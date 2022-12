Cocotte minute

J'écris d'un seul trait

Tout d'un seul jet

Ce qui me vient en tête

Et même ce qui est bête

Sans aucune réflexion

Sans aucune intention

C'est de l'écriture automatique

Je n'écris que mes tics

J'aime les petits seins

J'aime les gros seins

L'esprit et le corps

De la femme je ne rejette rien

De moi c'est plus fort

Elle est toujours ma faim

A sa fontaine

Je ne suis pas libertin

A sa fontaine

Je ne suis pas puritain

Non vraiment, à qui m'aime

Je ne suis pas manichéen

Il en sera toujours ainsi

Oui, oh oui, je le prédis

Il ne me faut pas mille ans

Il ne me faut pas une rage de dents

Il ne me faut que quelques minutes

Comme la passe rapide d'une pute

Je n'ai pas de lime

Pour gommer la mauvaise rime

Il ne me faut que quelques minutes

Comme la passe rapide d'une pute

Pas des autres, les grands mots

Mais de moi, les petits mots

Je suis puéril, je suis futile

Cocotte en quelques minutes

Je ne pratique pas la lutte

J'écris d'un seul trait

Tout d'un seul jet

Oui, oh oui, je le prédis

Il en sera toujours ainsi

Je veux juste faire réfléchir

A l'atome, à l'étoile, à la fripouille, à la grenouille

Sans pour autant faire mourir

Je n'ai que des mots qui rouillent pour le dire

Quand nous voudrons vraiment, liberté, égalité, fraternité

L'illusion deviendra une réalité

Patrice Faubert ( 1975 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

I write in one go

All at once

What comes to my mind

And even what is stupid

Without any thought

Without any intention

It's automatic writing

I only write my tics

I like small breasts

I like big boobs

mind and body

Of the woman I reject nothing

From me it's stronger

She is always my hunger

At his fountain

I am not a libertine

At his fountain

I am not a puritan

No really, who loves me

I am not manichean

It will always be so

Yes, oh yes, I predict

I don't need a thousand years

I don't need a toothache

I only need a few minutes

Like a bitch's quick pass

I don't have a file

To erase the bad rhyme

I only need a few minutes

Like a bitch's quick pass

Not from others, big words

But of me, the little words

I am childish, I am futile

Coconut in minutes

I don't practice wrestling

I write in one go

All at once

Yes, oh yes, I predict

It will always be so

I just want to make you think

To the atom, to the star, to the scoundrel, to the frog

Without killing

I only have words that rust to say it

When we really want, freedom, equality, fraternity

The illusion will become a reality

Patrice Faubert (1975) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )