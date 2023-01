" Je ne voulais travailler nulle part, on dit que la paresse est la mère de tous les vices, moi

je trouvais que le père, c'était le travail. "

Jacques Prévert ( 1900 - 1977 )

1911

Premier bombardement aérien militaire

L'avion devient une arme de guerre

1914

Bombes lâchées à la main sur des enfants, mères, pères

Tués par l'oiseau de fer

Qui pond ses explosifs de mort

Qui détruisent l'esprit et le corps

1947

De l'autre face du miroir

Le mur du son sort du laboratoire

Dépassé, il annonce le pire

Fini le temps du rire

Bien avant 1911, toute invention

Contre l'humanité est une machination

L'ingénieur innove l'art militaire

Le technicien est sa bonne, son plénipotentiaire

1745

A cette date, naît Monsieur de Saint-George

Fils naturel de l'esclavage noir

Et de la propriété qui en fit son souloir

Bien éduqué, il devint compositeur de musique

Champion d'escrime et ami de l'éthique

Pendant la révolution bourgeoise, il fut un meneur

Pour l'idéologie bourgeoise, importait peu la couleur

De la peau des régiments, aux mêmes finalités

De la classe aristocrate qu'il fallait renverser !

L'idéologie plus forte que le racisme

Pour l'utiliser dans le classisme

Sans date

N'importe quelle date de l'histoire

Prise au hasard, n'est ni blanche ni noire

Car c'est toujours la détermination

De tous nos pas, une programmation

Une science plus exacte que la chiromancie

Des prévisions plus rigoureuses que l'astrologie

Venez Mesdames dans ma roulotte

Que vos nichons je pelote

Sur une table transparente, des cartes

Avec sur chacune, une date

Prenez en une, et voici la datologie

Je prévois votre avenir, de midi à minuit

Je devine votre passé, votre futur, même votre nuit

1926

Création du Paris-Stasbourg

( 504 km ) à la marche

Le Suisse Jean Linder l'emporte

Je vois un marcheur qui vous porte

1937

Journées de mai à Barcelone

Anarchistes et poumistes, contre le stalinisme

La république espagnole n'est pas bonne

Pour la révolution qui veut l'anarchisme

Je vous vois dans le machinisme

1938

En physique, c'est la fission nucléaire

De feu ( 1879-1968 ) Otto Hahn, de feu ( 1902-1980 ) Fritz Stassmann

Et de feu ( 1878-1968 ) Lise Meitner

Dont l'application ne peut jamais être fière

Je vois l'avènement du déchet nucléaire

Sans date

Toute date de l'histoire

Même la plus aléatoire

Est notre véritable mère

Est notre véritable père

Nous sommes ses habits

Dans le moindre de ses plis

Elle circule dans notre corps

C'est la chimie du vivant et du mort

Tout vivant en est le rescapé

Car toute guerre a son année

Toute vivante en fait des bébés

Ainsi, toutes les années ont pu se succéder

Je vois que nous avons

Des milliers et des milliers d'années

Je vois que nous avons

En nous, des milliers et des milliers d'armées

Sur Terre

De tout ce qui a pu se passer

Nous sommes la trace

Nous sommes l'aboutissement, la seule race

En fait, aucune race, mais des populations diverses qui passent

Dans les océans

Dans les mers

Nous sommes à l'eau, son néant

Le temps a le temps

De pouvoir tout faire

Le temps nous fait

Le temps nous défait

Le temps nous rêve

Nous sommes sa sève

Toutes les histoires

De l'Histoire, petites ou grandes

Sont dans chaque être humain, elles quémandent

De sales draps qui vont au lavoir

Chaque être humain

Est toutes les guerres

Chaque être humain

Est toutes les paix

Son corps en est le seul vrai historien

Son esprit en est le seul tout, en est le seul rien

Tout ce que nous imaginons

Est quelque part, une réalité

Tout ce que nous faisons

N'est jamais une nouveauté

La gravité se contente d'être, elle est une loi

Pas besoin d'être démontrée, pour exister, même par des rois

Nous expliquons les phénomènes de la nature

Et nous en faisons de la culture

Physique, chimie, biologie, technologie, qui la dénature

La nature n'a pas besoin de la peinture

C'est la peinture qui a besoin de la nature

Tout être humain en vaut un autre

C'est son conditionnement qui en fait tel ou tel apôtre

C'est sa programmation socioculturelle

Qui le fait soi-disant intellectuel ou soi-disant manuel

Alors que l'on est forcément , un peu manuel, un peu intellectuel

L'Histoire est engrammée par des faits

Qui font les humains, beaux ou laids

La densité infinie de l'infiniment petit

Qui devient expansion, qui devient évaporation

Aussi

Toute explication est suffocante

Aussi

Toute interprétation est marrante

Pour vivre, il faut de la prétention

Là où est l'argent, est la prostitution

Là où est l'argent, est la désolation

C'est la technologie qui nous rêve

C'est l'industrie qui nous crève

Oui, pour vivre, il faut de la prétention

Très jeune, je faisais de la métaphysique

De rêves d'autres planètes, nous étions la gymnastique

Du violon d'un géant, nous étions la musique

Du rire d'une galaxie, nous étions la thermodynamique

Oui, pour vivre, il faut de la prétention

Ô frères et frangines, humains mégalomanes

Ô frères et frangines, humains mythomanes

Pourtant, rien de quelconque

Même si tout est quiconque

Ainsi rien, absolument rien, n'est jamais anodin

Rien n'est vain

Nonobstant, tout est vain

Passé, présent, futur

Tout est en vous

Tout est en nous

D'outre-mort, d'outre-vie, d'outre-lieu

Jamais moins ni jamais mieux

De la matière visible et invisible, de l'eau et du feu

Nous sommes les folles, nous sommes les fous !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"I didn't want to work anywhere, they say laziness is the mother of all vices, me

I found that the father was work. "

Jacques Prévert (1900 - 1977)

1911

First military aerial bombardment

The plane becomes a weapon of war

1914

Bombs dropped by hand on children, mothers, fathers

Killed by the Iron Bird

Who lays his explosives of death

Which destroy mind and body

1947

On the other side of the mirror

The wall of sound comes out of the laboratory

Overwhelmed, he announces the worst

Gone are the days of laughter

Long before 1911, any invention

Against humanity is a plot

The engineer innovates the military art

The technician is his maid, his plenipotentiary

1745

On this date, Monsieur de Saint-George was born

Natural son of black slavery

And of the property which made it its soul

Well educated, he became a music composer

Fencing champion and friend of ethics

During the bourgeois revolution, he was a leader

For the bourgeois ideology, the color didn't matter

From the skin of the regiments, to the same ends

From the aristocratic class that had to be overthrown!

Ideology stronger than racism

To use it in classism

Undated

Any date in history

Picked at random, is neither white nor black

'Cause it's always determination

Of all our steps, a program

A science more exact than palmistry

Predictions more rigorous than astrology

Come ladies to my trailer

That your tits I pet

On a transparent table, cards

With on each, a date

Take one, and here's the datelogy

I foresee your future, from noon to midnight

I guess your past, your future, even your night

1926

Creation of Paris-Stasbourg

(504 km) on foot

Swiss Jean Linder wins

I see a walker carrying you

1937

May days in Barcelona

Anarchists and poumists, against Stalinism

The Spanish republic is not good

For the revolution that wants anarchism

I see you in the machinery

1938

In physics, it is nuclear fission

Fire (1879-1968) Otto Hahn, Fire (1902-1980) Fritz Stassmann

And fire (1878-1968) Lise Meitner

Of which the app can never be proud

I see the advent of nuclear waste

Undated

Any date in history

Even the most random

Is our true mother

Is our true father

We are his clothes

In the least of its folds

It circulates in our body

It's the chemistry of the living and the dead

Everything alive is the survivor

Because every war has its year

All alive makes them babies

Thus, all the years could follow one another

I see we have

Thousands and thousands of years

I see we have

Within us, thousands and thousands of armies

On earth

Of everything that could have happened

We are the trace

We are the culmination, the only breed

In fact, no race, but various populations that pass

In the oceans

In the seas

We are in the water, its nothingness

time has time

To be able to do everything

time makes us

time defeats us

Time dreams us

We are its sap

All stories

History, big or small

Are in every human being, they beg

Dirty sheets that go to the laundry

Every human being

Is all wars

Every human being

Is all peace

His body is the only true historian

His mind is the only everything, is the only nothing

Everything we imagine

Is somewhere, a reality

Everything we do

is never new

Gravity just be, it's a law

No need to be demonstrated, to exist, even by kings

We explain the phenomena of nature

And we culture it

Physics, chemistry, biology, technology, which distorts it

Nature doesn't need paint

It's the painting that needs nature

Every human being is worth another

It is his conditioning that makes him such and such an apostle

This is its socio-cultural programming

Who does it so-called intellectual or so-called manual

While we are necessarily, a little manual, a little intellectual

History is engramed by facts

Who make humans, beautiful or ugly

The infinite density of the infinitely small

Which becomes expansion, which becomes evaporation

As well

Any explanation is suffocating

As well

Any interpretation is fun

To live, you need pretension

Where the money is, the prostitution is

Where the money is, the desolation is

It's the technology that dreams us

It's the industry that's killing us

Yes, to live, you need pretension

Very young, I was doing metaphysics

Of dreams from other planets, we were gymnastics

Of a giant's violin, we were the music

From the laughter of a galaxy, we were thermodynamics

Yes, to live, you need pretension

O brothers and sisters, megalomaniac humans

O brothers and sisters, mythomaniac humans

However, nothing whatsoever

Even if everything is anyone

So nothing, absolutely nothing, is ever trivial

Nothing is in vain

However, all is in vain

Past present Future

It's all in you

It's all in us

Beyond death, beyond life, beyond the place

Never less never better

Visible and invisible matter, water and fire

We are crazy, we are crazy!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )