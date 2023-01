Paraphysique de l'énamouré disruptif

" Las Casas nous dit encore qu'à son arrivée à Hispanolia, en 1508, " soixante mille personnes habitaient cette île, Indiens compris. Trois millions d'individus ont donc été victimes de la guerre, de l'esclavage et du travail dans les mines, entre 1494 et 1508. Qui, parmi les générations futures, pourra croire pareille chose ? "



Une histoire populaire des Etats-Unis, de 1492 à nos jours.

Howard Zinn. ED : Agone



Générique du capital

Pour accepter ou supporter tout son mal

Prendre plusieurs fois par jour

Donc, matin, midi, soir, tour à tour

Une dose de religion

En sirop, et selon

Posologie en dose d'idéologie

Dominante, et le pouvoir qui suit

Et dans ce jeu de quilles

Pour pouvoir tenir le poste

Tout un assortiment en béquilles

D'un gouvernorat l'autre, potesses et potes

L'on y pète, l'on y rote

Avec toute une propédeutique

D'oukaze en oukaze, ce qui en fait toute clique

Osant juger les autres

Qui ne sont pas leurs propres autres

Et faisant de tout petit savoir

Du très très grand pouvoir

Sur les autres

Sans ou avec les autres

Et surtout, faussement, avec ou pour les autres

Avec donc du gouvernorat

Et en gouvernorat

Des régions formant un Etat

Abhorrant trublionnes et trublions

Pour la collectivisation, la fédération

Communalisation sans la guerrière étatisation !

Bakouninisation en mentalisation

Comme la BD " JOUR J " en fiction

Ou du similaire d'appellation, ou de contextualisation

Du génériqueur de l'émotion pour autre civilisation

Avec le prévisible effondrement en spectacularisation

En cogitant aux diverses façons

De tout plaisir, suspensif, sans pognon

Comme de toute célébrité

Inhérente, et par l'entourage, toujours propulsée

Ainsi, de feu ( 1909 - 1997 ) Jacques Canetti

Dont tout un beaucoup, fut le fruit

Brassens, Dac, Lamoureux, Brel

D'autres encore, une liste si belle

Boris Vian, ce bison ravi

Ainsi, de feu ( 1937 - 2021 ) Romain Bouteille

Coluche, Dewaere, et tout un fastueux miel

Venant aussi pour l'étrange film de J.L.T

" Une journée bien remplie " ( 1973 ) en Trintignant

Du thème inusité et détonnant

Personne ne voudrait plus être juré

Personne ne voudrait plus être jugé

Avec l'excellent acteur feu ( 1914 - 2005 ) et pourtant, droitisé

Jacques Dufilho, comme d'autres, enfouis dans le passé

Maintenant, l'astronautique est là pour se substituer ou remplacer

La religion, pour faire rêver, pour faire s'évader

Alors que l'astronautique est une déshumanisation

C'est entre les gens, qu'est ou non, la communication

C'est entre et avec les gens que peut se faire une révolution !

L'on se fiche que les galaxies dansent

Car à l'écologie, l'astronautique est une offense

Car aussi, sur Terre, il y a tant d'autres danses

Des danses de l'écocide

La danse des génocides

L'on y danse d'homicide en homicide

Et si tout est interconnecté dans l'univers

Cela fait aussi tango sur le système Terre

Cela devrait suffire pour nous plaire

Car, et encore, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité

Tout, absolument tout, est à faire

Car, hélas, toutes les couleurs de la peau, en fachosphère

Déficit informationnel impulsant wokisme, racialisme, la pensée réactionnaire

Et dans la rue, il faut faire attention à ses mots

La pensée séparée, ou sinon, l'on vous tire dans le dos

Toute vérité n'étant, pour la réaction, que du blabla

Toute réalité n'étant, pour la fachosphère, que du caca

Avec de nouvelles têtes, de nouvelles manières

La pensée séparée sait toujours y faire !



" Il s'agissait d'éxécutions de masse. Le seul groupe A des commandos assassins a exécuté 136 421 civils en Lituanie et 41 828 personnes en Biélorussie. Les trois autres gangs ont été tout aussi meurtriers. Sur le million et demi de Juifs tués en Ukraine, 80 pour cent l'ont été par balles. Et sommairement enterrés dans des fosses, des ravins, des tranchées. "



Rubrique " La boîte aux images " dans "Le Canard Enchaîné, de Sorj Chalandon. Et à propos des Einsatzgruppen du documentaire " Opération 1005 ", les effaceurs de crimes sur Arte en rediffusion. ( Et à voir et à revoir )



Tout s'étant construit sur des massacres

Régions, pays, nations, Etats, au tout âcre

Exterminations multiples, des guerres, tout un sacre

Le capital sanguinaire veut s'expandre partout

Scientifiques, techniciens, ouvriers, employés, complices aussi fous

Femmes et hommes de ce même tout

L'astronautique est complètement réactionnaire

Allez vous faire voir, ô retardataires

Femmes et hommes de la science brassant de l'air

Car

Des ères géologiques

Des bombes du ciel ou du volcanique

Destruction de toute création

Création de toute destruction

Tout faussement finissant

Tout faussement commençant

Tout faussement reprenant

Nouvelles formes, nouvelles espèces

Comme " Les maîtres du mystère " une nouvelle pièce

Film radiophonique qui fut attendu comme une messe

Tout étant plus automatif

D'un niveau d'organisation l'autre, plus qu'instinctif !

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Avec l'astronautique se retrouve au-delà du ciel

Avec son rythme circadien

Qui devient, le tien, le mien

Du biologique, économique, politique

Nous en sommes comme la robotique

Aucun désalignement, vraie paranoïa, fausse éthique

La solitude de l'humanité

Pas besoin de l'isolement pour l'éprouver

De chaque personne, de par son unicité

L'autre soi-même, l'on ne peut, ainsi, le ou la rencontrer

Ou, mondes parallèles, avec tout un dupliqué

Mais s'il suffit de tout conditionner

Pour que les gens aient les mêmes idées

Avec l'indispensable goutte de fausse diversité

Et du contraire, habilement, les persuader

l faut tout massifier, tout faire avaler

Alors que même la démocratie n'a presque jamais existé

De toutes les horreurs, tout le monde est rescapé

Comme de 1906, se popularisant le mot, rescapé

Suite à la catastrophe minière du dix mars 1906

Entre Lens et Courrières, 1099 personnes décédées

Du Nord-Pas-de-Calais, en département défavorisé

Aussi avec la chirurgie, c'est oublié

Sur les champs de bataille, elle est née

Aujourd'hui, tout doit se faire vite

Toute détresse, toute liesse, ce qui se vit

De même pour la musique classique

Se jouant trente fois plus vite

Qu'en un temps moins frénétique

Après moi le déluge, comme unique rite

De l'énamouré disruptif qui médite !



Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“Las Casas also tells us that when he arrived in Hispanolia, in 1508, “sixty thousand people lived on this island, including Indians. Three million individuals were therefore victims of war, slavery and work in the mines, between 1494 and 1508. Who among future generations will be able to believe such a thing? "

A popular history of the United States, from 1492 to the present day.

Howard Zinn. ED: Agone

Capital Generic

To accept or bear all his evil

Take several times a day

So, morning, noon, evening, in turn

A dose of religion

In syrup, and according to

Dosage in dose of ideology

Dominant, and the power that follows

And in this bowling game

To be able to hold the post

A whole assortment of crutches

From one governorate to another, girlfriends and friends

We fart there, we burp there

With a whole preparatory

From oukaze to oukaze, which makes it all click

Daring to judge others

who are not their own others

And doing tiny knowing

Very very great power

On others

Without or with others

And above all, falsely, with or for others

So with governorship

And in governorate

Regions forming a State

Abhorrant troublemakers and troublemakers

For collectivization, federation

Communalization without the warlike statization!

Bakuninization in mentalization

Like the "D-DAY" comic book in fiction

Or similar in name, or contextualization

From the genericizer of emotion for another civilization

With the predictable collapse into spectacularization

Thinking about the various ways

Of all pleasure, suspenseful, without dough

Like any celebrity

Inherent, and by the surroundings, always propelled

Thus, by the late (1909 - 1997) Jacques Canetti

Of which a whole lot was the fruit

Brassens, Dac, Lamoureux, Brel

Still others, such a beautiful list

Boris Vian, this delighted bison

Thus, of fire ( 1937 - 2021 ) Romain Bouteille

Coluche, Dewaere, and a whole sumptuous honey

Coming also for the strange film of J.L.T

"A busy day" (1973) in Trintignant

Unusual and explosive theme

No one wants to be a juror anymore

No one wants to be judged anymore

With the excellent late actor (1914 - 2005) and yet, right-wing

Jacques Dufilho, like others, buried in the past

Now astronautics is there to substitute or replace

Religion, to dream, to escape

While astronautics is a dehumanization

It's between people, whether or not communication is

It is between and with people that a revolution can take place!

We don't care if the galaxies dance

Because to ecology, astronautics is an offense

Because also, on Earth, there are so many other dances

ecocide dances

The dance of genocide

We dance there from homicide to homicide

And if everything is interconnected in the universe

It also tango on the Earth system

That should be enough to please us

Because, and again, for freedom, for equality, for fraternity

Everything, absolutely everything, has to be done

Because, alas, all the colors of the skin, in fachosphere

Information deficit driving wokism, racialism, reactionary thought

And in the street, you have to be careful with your words

Separate thinking, or else you'll be shot in the back

All truth being, for the reaction, only blabla

All reality being, for the fachosphere, nothing but shit

With new heads, new ways

Separate thought always knows how to do it!

"These were mass executions. Killer Commando Group A alone executed 136,421 civilians in Lithuania and 41,828 people in Belarus. The other three gangs were equally deadly. Of the one and a half million Jews killed in Ukraine, 80 percent were shot. And summarily buried in pits, ravines, trenches.”

Section "The image box" in "Le Canard Enchaîné, by Sorj Chalandon. And about the Einsatzgruppen of the documentary "Operation 1005", the erasers of crimes on Arte in replay. (And to see and see again)

Everything having been built on massacres

Regions, countries, nations, states, at all acrid

Multiple exterminations, wars, a whole sacred

The bloodthirsty capital wants to expand everywhere

Scientists, technicians, workers, employees, accomplices as mad

Women and men of this same whole

Astronautics is completely reactionary

Fuck you, oh latecomers

Women and men of science stirring air

Because

Geological eras

Bombs from the sky or from the volcanic

Destruction of all creation

Creation from all destruction

All falsely ending

All falsely beginning

All falsely taking up

New forms, new species

Like "The Masters of Mystery" a new play

Radio film which was awaited like a mass

Everything being more automatic

From one level of organization to another, more than instinctive!

The spectacular techno-industrial mercantile society

With astronautics finds itself beyond the sky

With its circadian rhythm

Who becomes, yours, mine

Biological, economic, political

We are like robotics

No misalignment, true paranoia, false ethics

The loneliness of humanity

No need for isolation to experience it

Of each person, by their uniqueness

The other oneself, one cannot, thus, meet him or her

Or, parallel worlds, with a whole duplicate

But if it is enough to condition everything

So that people have the same ideas

With the indispensable drop of false diversity

And on the contrary, skillfully, persuade them

Everything must be massive, everything must be swallowed

When even democracy almost never existed

Of all the horrors, everyone is a survivor

As of 1906, popularizing the word, survivor

Following the mining disaster of March 10, 1906

Between Lens and Courrières, 1099 people died

From Nord-Pas-de-Calais, in a disadvantaged department

Also with surgery it is forgotten

On the battlefields she was born

Today, everything must be done quickly

All distress, all jubilation, what is lived

The same for classical music

Playing thirty times faster

Than in a less frenetic time

After me the deluge, as the only rite

From the disruptive enamoured who meditates!

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )