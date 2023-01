Dialectique rhétorique, coulée pyroclastique

Le vrai luxe

Et ne coûtant pas un lux

Avoir le temps

De perdre son temps

De gagner ainsi son propre temps

D'en prendre le temps

Et le temps

Par rapport à qui ?

Par rapport à quoi ?

Pour y faire quoi ?

Pour y fréquenter qui ?

Ou alors de la déraison

Comme d'une mort prévue, insatiable passion

Comme le couple mythique, les volcanologues Krafft

Maurice et Katia, que je cafte

De la vision volcanique quasi extatique

Au plus près de l'absolu risque

Du grand dévorant, du grand exigeant

Et au moment d'y périr, impavidité jamais ne paniquant

De nouvelles données géophysiques

Du pyroclastique et de la chambre magmatique

Le culture des matériaux

Les matériaux de la culture

De la formation des continents

Aussi, donc, de la formation des sentiments

De l'organisation qu'il fallut pour l'unicellulaire

Toute une horloge à pendule, du contributif au multicellulaire

S'imbriquant dans l'apprentissage organique du cellulaire

Comme Physarum Polycephalum, ce blob

Pouvant s'agrandir, se rajeunir, après son vieillir

D'un monde sous-informé du surinformé, mentalité en asbestose

Chacun, chacune, y a sa dose !

Avec toute une politisation

Qui est surtout de et en contemplation

Avec ce qui en suit, tout ce que nous buvons et mangeons

Des concombres cultivés

Et ce à quatre-vingt-dix pour cent, sous serre

Avec des fraises cultivées

Et ce à soixante pour cent, sous serre

Toute énumération exhaustive, cela serait trop long

Ainsi, du régulateur végétal, cancérigène, éphéton

Nos corps, nos organes, vagins, pénis, clitoris, testicules

Au tout déjà faussé par la pollution

Nous en sommes comme des pantins ridicules

C'est comme pour le football, tout y est bien faisandé

Il s'agit d'équilibrer l'économie mondiale

Loi de compensation du capital

Ceci ou cela en lot de substitution

Des guerres moins classiques, pour ne pas envenimer

Les coulisses du sport professionnalisé

Comme en politique, c'est à dégueuler

Finalement, tout est à déculter

Sauf les seins, vagins, et fesses des femmes

Préhistoire, et feu ( 1939 - 2011 ) Nicole Paquin

La Chapelle-Sixtine Lascaux et feu ( 1865 - 1925 ) Félix Vallotton

En art, hommes premiers des décultés

Avec les grottes ornées pour débuter

Du mythologique au biblique

De la représentation religieuse

Des fesses de l'hypocrisie superstitieuse

Et jusqu'au purement organique

Tout y étant aboli, interdit paradoxe, par le pornographique !

L'intelligence des diverses mémoires

Diverses mémoires de l'intelligence

Savoir utiliser toutes nos mémoires

L'immédiate, la court terme, la moyen terme, la long terme

De toute une méthodologie des mémoires

De toute une classification nombreuse des mémoires

Mais le gai savoir est contre toute forme de pouvoir

Apprendre en répétant et sans comprendre

Partout, en tout, c'est confondu avec apprendre

Devenir bon sujet de consommation

Devenir bonne personne en objet de consommation

Et comme seule et unique vraie formation

Même pas la peine, amygdales, hippocampe, lésés

Pour ne plus pouvoir, normalement se comporter

Ainsi

De feu ( 1823 - 1860 ) l'américain Phineas Gage

De feu ( mort en 1861 ) Victor Leborgne, dit Tan

De feu ( 1926 - 2008 ) Henry Molaison

Cas fameux de la mémoire en illustration

Science des accidents divers et des opérations

Mais, de toutes façons

Sans le besoin d'aucune lésion

Tout l'immonde du monde, nous oublions

Tout l'immonde du monde, nous l'acceptons

Et tous les jours, de force, de gré, nous nous y confrontons

L'espèce humaine disparaîtra, bon débarras

Incontournable de l'évolution amorale, que voilà

D'une espèce l'autre, coucou, au revoir, et patatras

Et c'est toujours désolation au cas par cas

De la vraie révolution, contrariée, et qui donc, toujours, s'échoua !



The real luxury

And not costing a lux

To have time

To waste your time

To save his own time

To take the time

And the time

Compared to whom?

Compared to what ?

To do what?

To visit who?

Or else unreason

As of a foreseen death, insatiable passion

Like the legendary couple, the Krafft volcanologists

Maurice and Katia, whom I cafte

Of the almost ecstatic volcanic vision

Closer to absolute risk

Of the great devourer, of the great demanding

And at the moment of perishing there, fearlessness never panicking

New geophysical data

Pyroclastics and the magma chamber

The culture of materials

Culture materials

Of the formation of continents

Also, therefore, of the formation of feelings

Of the organization required for the unicellular

A whole pendulum clock, from contributory to multicellular

Embedded in the organic learning of the cellular

Like Physarum Polycephalum, this blob

Able to grow, rejuvenate, after aging

From an under-informed world to the over-informed mentality in asbestosis

Everyone has their dose!

With a whole politicization

Which is mostly of and in contemplation

With what follows, all we drink and eat

Cultivated cucumbers

And this at ninety percent, under glass

With cultivated strawberries

And this at sixty percent, in a greenhouse

Any exhaustive enumeration would be too long

Thus, plant regulator, carcinogen, epheton

Our bodies, our organs, vaginas, penises, clitoris, testicles

At all already distorted by pollution

We are like ridiculous puppets

It's like football, everything is good there

It's about balancing the global economy

Capital compensation law

This or that as a substitution lot

Less traditional wars, so as not to aggravate

Behind the scenes of professional sport

As in politics, it's to puke

Finally, everything is to be discovered

Excluding women's breasts, vaginas, and buttocks

Prehistory, and fire ( 1939 - 2011 ) Nicole Paquin

The Sistine Chapel Lascaux and fire (1865 - 1925) Félix Vallotton

In art, first men of the decults

With the decorated caves to start

From mythological to biblical

Of religious representation

From the buttocks of superstitious hypocrisy

And up to the purely organic

Everything there being abolished, forbidden paradox, by the pornographic!

The intelligence of various memories

Various memories of intelligence

Know how to use all our memories

Immediate, short term, medium term, long term

Of a whole methodology of memories

Of a whole numerous classification of memories

But gay knowledge is against any form of power

Learning by repeating and without understanding

Everywhere, in everything, it's confused with learning

Become a good subject of consumption

Become a good person as an object of consumption

And as one and only true formation

Don't even bother, tonsils, hippocampus, injured

To no longer be able to behave normally

Thereby

From late ( 1823 - 1860 ) the American Phineas Gage

Of the late (died 1861) Victor Leborgne, dit Tan

From the late (1926 - 2008) Henry Molaison

Famous case of memory in illustration

Science of miscellaneous accidents and operations

But anyway

Without the need for any injury

All the filth in the world, we forget

All the filth in the world, we accept it

And every day, by force, by will, we confront it

The human species will disappear, good riddance

Indispensable to amoral evolution, here it is

From one species to another, hello, goodbye, and crash

And it's always sorry on a case-by-case basis

Of the real revolution, thwarted, and which therefore always failed!

