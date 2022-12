Paraphysique du totalitarisme

Le totalitarisme manifeste

N'est pas forcément une formation nazie

Au début six personnes, et feu ( 1889 - 1945 ) Adolf Hitler, à sa tête

Mais de tout un peuple

Une conception de la vie

Non pas un Hitler

Mais des millions de Hitler

Le totalitarisme manifeste

N'est pas seulement feu ( 1878 - 1953 ) Joseph Staline

Mais de tout un peuple, une conception de la vie

Non pas un Staline

Mais des millions de Staline

D'une complicité l'autre

D'un aveuglement l'autre

Non pas une seule personne, c'est ridicule

Mais un conditionnement universel, têtu comme une mule !

L'éducation

A quelque chose près, est toujours la même

Et le fascisme sans cesse sème

Il est depuis toujours au pouvoir

Avec des masques différents

Et sait s'y prendre pour émouvoir

Tous les courants politiques

S'abreuvent à sa source

Comme une belle rousse

S'offrant à l'homme à fric

La même iridescence

D'une seule et même licence

Et puis

Tu te prends au sérieux

Je me prends au sérieux

Ils et elles se prennent au sérieux

Et le monde est véreux

Et le monde est terriblement ennuyeux !

Le totalitarisme subtil

Est sur tous les visages des filles

Qui se donnent au plus offrant

Au plus idiot, au plus violent

Et cela fait des enfants !

Les journaux que nous lisons

Sont nos programmations

La télévision que nous écoutons

Est notre programmation

Et nous répétons, répétons, répétons

Toutes les sources de nos informations

Qui ne font pourtant qu'une

De la domination et de ses tribunes

Quelquefois, des documentaires réalistes

Qui passent pour catastrophistes

Mais la majorité soumise ne les regarde jamais

Elle veut du sport, des paillettes, non mais !

Et puis, cette muette majorité

De l'extrême gauche du capital

A l'extrême droite du capital

Au totalitarisme subtil, est sa liberté

Ils et elles sont des millions de milliers

Et forcément nous en fréquentons

Parmi toutes nos fréquentations

Les copains, la famille, le travail, les loisirs, les transports

Ou rester chez soi, et ne sortir jamais dehors !

Donc, il nous faut nous déguiser

Pour ne pas se faire lyncher !

De temps à autre, faire passer quelques idées

Une résistance permanente à tous les clichés

Car depuis plusieurs milliers d'années

Le monde est fasciste

Car depuis plusieurs milliers d'années

Le monde est nazi

Certes, les appellations changent

Certes, les étiquettes se mangent

Mais c'est toujours pareil

Pour nos vies, le même soleil

Même si toute généralisation n'est pas une terreur

Quand la généralisation n'est pas une erreur

Comme au Nigeria

Champagne pour les bourgeoisies du capital

Et pour 63 pour cent des autres, c'est que dalle !

Dans tous les pays, c'est comme cela

En plus ou moins voyant

En plus ou moins dément

C'est le manifeste qui fait son marché

C'est le subtil avec un peu de liberté

Depuis le patriarcat c'est comme cela

C'est le droit d'héritage que voilà !

Seule l'arithmétique change

Les mêmes crottes, dans les langes

Hier, aujourd'hui, demain

C'est absolument sans fin

Ou tout fiche par terre, au moins

Presque tout est à jeter, c'est pas rien !

C'est comme en France, au Panthéon

Des risibles panthéonisations, le théâtre des bourgeoisies

Où sont les élus de chaque tyrannie

Virés ou remplacés selon les récupérations

Des éloges de la falsification

Des éloges de la cocufication

C'est le monde des désaffectés

C'est le monde des déshumanisés

Sans plus aucune émotion

Sans plus aucune sensation

C'est le premier qui tire

Pour cela, pas besoin de s'instruire

Le capitalisme est sans vie

C'est un monde mort

Où chacun et chacune, à l'autre fait du tort

La vie est seulement dans l'anarchie

Le capitalisme est une boule de feu

Le capitalisme est une boule de glace

Personne n'y trouve sa place

Fous et folles à la queue leu-leu

Femmes aux ventres remplis

Et aux crânes vides

Par des hommes aux regards livides

Que leurs sexes chient !

La vie de l'argent

Régit la vie des gens

Et invalide toutes les vies

L'argent est totalitaire

Et fait absolument tout faire

Louer le corps des femmes

Acheter toutes les âmes

L'argent est totalitaire

Et la conscience le fait taire

Le spectacle du secret

Est le secret du spectacle

Comme déjà sous feu ( 1638 - 1715 ) Louis le quatorzième

Qui s'affichait pour mieux se dissimuler

C'est du prestidigitateur toujours le thème

Et me comprendre à celui qui saura me décoder !

La politique est toujours de droite

C'est l'arme chimique du médiatique

Sa pensée est étroite, elle détruit

L'arme chimique est son produit !

Comme au Sénégal et son faire-part

Il faut des Y'en a marre

Mais à tous les niveaux

Contre tous les gouvernements et leurs grands airs

Contre toutes les vedettes spectaculaires

Contre tout ce qui fiche la vie en l'air !

Toutes leurs représentantes

Tous leurs représentants

Toutes leurs militantes et leurs militants

Y'en a marre

De tous les faux Y'en a marre

Toute la société

Spectaculaire marchande techno-industrielle, est prostituée

Toutes nos relations sont prostituées

Et pas seulement par la sexualité !

Pour s'élever dans une hiérarchie

Des cuisses s'ouvrent, sortent des vits

Et toutes sortes d'autres parodies

Ce qui est tout, sauf la vie !

Il n'y a plus que la vie artificielle

Il n'y a plus aucune vie réelle

C'est la droite française, qui ose le dire, est salaud

Qui est à l'origine de l'immigration

Avec par exemple ( né en 1926 ) Valéry Giscard d'Estaing

Du regroupement familial, des futurs fascistes islamistes, c'est le destin

Chaque pays a ses fascistes locaux

Qui accueille d'autres pays, des fascistes internationaux

Ceux-là, nous voulons bien les mettre dehors

Nous avons déjà nos propres fascistes qui nous font la mort

Et le fascisme fait monter le fascisme

Qu'il soit arabe, français, ou autre fascisme

Il faut être bête

Comme un gauchiste

Pour ne pas voir qu'un fasciste arabe

Est toujours un fasciste, et c'est la barbe !

Il faut être bête comme un gauchiste

Pour ne pas comprendre qu'un nazi étranger

Est toujours un nazi, pour nous faire chier !

Pas étonnant que toutes les droites

Veuillent les cajoler, d'une façon coite

Au fascisme, d'être des internationalistes !

Ce qu'on se disait avec Gérard Despeghel dit Gégé

A Tonnerre, mon voisin du rez-de-chaussée

C'est le triomphe de la bêtise

Où nos têtes rançonnées, sont mises

C'est le règne de la confusion organisée

C'est le règne du tout mélangé

Qui est qui ?

Qui est quoi ?

Tout devient n'importe quoi !

Il faut être

Aussi bien contre le fascisme

Contre le gauchisme

Contre le stalinisme

Contre l'islamisme

Contre le nazisme

En somme, tous les capitalismes

Contre les idéologies

Contre les religions

Et toutes ses représentations aliénistes

Ce sont des pollutions de l'esprit

Qui empêchent toute vie

Ce sont des aberrations de l'esprit

Qui assassinent toute vie

C'est ailleurs qu'est l'infini

Cela n'est pas de l'islamophobie

Car à toutes les horreurs, il faut avoir la phobie !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

manifest totalitarianism

Is not necessarily a Nazi formation

At the beginning six people, and the late (1889 - 1945) Adolf Hitler, at its head

But of a whole people

A conception of life

Not a Hitler

But millions of Hitlers

manifest totalitarianism

Is not only fire ( 1878 - 1953 ) Joseph Stalin

But of a whole people, a conception of life

Not a Stalin

But millions of Stalin

From one complicity to another

From one blindness to another

Not a single person, it's ridiculous

But a universal conditioning, stubborn as a mule!

education

With something close, is always the same

And fascism constantly sows

He has always been in power

With different masks

And knows how to move

All political currents

Drink from its source

Like a beautiful redhead

Offering herself to the moneyed man

The same iridescence

From a single license

And then

You take yourself seriously

I take myself seriously

They take themselves seriously

And the world is crooked

And the world is terribly boring!

subtle totalitarianism

Is on every girl's face

Who give themselves to the highest bidder

To the most idiotic, to the most violent

And that makes children!

The newspapers we read

Are our programs

The television we watch

is our programming

And we repeat, repeat, repeat

All sources of our information

Which are nevertheless only one

Of domination and its stands

Sometimes realistic documentaries

Who pass for catastrophists

But the submissive majority never look at them

She wants sport, glitter, no but!

And then, this mute majority

From the extreme left of capital

On the far right of capital

To subtle totalitarianism, is its freedom

They and they are millions of thousands

And of course we frequent

Among all our associates

Friends, family, work, leisure, transport

Or stay at home, and never go outside!

So we have to dress up

So as not to be lynched!

From time to time, pass on some ideas

Permanent resistance to all clichés

Because for thousands of years

The world is fascist

Because for thousands of years

The world is Nazi

Of course, the names change.

Admittedly, labels are eaten

But it's always the same

For our lives, the same sun

Even if not all generalizations are a terror

When generalization is not a mistake

Like in Nigeria

Champagne for the bourgeoisies of capital

And for 63 percent of the others, it's just shit!

In all countries, it's like that

More or less seeing

More or less insane

It's the manifesto that makes its market

It's the subtle with a bit of freedom

Since the patriarchy it's like that

This is the right of inheritance!

Only the arithmetic changes

The same droppings, in nappies

Yesterday Today Tomorrow

It's absolutely endless

Or put everything on the ground, at least

Almost everything is to be thrown away, it's not nothing!

It's like in France, at the Pantheon

Ridiculous pantheonizations, the theater of the bourgeoisies

Where are the elect of each tyranny

Fired or replaced according to recoveries

Praises of falsification

Praises of cuckolding

It's the world of the disaffected

It's the world of the dehumanized

Without any more emotion

Without any feeling

He's the first to shoot

You don't need to learn for that.

Capitalism is lifeless

It's a dead world

Where each and everyone, to the other is wrong

Life is only in anarchy

Capitalism is a ball of fire

Capitalism is a scoop of ice cream

No one finds their place

Crazy men and women in single file

women with full bellies

And with empty skulls

By men with livid eyes

That their sexes shit!

The life of money

Govern people's lives

And invalidates all lives

Money is totalitarian

And do absolutely everything

Praise women's bodies

Buy all souls

Money is totalitarian

And conscience silences him

The Secret Show

Is the secret of the show

As already under fire (1638 - 1715) Louis the fourteenth

Who showed up to hide better

It's the magician always the theme

And understand me to the one who will be able to decode me!

Politics is always right wing

It's the chemical weapon of the media

Her thought is narrow, she destroys

The chemical weapon is his product!

As in Senegal and its announcement

We need people, we're fed up

But at all levels

Against all the governments and their grand airs

Against all the spectacular stars

Against everything that ruins life!

All their representatives

All their representatives

All their activists

I'm fed up

Of all the fakes, we're fed up

The whole society

Spectacular techno-industrial merchant, is a prostitute

All of our relationships are prostitutes

And not only by sexuality!

To rise in a hierarchy

Thighs open, pricks come out

And all sorts of other parodies

Which is everything but life!

There's only artificial life left

There's no real life anymore

It's the French right, who dares to say it, is a bastard

Who is behind the immigration

With for example (born in 1926) Valéry Giscard d'Estaing

Family reunification, future Islamist fascists, it's fate

Every country has its local fascists

Who welcomes other countries, international fascists

These, we want to put them out

We already have our own fascists killing us

And fascism raises fascism

Whether Arab, French, or other fascism

You must be stupid

like a leftist

To not see an Arab fascist

Is still a fascist, and that's the beard!

You have to be stupid like a leftist

To not understand that a foreign Nazi

Is still a Nazi, to piss us off!

No wonder all the straight

Please cuddle them, in a quiet way

To fascism, to be internationalists!

What we said to each other with Gérard Despeghel dit Gégé

To Tonnerre, my downstairs neighbor

It's the triumph of stupidity

Where our ransomed heads are laid

It's the reign of organized confusion

It's the reign of all mixed up

Who is who ?

Who is what?

Everything becomes anything!

Must be

Both against fascism

against leftism

Against Stalinism

Against Islamism

Against Nazism

In short, all capitalisms

Against ideologies

against religions

And all its alien representations

They are pollutions of the mind

which prevent all life

They are aberrations of the mind

Who murder all life

It's elsewhere that infinity is

This is not Islamophobia

Because to all the horrors, you have to have the phobia!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )