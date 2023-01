Paraphysique de la misère

" Plus précisément, le système nerveux n'est pas une machine à fabriquer de l'instinct

mais à répondre à des stimuli internes et externes, en construisant des programmes. "

André Leroi-Gourhan ( 1911-1986 ) " Le geste et la parole "

La misère

Ne rend pas gentil

La misère

Jamais ne rit

La misère

Ne rend pas intelligent

La misère

Ne rend pas charmant

La misère

Est une violence

Qui fait son nid

La misère

Est une maltraitance

Qui est une tragédie

La misère

Se noie dans l'éthylisme

La misère

De l'illettrisme

La misère de la pauvreté

Quand le ventre est affamé

La misère de la richesse

La misère aux belles tresses

La misère aux beaux habits

La misère qui se fuit

La misère sait se déguiser

Mais rarement se révolter

La misère

Qui fait ses prières

La misère de l'idéologie

L'idéologie de la misère

La misère de l'enfantement

L'enfantement de la misère

La misère

Contraire de la vérité

Mais vérité de la misère

La misère

Qui est toujours déprimée

Car nous ne savons pas vivre

Toujours les mêmes ratiocinations

Et pourtant, tant et tant de livres

Et cependant, tant et tant de manifestations

La vie de la théorie

N'est que la théorie de la vie

Qui a ses panoplies

La misère en Mercedes

La misère qui vit de ses fesses

La misère qui va à la messe

La misère des dieux et déesses

Car toute image

Est une misère, un mirage

La misère aménagée

Qui aide à supporter

La misère désespérée

Qui fait le suicidé

C'est la misère de l'espoir

Qui fait le désespoir

La misère de l'étudiant

Qui de l'université, est dépendant

La misère du bénévolat

Bénévolat de la misère

La misère du salariat

Salariat de la misère

La misère hiérarchisée

Qui sait se faire administrer

La misère

A un million d'euros par mois

La misère

A cent mille euros par mois

La misère

A dix mille euros par mois

La misère

A mille euros par mois

La misère

A quatre cent euros par mois

La misère

A dix euros par mois

Chaque misère

Avec son train de vie

Chaque misère

Dans tout son infini

La misère bien cachée

Derrière les grandes fortunes

La misère affichée

Des gens sans une thune

La misère du casino

Avoir tout perdu, se faire la peau

Mais la conscience de la misère

De toutes les misères

N'est pas la misère de la conscience

Comme cette carte postale, au bon ton

Que m'envoya un ami breton

" Salut

Un petit bonjour de la zone d'Anarchie définitive...

Manif pour tous ? Cela fiche la frousse !

Réactionnaires et fascistes, et autres gogos, il ne manquait

plus que la milice patronale, plus on est de cons et de connes, plus on pleure,

c'est ce qu'on appelle les glandes lacrymales, gaz de schiste à tous les étages.

Une urne cela pollue, il ne fallait pas donner sa voix. On récolte ce qu'on cautionne,

le christianisme cela mène à tout, encore un effort pour le martyr.

A la semaine prochaine, pour se faire griller une volaille fermière, celle

au label noir. PouAsie.

Kenavo. Jacques d'une cité de Nantes "

La misère de la rivalité

Rivalité de la misère

La misère de la compétition

Compétition de la misère

La misère

De l'amitié

Qui est amitié de la misère

La misère

De l'amour

Qui est amour de la misère

Toutes les religions

Sont filles de la misère

Toutes les idéologies

Sont filles de la misère

Toutes les doctrines

Sont filles de la misère

Toutes les croyances

Sont filles de la misère

Tous les gourous, les chefs, les leaders

Sont les fils de la misère

La misère s'ennuie

Elle écrit, elle étudie, elle bricole, elle s'amuse, elle lit

La misère s'angoisse

Elle fait des petits, elle porte la poisse

Présentateurs acteurs

Présentatrices actrices

Il n'y a pas

De prévisions météorologiques

Il y a

Des prévisions économiques

C'est toujours le rythme économique

Forte chaleur ou mauvais temps

Cela est assez évident

Il est interdit d'avoir son rythme biologique

La rubrique météo

Comme un chien qui fait le beau

Rythme la pulsation biologique

Il faut équilibrer

La balance des paiements

Que le commerce soit content

C'est le temps que l'on promet

Qui importe, pas le temps qu'il fait

L'économie de la météo

Est la météo de l'économie

Il faut organiser l'oisiveté

Et tous les congés payés

Moi que personne ne lit

Moi que personne n'apprécie

Ce qui est une chance

Car je ne sais aucune danse

Je ne suis d'aucune mode

Et je dis ce que je vois

A toutes les misères, j'aboie

La richesse et la pauvreté

Vont ensemble, elles sont soudées

Pas de richesse sans pauvreté

Pas de pauvreté sans richesse

La misère des idées

Qui sont les idées de la misère

Et toutes les vies sont gâchées

Avec plus ou moins de déception

Avec plus ou moins de frustration

Il ne faut juger personne

Car, toi, moi, eux, elles, lui, la misère nous sonne !

Pierre tombale ou fosse commune

A la misère, aucune parade immune

Chaque être humain

Voit midi à sa porte

Comme le répugnant monde politicien

Il a toujours raison, de la sorte

Il n'y a pas d'objectivité

Simplement la réalité interprétée, donc déformée

De la scène de ménage

Au cerveau éthylique, dans le cirage

De l'hypothèse de travail

Qui n'est que le travail de l'hypothèse

Qui sur la paillasse ne fait pas bail

La réalité n'est pas ce que l'on voit

La réalité n'est pas ce que l'on croit

Sauf si c'est la matraque

Du policier qui vous attaque

Misère de la définition

Définition de la misère

Car la misère de la haine

N'est pas la haine de la misère

Tout ce qui a été

Tout ce qui sera

Tout ce qui est

Toujours la même misère

Des proclamations réactionnaires

Et aussi faussement révolutionnaires

Et le dire vrai

Qui ne peut s'exprimer que dans la folie

Qui ne peut se réaliser que dans la délinquance

Invalide et surtout échoue, tout ce qui dans notre société

S' y trouve ainsi faussé !

Néanmoins

Oui c'est possible

Pas de police, pas d'armée, pas de militaire

Néanmoins

Oui c'est possible

Pas de compétition, pas de prostitution, pas de guerre

Néanmoins

Oui c'est possible

Pas de travail, pas de pollution, pas de réaction

Toute compensation

Est une fragmentation

Toute fragmentation

Est une compensation

Au lié qui est délié

A l'uni qui est désuni

La misère de la séparation

Est la séparation de la misère

Car l'étatisme sous tous les pôles

C'est ordonner, punir, contrôler

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“More precisely, the nervous system is not an instinct-making machine.

but to respond to internal and external stimuli, by constructing programs. "

André Leroi-Gourhan (1911-1986) "The gesture and the word"

Misery

Don't make nice

Misery

never laugh

Misery

Doesn't make you smart

Misery

Doesn't make you charming

Misery

Is a violence

who makes his nest

Misery

Is abuse

who is a tragedy

Misery

Drowns in alcoholism

Misery

Illiteracy

The misery of poverty

When the belly is hungry

The misery of wealth

Misery with beautiful braids

Misery in beautiful clothes

The fleeing misery

Misery knows how to disguise itself

But rarely rebel

Misery

who prays

The misery of ideology

The ideology of poverty

The misery of childbirth

The Birth of Misery

Misery

Opposite of the truth

But truth of misery

Misery

who is always depressed

Because we don't know how to live

Always the same ratiocinations

And yet, so many books

And yet, so many manifestations

The life of theory

Is just the theory of life

Who has his outfits

Misery in Mercedes

The misery that lives off its buttocks

The misery that goes to mass

The misery of the gods and goddesses

Because any image

Is a misery, a mirage

Developed misery

Who helps to support

Desperate Misery

who commits suicide

It's the misery of hope

who causes despair

The misery of the student

Who from the university, is dependent

The misery of volunteering

Misery Volunteer

The misery of the wage earner

Wage of misery

The hierarchical misery

Who knows how to be administered

Misery

A million euros per month

Misery

A hundred thousand euros per month

Misery

At ten thousand euros per month

Misery

A thousand euros per month

Misery

At four hundred euros per month

Misery

At ten euros per month

Every misery

With his way of life

Every misery

In all its infinity

Well-hidden misery

Behind the great fortunes

The misery displayed

People without money

The misery of the casino

To have lost everything, to take the skin

But the consciousness of misery

Of all the miseries

Is not the misery of conscience

Like this postcard, in good tone

Sent to me by a Breton friend

" Hi

A little hello from the final Anarchy zone...

Demonstration for all ? It scares the crap out of you!

Reactionaries and fascists, and other gogos, there was no lack

more than the employers' militia, the more idiots and idiots we are, the more we cry,

this is called the lacrimal glands, shale gas at all levels.

A ballot box pollutes, you should not give your vote. We reap what we guarantee,

Christianity leads to everything, one more effort for martyrdom.

See you next week, to grill a free-range poultry, the one

black label. PouAsia.

Kenavo. Jacques of a city of Nantes "

The misery of rivalry

Rivalry of Misery

The misery of competition

misery competition

Misery

Friendship

Who is friendship of misery

Misery

Of love

Who is love of misery

All religions

are daughters of misery

All ideologies

are daughters of misery

All Doctrines

are daughters of misery

All beliefs

are daughters of misery

All the gurus, bosses, leaders

are the sons of misery

Misery is bored

She writes, she studies, she crafts, she has fun, she reads

Misery anguishes

She makes babies, she jinxes

Actor presenters

presenters actresses

There's no

weather forecast

There are

Economic forecasts

It's always the economic rhythm

Extreme heat or bad weather

It's pretty obvious

It is forbidden to have one's biological rhythm

The weather section

Like a dog who pretends to be beautiful

Rhythm the biological pulsation

You have to balance

The balance of payments

Let the business be happy

It's the time we promise

Who matters, not the weather

The economics of weather

Is the economy weather

It is necessary to organize idleness

And all paid vacation

Me that nobody reads

Me that nobody appreciates

which is lucky

'Cause I don't know no dance

I'm out of fashion

And I say what I see

To all the miseries, I bark

wealth and poverty

Go together, they are welded

No wealth without poverty

No poverty without wealth

The misery of ideas

Who are the ideas of misery

And all lives are wasted

With more or less disappointment

With more or less frustration

Don't judge anyone

Because, you, me, them, them, him, misery rings us!

Gravestone or mass grave

In misery, no immune parade

Every human being

Sees noon at her door

Like the loathsome politician world

He's always right, so

There is no objectivity

Simply interpreted reality, therefore distorted

From the household scene

In the alcoholic brain, in the shoe polish

From the working hypothesis

Which is only the work of the hypothesis

Who on the mattress does not lease

Reality is not what you see

Reality is not what you think

Unless it's the truncheon

Of the policeman who attacks you

Misery of definition

Definition of misery

Because the misery of hate

Is not the hatred of misery

Everything that has been

All that will be

Everything that is

Still the same misery

Reactionary proclamations

And also falsely revolutionary

And tell the truth

which can only express itself in madness

Which can only be realized in delinquency

Invalid and above all fails, all that in our society

Is there thus distorted!

However

Yes it's possible

No police, no army, no military

However

Yes it's possible

No competition, no prostitution, no war

However

Yes it's possible

No work, no pollution, no reaction

Any compensation

Is a fragmentation

Any fragmentation

Is compensation

To the bound that is loosed

To the united that is disunited

The misery of separation

Is the separation from misery

Because statism under all poles

It is to order, to punish, to control

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )