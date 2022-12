Cioran,Debord, Laborit, et le média

J'avais lu

Tout feu ( 1931 - 1994 ) Guy Debord

J'avais lu

Tout feu ( 1911 - 1995 ) Emil Cioran

J'avais lu

Tout feu ( 1914 - 1995 ) Henri Laborit

J'avais prévu

Qu'ils décéderaient à peu de distance

Je l'avais dit

A ( née en 1941 ) Alice Becker-Ho veuve Debord, dans une correspondance

Tous trois, ils le disaient, bien haut

Tout est comme le couteau de Jeannot

Du ceci n'est pas une pipe

Ils avaient compris le déclic

Tant de gens qui écrivent, des célébrités

Et qui dans la vie, ne valent rien, ils se sont vidés

Enfin un jeu poétique

De qui est cette philippique ?

Lui aussi

N'avait pas le permis de conduire

Passant beaucoup de temps à lire

D'ailleurs comme moi aussi !

Et celui-là c'est qui ?

Et le voici

Celui qui nous expliquait

De la recherche de dominance, les méfaits

Qui est sur toutes les balances

Chacun avait sa hantise

Contre la bêtise, qu'on se le dise

Soit l'idée de suicide

Soit le spectacle

Soit la recherche de dominance

De mes couilles au cosmos

Il voulait, l'éditeur lui refusa cet os

C'est une devinette politique

Ii faut trouver de qui est la musique ?

Dans un lieu-dit

Il aimait être servi

Par une femme aux seins nus

Comme Alice, voici un indice, il avait beaucoup bu

Certes, tacitement, je mélange tout

Pour faire sortir du bois, le loup

Celui qui mangera tout !

Contre les clichés

De l'anarchisme au fascisme, bien préparés ou réparés

L'homme aime le bricolage

La femme volage, aime le maternage

Non, je n'aime pas le bricolage

Comme mec, je fais honte à l'adage !

Je n'aime pas clouer, visser, marteler

L'ennemi des gros bras de la bricole

Pour qui je suis un mariole

Car à tout cela, ma force est molle !

Oui Cioran, oui Debord, oui Laborit

Furent de mes influences

Je leur devais bien cette romance

A l'assaut de toutes les faussetés

Dénoncer toutes les malhonnêtetés

Enfin respirer sans masque à gaz

Pour une nouvelle phase !

Il y a aussi des libertaires

Qui croient au libre arbitre

Il peut y avoir des réactionnaires

Qui ne croient pas au libre arbitre

Effectivement, rien n'est libre, c'est évident

Nos cellules cérébrales sont dans un conditionnement

Les marionnettes de nos déterminismes

Qui ne versent pas dans l'animisme

Toutes les rencontres que nous faisons

Ne sont pas hasardeuses, elles ont et sont des conditions

Tout le reste est spéculation

Du marché de la cogitation

Point n'est besoin d'huile de phoque

A Dakar, sans que je me moque !

La gravitation a ses lois

Dont nous devons tenir compte, ma foi

Mais le monde est si terrible

Que chaque être humain y a sa bible

Des bibles religieuses ou des bibles laïques

A l'esprit, toujours des bombes psychologiques

L'atome est à la physique

Ce que le média psychique est au médiatique

Le média est une particule psychique

Il se régénère, il se nourrit, il se reproduit

C'est le ciment de toutes les théories

Il est en nous, même si on le fuit

Comme la voiture capitaliste

Avec toutes ses conductrices et conducteurs

Qui dans le mur vont à 150 km à l'heure

Vite, moins vite, c'est la même piste !

C'est le média qui conduit

Vers la fin de la vie

Car le média est toute forme de vie

Il est fini dans l'infini

Il est l'infini dans le fini

Le média psychique

N'est absolument pas génétique

Mais sa constante adaptation

Peut du corps, effectuer quelques mutations

Il se véhicule d'une idéologie l'autre

Il se propage d'une religion l'autre

Il a ses chefs et ses prophètes

Et des disciples qui toujours sont en quête

Le média qui est toujours psychique

N'est pas et est, en même temps

L'extrême gauche du capital

La gauche du capital

La droite du capital

L'extrême droite du capital

C'est la seule et même chose

Du média psychique

Qui devient mécanique

Qui devient électrique

Qui devient informatique

Qui devient quantique

Le média psychique est une mathématique

Qui contient toutes les mémoires

De toutes les sociétés est le grimoire

Il ne peut commencer

Il ne peut finir

Il est sans création

Il est la mutation

Il n'a pas vingt ans

Il n'a pas quarante ans

Il n'a pas soixante ans

Il n'a pas cent ans

Il n'est jamais jeune

Il n'est jamais vieux

Pas moins pas mieux

Ni jaloux ni envieux

Sans aucune image, sans aucun mirage

Pas le moindre visage

Même dans un corps

Il est toujours dehors

L'anarchie seule peut l'imaginer

A son contact, seule l'anarchie

Peut ne pas se désintégrer

Car seule l'anarchie est la vie !

Déjà, dans les trois premières secondes

De n'importe quel monde

Tout peut donner n'importe quoi

Des gueux, des guerres, des paix, des rois

Mais aussi enfin l'anarchie sans idéologie

Voir l'autre sans aucune image

Voir l'autre sans aucun mirage

Ni le juger, ni le louer, ni le déformer

Ou tout autre est chacun

Ou chacun est tout autre

Sans l'idéologie anarchiste

Qui à l'anarchie est fasciste !

Avec ses représentations

Ses icônes, ses leaders, ô étrange canonisation

Dans le média psychique

Comme dans le média spectaculaire

Tout le monde peut y entrer

Mais personne ne peut en sortir

Le média spectaculaire

Est une bulle de média psychique

Le média spectaculaire

Est le mauvais rêve du média psychique

Cioran n'eut pas d'enfant

Laborit, le savant aux nombreuses femmes

Debord devenant émouvant

Le média est dans toutes les âmes

Nous tournons l'album de ses images

L'imagination est en cage

Vieillesse, jeunesse, petit, grand

Fort, faible, rapide, lent

Toute prison est un jugement

Tout jugement est une prison

Le média est aussi l'inconscient

L'inconscient est aussi le média

Théorie restreinte et relative

Ainsi que généralisée du média

Dans sa phase passive ou active

Il peut facilement s'imiter

Il peut facilement se métamorphoser

Il est dans toute chose

Du dinosaure jusqu'à la rose

Il n'a pas de forme normative

Il fait ce qu'il lui plaît

Il est ce qu'on en fait

Il va et vient, se fait et se défait

Jamais il ne meurt, jamais il ne naît

Il est le fini de l'infini

Il est l'infini du fini

Le média moléculaire

Le média spectaculaire

Il est dans tous les niveaux d'organisation

Des facettes de la matière

Atomes, molécules, cellules, organes

Organismes vivants, sociétés, planètes, galaxies, univers, multivers

La relation humaine est restreinte

La relation humaine est contrainte

Elle est complètement éteinte !

Elle est une aliénation généralisée

Par la politique sans cesse continuée

Tout rapport humain contraint est inhumain

Tout rapport humain restreint est inhumain

Tout rapport humain de comparaison est inhumain

Tout rapport de compétition est inhumain

L'anarchie sans son idéologie

Est le média, l'information qu'il faut à la vie

Toute information est le média

Le média est toute information

L'information n'est qu'information

Elle n'est ni masse ni énergie

Le média, illusion de la matière et de toute forme de vie !

Patrice Faubert ( 1983 et 2001 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

I read

All fire (1931 - 1994) Guy Debord

I read

All fire ( 1911 - 1995 ) Emil Cioran

I read

All fire (1914 - 1995) Henri Laborit

I had planned

That they would die a short distance away

I told you so

To (born in 1941) Alice Becker-Ho widow Debord, in correspondence

All three, they said it, very loud

Everything is like Jeannot's knife

Of this is not a pipe

They had understood the click

So many people who write, celebrities

And who in life, are worth nothing, they have emptied themselves

Finally a poetic game

Who is this philippe from?

Him too

Didn't have a driver's license

spending a lot of time reading

Besides, like me too!

And who is this?

And here it is

The one who explained to us

Of the search for dominance, the misdeeds

Who is on all the scales

Everyone had their obsession

Against stupidity, let it be said

Either the idea of suicide

Either the show

Either the search for dominance

From my balls to the cosmos

He wanted, the publisher refused him this bone

It's a political riddle

Ii must find whose music is?

In a place called

He liked to be served

By a topless woman

Like Alice, here's a clue, he had been drinking a lot

Certainly, tacitly, I mix everything

To bring out of the wood, the wolf

The one who will eat everything!

Against the clichés

From anarchism to fascism, well prepared or repaired

The man loves DIY

The fickle woman loves mothering

No, I don't like DIY

As a guy, I put the adage to shame!

I don't like nailing, screwing, hammering

The enemy of breastplates

For whom I am a mariole

Because in all this, my strength is weak!

Yes Cioran, yes Debord, yes Laborit

Were of my influences

I owed them this romance

Attacking all falsehoods

Exposing all dishonesty

Finally breathe without a gas mask

For a new phase!

There are also libertarians

who believe in free will

There may be reactionaries

Who don't believe in free will

Indeed, nothing is free, it is obvious

Our brain cells are in conditioning

The puppets of our determinisms

Who do not pour into animism

All the meetings we do

Are not random, they have and are conditions

Everything else is speculation

From the cogitation market

No need for seal oil

In Dakar, no kidding!

Gravitation has its laws

That we must take into account, my faith

But the world is so terrible

That every human being has his bible there

Religious Bibles or Secular Bibles

In mind, always psychological bombs

The atom is in physics

What psychic media is to the media

The medium is a psychic particle

It regenerates, it feeds, it reproduces

It's the cement of all theories

He is in us, even if we run away from him

Like the capitalist car

With all its drivers

Who in the wall go 150 km per hour

Fast, slower, it's the same track!

It is the media that drives

Towards the end of life

'Cause media is all life

It's over in infinity

He is the infinite in the finite

The Psychic Media

Absolutely not genetic

But his constant adaptation

Can of the body, make some mutations

It is carried from one ideology to another

It spreads from one religion to another

He has his rulers and his prophets

And disciples who are always in search

The medium that is always psychic

Is not and is, at the same time

The extreme left of capital

The Left of Capital

The Right of Capital

The extreme right of capital

It's the one and the same thing

psychic media

Who becomes mechanical

which becomes electric

Who becomes IT

Who becomes quantum

Psychic Media is Mathematics

Which contains all the memories

Of all societies is the grimoire

He can't start

He can't end

He is without creation

He is the mutation

He's not twenty

He is not forty years old

He is not sixty years old

He is not a hundred years old

He's never young

He's never old

No less no better

Neither jealous nor envious

Without any image, without any mirage

Not a single face

Even in a body

He's always outside

Only anarchy can imagine it

At his touch, only anarchy

May not disintegrate

For only anarchy is life!

Already, in the first three seconds

From any world

Anything can give anything

Beggars, wars, peaces, kings

But also finally anarchy without ideology

See the other without any picture

See the other without any mirage

Neither judging it, nor praising it, nor distorting it

Or any other is each

Where everyone is different

Without anarchist ideology

Who to anarchy is fascist!

With its representations

Its icons, its leaders, oh strange canonization

In psychic media

As in the spectacular media

Everyone can enter

But no one can get out

The Spectacular Media

Is a psychic media bubble

The Spectacular Media

Is the bad dream of psychic media

Cioran had no children

Laborit, the scientist with many women

Debord becoming moving

The media is in all souls

We turn the album of his images

The imagination is caged

Old age, youth, small, large

Strong, weak, fast, slow

Every prison is a judgment

All judgment is a prison

The media is also the unconscious

The unconscious is also the medium

Restricted and relative theory

As well as generalized media

In its passive or active phase

He can easily imitate

He can easily shapeshift

He is in everything

From the dinosaur to the rose

It has no normative form

He does what he pleases

It is what we make of it

It comes and goes, makes and breaks

He never dies, he never is born

He is the end of infinity

He is the infinity of the finite

The molecular medium

The Spectacular Media

It is in all levels of organization

facets of matter

Atoms, molecules, cells, organs

Living organisms, societies, planets, galaxies, universe, multiverse

The human relationship is restricted

The human relationship is constrained

She is completely off!

She is a generalized alienation

By the unceasingly continued policy

Any coerced human relationship is inhuman

Any restricted human relationship is inhuman

Any human relation of comparison is inhuman

Any relationship of competition is inhuman

Anarchy without its ideology

Is the media, the information that life needs

All information is the medium

Media is all information

Information is only information

It is neither mass nor energy

The media, illusion of matter and of all forms of life!

Patrice Faubert ( 1983 and 2001 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )