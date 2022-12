Comme les marathons de la danse

C'est la syncope, c'est la transe

Quand autrefois en Amérique, c'était la faim

Et cela, pour un quignon de pain

C'était la syncope, c'était la transe

Comme les marathons de la danse

Certes, on achève bien les chevaux

Pourquoi pas les humains bestiaux ?

Trouver un ou une partenaire

Danser, danser, ne jamais s'arrêter

Pour ainsi être nourri et logé

Sinon être disqualifié et se taire

On achève bien les chevaux

Pourquoi pas les humains bestiaux ?

La vie marchande est une transe

Comme un marathon de la danse

On nous congédie, on nous disqualifie, on nous renie

Il faut se mettre en piste

Notre mort est sur la liste

Trouver un ou une partenaire

Jouer le jeu ou se taire

Et mourir d'épuisement

Et mourir par esseulement

Faire de la vie une aporie

Fleuve des larmes, insigne alchimie

Danse de la vie au marathon pontifiant

On achève bien les chevaux

Pourquoi pas les humains bestiaux ?

Travailler, travailler, ne jamais s'arrêter

Pour ainsi être nourri et logé

Sinon être disqualifié et se taire

Patrice Faubert ( 1975 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Like dance marathons

It's syncope, it's trance

When once in America there was hunger

And that for a piece of bread

It was syncope, it was trance

Like dance marathons

Certainly, we finish the horses well

Why not beastly humans?

Find a partner

Dance, dance, never stop

To be fed and housed

Otherwise be disqualified and shut up

We finish the horses well

Why not beastly humans?

Merchant life is a trance

Like a dance marathon

They fire us, they disqualify us, they disown us

We have to get on track

Our death is on the list

Find a partner

Play the game or shut up

And die of exhaustion

And die alone

Make life an aporia

River of Tears, Alchemy Badge

Dance of life at the pontificating marathon

We finish the horses well

Why not beastly humans?

Work, work, never stop

To be fed and housed

Otherwise be disqualified and shut up

Patrice Faubert (1975) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )