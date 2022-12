Gouvernementalité des continuités

France

Soixante quinze pour cent

Des parents

De loisirs, se privant, pour leurs enfants

Quarante deux pour cent

De nourriture, se privant, pour leurs enfants

Une personne sur quatre

Et même se mettant en quatre

En situation précaire du vent réactionnaire

Quand partout, des guerres, possible holocauste nucléaire

Toutes les inégalités

C'est comme du trinitrotoluène, TNT

Poison poudre, de l'explosif, rendant la peau jaune

Collusion des toux, nausées, vomissements

Suicides, maladies, dépressions, tout un contingent

Groupe A : Très riches

Groupe B : Riches

Groupe C : Pauvres

Groupe D : Très pauvres

Tirage au sort, là aussi, au tout arrangement

Les très riches

Les très pauvres, jamais, ne les rencontrant

Là aussi, au tout arrangement

Les riches

Les pauvres, jamais, ne les rencontrant

Là aussi, au tout arrangement !

Les très pauvres

Eux, en épouvantail des pauvres

Chaque classe sociale

Dans sa propre prison de classe sociale

Il s'agit de ne pas mélanger

Ainsi, le capital est bien gardé

Avec toute une cooptation

Artistes, médiatiques, et de l'intellectualité en élevage

Copinage et captation

En perpétuité de la répétée reproduction

Les congratulations de la domination

De toutes les diverses bourgeoisies en action

Il s'agit d'institutionnaliser la reptation

De tout faussement contester

De l'aberrant, le consolider, le préserver

Donc, de tous nos automatismes inconscients

Donc, de tous nos déterminismes inconscients

Les prisons de toutes les prisons

France, 2022, novembre en larron

72350 personnes encellulées

Trois ou quatre par cellule

Quand la misère, mais là, de force, encule

Du tout surpeuplé

Alors, que la loi de 1875

Du droit de solitude en prison, de l'inappliqué

Car, tous les régimes politiques sont une continuité

Au tout savamment régulé

Avec des massacres contrôlés !

Du plus petit au plus grand

Fluctuation en fluctuation, diffractant

Tout est mémoire de notre univers

Notre univers de toutes les mémoires

L'espace-temps de l'expansion

Ainsi du colonialisme en administration

Françafrique, à fric, Cameroun

1960, et puis, élimination boum-boum

Des centaines de milliers de gens, effacés

D'un pays colonisateur l'autre, avec son propre génocidé

Avec les liens de domination, il faut aussi compter

Tout s'y étant construit et perpétué

Et tout, hélas, s'y étant perpétré

Ne sachant plus, parfois, qui a commencé

Moins certain que de feu Jacques Bogopolsky, la Bolex

Rimant avec Solex mais pas avec Rolex

Quand le vernaculaire est polysémique

L'on ne sait plus où donner de la tête

Tout nos dépassant, l'on se trouve bête

Ainsi, en France, une vache, c'est onze mille litres de lait

Par an, du méthane, 2800 kg de CO2, du rejet

Comme une voiture, pour 20.000 km, eh bé

Et il y a 3,5 millions de vaches, c'est du rot, c'est du pet

Certes, moins que feu les grands dinosaures, en effet

Avec, la régence, tout le monde de l'espionnage

Tout l'espionnage du monde

L'administration du renseignement

Le renseignement de l'administration

Services secrets, Services spéciaux

Agents et agentes secrets, service action

Désinformation, infiltration, résolution

Travail collectif, fonctionnaires de la neutralisation

Du privé, du public, en adéquation

Du cloisonnement et de la fausse impression

Voir des taupes partout

Monde du secret, monde des folles et des fous !



Patrice Faubert ( 2022 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

France

seventy five percent

Parents

Of leisure, depriving themselves, for their children

Forty two percent

Of food, depriving themselves, for their children

One in four

And even going out of their way

In a precarious situation of the reactionary wind

When everywhere, wars, possible nuclear holocaust

All inequalities

It's like trinitrotoluene, TNT

Poison powder, explosive, turning the skin yellow

Cough collusion, nausea, vomiting

Suicides, illnesses, depressions, a whole contingent

Group A: Very rich

Group B: Rich

Group C: Poor

Group D: Very poor

Draw, there too, at any arrangement

The very rich

The very poor, never, meeting them

There too, at any arrangement

The rich

The poor, never, never meeting them

Again, at any arrangement!

The very poor

Them, as scarecrows of the poor

Every social class

In his own social class prison

It's about not mixing

Thus, the capital is well guarded

With a whole cooptation

Artists, Media, and Intellectuality in Breeding

Cronyism and capture

In perpetuity of repeated reproduction

The congratulations of domination

Of all the various bourgeoisies in action

It's about institutionalizing crawling

To falsely dispute everything

From the aberrant, to consolidate it, to preserve it

So, of all our unconscious automatisms

So, of all our unconscious determinisms

Prisons of all prisons

France, 2022, November in thief

72,350 people in cells

Three or four per cell

When misery, but there, by force, bugger

Overcrowded at all

So that the law of 1875

Of the right to solitude in prison, of the unapplied

Because all political regimes are a continuity

At all skillfully regulated

With controlled massacres!

From the smallest to the biggest

Fluctuating fluctuating, diffracting

Everything is memory of our universe

Our universe of all memories

The space-time expansion

Thus colonialism in administration

Françafrique, in cash, Cameroon

1960, and then, boom-boom elimination

Hundreds of thousands of people, erased

From one colonizing country to another, with its own genocide

With the bonds of domination, it is also necessary to take into account

Everything having been built and perpetuated there

And all, alas, having perpetrated there

Not knowing, sometimes, who started

Less certain than the late Jacques Bogopolsky, the Bolex

Rhyming with Solex but not with Rolex

When the vernacular is polysemic

We no longer know where to turn

All our exceeding, we find ourselves stupid

Thus, in France, a cow is eleven thousand liters of milk

Per year, methane, 2800 kg of CO2, waste

Like a car, for 20,000 km, well

And there's 3.5 million cows, that's burping, that's farting

Certainly less than the late large dinosaurs, indeed

With, the regency, everyone from espionage

All the espionage in the world

intelligence administration

The intelligence of the administration

Secret services, Special services

Secret agents, service action

Disinformation, infiltration, resolution

Collective work, neutralization officials

Private, public, in adequacy

Partitioning and false impression

See moles everywhere

World of secrecy, world of madmen and madmen!

Patrice Faubert ( 2022 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )