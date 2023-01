Prêt-à-porter du prêt-à-penser

Le prêt-à-penser

De l'idéologie

Est le prêt-à-porter

De toute idéologie

Le prêt-à-porter

Du gauchisme

Est son prêt-à-penser

Le prêt-à-penser

Du fascisme

Est son prêt-à-porter

Toute idéologie

A son prêt-à-porter

A son prêt-à-penser

Toute religion

A son prêt-à-porter

A son prêt-à-penser

L'être humain

Pense avoir tout compris

L'être humain

En fait, n'a rien compris

Toi, moi, eux, elles, lui

La plupart des militantes et militants

Sont des dominantes et dominants

Des futurs Staline

Pour l'extrême gauche du capital

Des futurs Hitler

Pour l'extrême droite du capital

Le capitalisme

A besoin du gauchisme

Le capitalisme

A besoin du fascisme

Le capitalisme

A besoin du stalinisme

Qui ont les mêmes boutiques

Les mêmes banques, le même fric

Dans les manifestations

Qui se prétendent antifascistes

Il y a de tout, beaucoup de rien

Tout le monde s'utilise, c'est vilain

Tout le monde s'instrumentalise, c'est pas bien

Et même des fascistes antifascistes

Et même des racistes antiracistes

Le capitalisme aime les mélanges

Le capitalisme aime ce qui l'arrange

Une vraie manifestation antifasciste

Serait contre le stalinisme

Serait contre le gauchisme

Serait contre le fascisme

Et elle serait interdite

L'armée mobilisée, contre cette manifestation inédite

Toute idéologie est fasciste

Toute idéologie est raciste

Car elle est l'habit

De prêt-à-porter

De tous les conformismes

Car elle est le conditionnement

Du prêt-à-penser

Et de ses narcissismes

Tout le monde dans l'erreur

Tout le monde dans la terreur

Le manifestant

Est un élément de la statistique

Au capital, il est un moustique

C'est une pression de sélection

Instrumentalisée pour les élections

La politique défend sa logique

L'organisation défend sa boutique

Ainsi deux femmes ont démissionné

De la fédération anarchiste, bureaucratisée

Même, si j'en suis proche par les idées

Au congrès national 2013, chaque année renouvelé

Dénonçant l'anarcho-patriarcat et le sexisme

Suite à cela, elles furent menacées et insultées

Mais le féminisme est une idéologie

Qui est l'idéologie du féminisme

Toute idéologie

Est une guerre

La guerre de l'idéologie

Qui est toujours l'idéologie de la guerre

La dominance de l'idéologie

Est toujours l'idéologie de la dominance

La manifestation de l'idéologie

Est l'idéologie de la manifestation

Nous ne sommes que les autres

Nous n'avons que les idées des autres

Pourtant

Qui admet que les autres sont sa source ?

Pourtant

Qui convient que les autres sont sa frousse ?

L'idéologie est une brousse

Lionnes, hyènes, vautours, dans sa trousse

Les idéologies politiques et religieuses

Avec leurs corporations mafieuses

La prétention de l'idéologie

N'est que l'idéologie de la prétention

Laissez-moi en rire, rire, rire

Laissez-moi l'écrire, l'écrire, l'écrire

Laissez-moi le dire, le dire, le dire

Il faut être de nulle part

De tout dire, n'être point avare

Même et surtout s'il est trop tard !

Rares sont les êtres humains

Qui disent que les autres les enrichissent

Que sans eux et elles, ils et elles, ne sauraient rien

Mais jouer les gros bras, cela fait bien

Je me suis fait tout seul

J'ai tout appris tout seul

Au soleil, sous un parasol, c'est idiot

C'est malhonnête, crétin, et totalement faux !

Les autres nous apprennent

A marcher, à parler

Les autres nous apprennent

Par leurs écrits, par leurs dits

Mais l'idéologie nie

Que c'est une idéologie

Comme la bureaucratie nie

Qu'elle est une bureaucratie

Comme le gauchiste, l'anarchiste, le fasciste

Comme le stalinien, le nazi, la nihiliste

Nous sommes

Ce qu'est l'humanité

Et l'humanité

Est ce que nous sommes

Par leurs écrits, par leurs dits

Ce que tu sais

Je le sais

Ce que je sais

Tu le sais

Il suffit d'être attentif, partout, cela est !

Nos vraies motivations

Sont scotomisées, elles se jouent de nous

De belles actions, de beaux discours

Qui ne sont que de la prétention

De la recherche de gratification

Comme les récompensés du système

Que tous et toutes aiment

Le chien dressé ne mord pas son maître

Quand il est sa raison d'être

Plus aucune raison d'agressivité

Même pas besoin de la détourner

Contre un système

Qui vous récompense

Aucune tentation d'être agressif ou agressive

Or toute idéologie

Politique, religieuse, et même d'anarchie

A toujours son paradis

Ses biens pas forcément immobiliers

Ses femmes pour ceux qui savent briller

Toujours des gratifications

Toujours des conditions

Ce sont tous les autres en moi

Qui m'écrivent

Ce sont toutes les autres en moi

Qui m'inscrivent

Tout ce que j'ai lu

Tout ce que j'ai vu

Tout ce que j'ai entendu

Tout ce qui m'a plu

Je suis ce que j'entends

Je suis ce que je comprends

Je suis ce que je lis

Toi, moi, eux, elles, lui

Tout le reste est vantardise

Tout le reste est couardise

Sacrée rigolade, colossale hypocrisie !

Notre égo est si lourd

Toujours en chasse à courre

Chacun et chacune dans sa tour

Toutes les idéologies et religions sont fragmentées

Pour mieux unifier le capital

Car le capital a ses religions et ses idéologies

Qui sont les religions et idéologies du capital !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The ready-to-think

of ideology

Is the ready-to-wear

Of any ideology

Ready-to-wear

Leftism

Is his ready-to-think

The ready-to-think

Fascism

Is her ready-to-wear

Any ideology

To its ready-to-wear

To his ready-to-think

any religion

To its ready-to-wear

To his ready-to-think

Human being

Think you have it all figured out

Human being

In fact, did not understand anything

You, me, them, them, him

Most activists

Are dominant and dominant

Future Stalins

For the extreme left of capital

Future Hitlers

For the extreme right of capital

Capitalism

needs leftism

Capitalism

needs fascism

Capitalism

needs stalinism

Who have the same shops

The same banks, the same money

In the demonstrations

Who claim to be anti-fascists

There is everything, a lot of nothing

Everybody's using each other, it's naughty

Everyone instrumentalizes, it's not good

And even anti-fascist fascists

And even anti-racist racists

Capitalism loves mixtures

Capitalism loves what suits it

A real anti-fascist demonstration

Would be against Stalinism

Would be against leftism

would be against fascism

And she would be banned

The army mobilized against this unprecedented demonstration

All ideology is fascist

All ideology is racist

Because she is the habit

Of ready-to-wear

Of all conformity

'Cause she's the conditioning

Ready-to-think

And his narcissism

Everyone is wrong

Everyone in terror

The protester

Is an element of statistics

In capital he is a mosquito

It's selection pressure.

Instrumentalized for the elections

Politics defends its logic

The organization defends its shop

So two women quit

Of the anarchist federation, bureaucratized

Even if I'm close in ideas

At the national congress 2013, each year renewed

Denouncing anarcho-patriarchy and sexism

As a result, they were threatened and insulted

But feminism is an ideology

Who is the ideology of feminism

Any ideology

is a war

The war of ideology

which is always the ideology of war

The dominance of ideology

Is still the ideology of dominance

The manifestation of ideology

Is the ideology of the protest

We are just the others

We only have other people's ideas

Nevertheless

Who admits that others are his source?

Nevertheless

Who agrees that the others are his jitters?

Ideology is a bush

Lionesses, hyenas, vultures, in her kit

Political and religious ideologies

With their mafia corporations

The claim of ideology

Is only the ideology of pretense

Let me laugh, laugh, laugh

Let me write it, write it, write it

Let me say it, say it, say it

You have to be from nowhere

To say everything, do not be stingy

Even and especially if it is too late!

Rare are the human beings

Who say that others enrich them

That without them and them, they and they, wouldn't know anything

But playing tough, it feels good

I made myself

I learned it all on my own

In the sun, under an umbrella, it's silly

This is dishonest, moronic, and totally false!

Others teach us

To walk, to talk

Others teach us

By their writings, by their words

But ideology denies

It's an ideology

As the bureaucracy denies

That she is a bureaucracy

Like leftist, anarchist, fascist

Like the Stalinist, the Nazi, the nihilist

We are

what is humanity

And humanity

are we

By their writings, by their words

what you know

I know it

What I know

You know

It is enough to be attentive, everywhere, that is!

Our real motivations

Are scotomized, they play us

Beautiful deeds, beautiful speeches

which are only pretense

From the search for gratification

Like the rewards of the system

That everyone loves

The trained dog does not bite his master

When he is his raison d'etre

No more reason for aggression

Don't even need to turn it away

against a system

who rewards you

No temptation to be pushy or aggressive

But any ideology

Political, religious, and even anarchy

still has its paradise

His property not necessarily real estate

His wives for those who know how to shine

Always rewards

Always conditions

It's all the others in me

who write to me

It's all the others in me

Who sign me up

everything i read

all i saw

everything i heard

Everything I liked

I am what I hear

I am what I understand

I am what I read

You, me, them, them, him

Everything else is bragging

Everything else is cowardice

What a joke, colossal hypocrisy!

Our ego is so heavy

Always on the hunt

Each and everyone in their tower

All ideologies and religions are fragmented

To better unify the capital

Because capital has its religions and its ideologies

Who are the religions and ideologies of capital!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )