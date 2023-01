Le carré des indigents ou la fosse commune

En France

Si vous n'avez pas d'argent

A votre mort, c'est le carré des indigents

Ce qui vous attend

C'est la fosse commune

Pour ceux et celles qui n'ont pas la thune

Et si au bout de cinq années

Votre corps n'est pas réclamé

Place aux autres, il faut le brûler

Une façon, sans aucune cherté

Pour se faire incinérer

Sans les fleurs et les couronnes

Pour ceux et celles, qui le coquillard, s'en tamponnent

La commune vous prend en charge

Sous terre, vous serez encore en marge

Le marché de la mort

N'est pas la mort du marché

C'est le marché du plus riche, donc du plus fort

La lutte des classes sans aucune subtilité

Le carré des indigents

Déjà, on nous attend

Pas le temps

De faire une toilette

Pas le temps

De faire des emplettes

Le carré des indigents

Nous attend, dans ses oubliettes

Pour les pauvres, en France ou ailleurs

C'est toujours la même heure

Jamais aucune pause

Rarement une rose

La fosse commune

Car tu n'as pas de pécune

Carré des indigents

Car tu n'as pas d'argent

Toujours pareil, jamais de soleil

Mais une fois la mort

Ils se valent tous, nos sorts

Mais une fois la mort

Sont particules d'univers, nos corps

Et au fond, alors

La mort n'est que la mort

Mais nous en faisons des rituels

Mais nous en faisons des ritournelles

Nous en remplissons nos gamelles

De la propagande, de la guerre, pêle-mêle

Fosse commune

Carré des indigents

Ceux et celles dont personne ne veut

Comme jadis, les gueuses et les gueux

Peu nous chaut des appellations

Qui sont des traditions

Qui sont toutes des propagandes

Qui vont toutes en diverses bandes

Chaque pays

En fait des simagrées

Chaque pays

Avec son cérémoniel, en fait son habileté

C'est la lutte des classes

Dans les cimetières, avec ou sans trace

Puis la mort, anonymement, c'est le carré des indigents

Et comme vous le savez

Par des intimes, je voudrais être mangé

Mais pas de fantaisie autorisée en ce domaine

Qui comme toutes choses, au tout codifié par la haine

Et tant pis pour cette envie

Quand tout pour moi sera fini

Attendez-moi

Faîtes-moi de la place

Enfin, nous serons les rois

Dans la mort, car la vie, nous fut rapace

Patrice Faubert ( 2010 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

In France

If you don't have any money

When you die, it's the square of the destitute

What awaits you

This is the common grave

For those who don't have money

And if after five years

Your body is unclaimed

Make way for others, you have to burn it

One way, without any dearness

To be cremated

Without the flowers and wreaths

For those who love it, don't care

The municipality takes care of you

Underground, you'll still be on the fringes

The Market of Death

Is not the death of the market

It is the market of the richest, therefore of the strongest

The class struggle without any subtlety

The indigent square

Already we are expected

No time

To make a toilet

No time

To do some shopping

The indigent square

Awaits us, in its oblivion

For the poor, in France or elsewhere

It's always the same time

Never no break

Rarely a rose

The mass grave

Because you don't have any money

Destitute square

'Cause you ain't got no money

Always the same, never sunshine

But once death

They are all equal, our spells

But once death

Are particles of universe, our bodies

And basically, then

Death is just death

But we make rituals out of it

But we make jingles out of it

We fill our bowls

Propaganda, war, pell-mell

Pauper's grave

Destitute square

Those that no one wants

As in the past, beggars and beggars

Little do we care about appellations

which are traditions

which are all propaganda

Which all go in various bands

Each country

In fact antics

Each country

With his ceremonial, in fact his skill

It's the class struggle

In cemeteries, with or without a trace

Then death, anonymously, is the square of the destitute

And as you know

By intimates, I would like to be eaten

But no fantasy allowed in this area

Who like all things, at all codified by hatred

And too bad for this desire

When everything for me is over

Wait for me

make room for me

Finally we will be the kings

In death, because life was rapacious to us

