychologically, the world has not changed

Admittedly, the techniques have been refined

But the man is still so ignorant

Of what's in his unconscious

All human relationships

Are relations of domination

Through sport, through culture, through science, through politics

By profession, by fame, by art, by criticism

I know what you don't know

You know what I don't know

What becomes a domination

Instead of being an understanding

Domination only invents domination

Never in it, the slightest innovation!

She is rich in her technology

She is poor in her psychology

Bread and game shows, for supported exploitation

The same antiphon for a generalized stupefaction

And it is necessarily

Between every human being

A daily showdown

Of ideology, religion, tradition

Always reactionary conformisms

From the extreme left of capital

On the far right of capital

These are the forces of tradition

Which move us and subdue us, our boson

We are the golem

Of sand and wind

I dare to broach this subject

But no one likes it!

However, everything could be different

New people, new humanity

Simply, you have to learn otherwise

Now is the time to start

From the individual to the community

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )