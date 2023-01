La réalité du cinéma

N'est jamais le cinéma de la réalité

Le cinéma de la subversion

N'est jamais la subversion du cinéma

Comme Luis Bunuel, ancien surréaliste

Qui est un résigné stupide, selon les situationnistes

Car la réalité

N'est jamais filmable

La réalité est inflammable

Aussi le cinéma l'interdit

Aussi le cinéma en fait fi

Politique, érotique, drame, comédie

Tout y est subtilement usiné

Et l'en-dehors est de la pornographie

Un simple souvenir, pour le prouver

Sous un drapeau noir

Pour la vérité sans éteignoir

Dans une chambre pleine de bougies

Une femme sur un lit

Elle porte une ancienne guêpière

Avec sur ses jambes, des bas noirs, l'allure fière

Les pointes de ses seins

Accentuées au rouge à lèvres

Pour donner à mon sexe, la faim

Pour que mon envie, jamais, ne soit mièvre

Son soutien-gorge est troué

En deux endroits étudiés

Sa culotte rose est transparente

Ouverte et d'humeur galante

Je suis assis sur une chaise

Scopophile, fort à l'aise

Les mains attachées, nu, le membre dressé

Galopin au regard coquin

Elle prend une bougie

Jouant avec, dans son vagin

Rendant ainsi fou, mon pauvre vit

A cet instant, cette femme partage ma vie

Distorsion spatio-temporelle, sans début et sans fin

Am stram gram

Elle me durcit, elle me jouit, ô ma corse, ô ma Jeanne

Je n'en puis plus

De ses jarretelles tendues

Miam-miam, miam-miam

Je veux aspirer tous ses jus

De son corps, jamais, je ne suis repu

Je veux maintenant l'empaler

De ma verge, par sa bouche, excitée

Et puis, tout, d'outre-moralité

Un simple souvenir, de grande banalité

Au cinéma serait censuré

Et si en plus

Il y a des dialogues subversifs

C'est de la décadence, vont dire les minus

Le cinéma n'aime pas le vindicatif

Seulement le spectaculaire industriel, le normatif

Tout doit être en conformité

Avec des codes à la labellisation certifiée

Pas un cheveu ne doit dépasser

Drame, comédie, érotisme, pornographie

Documentaire, fiction, fantastique, indéfini

Mais toujours

La réalité du cinéma

N'est jamais le cinéma de la réalité

Tout y est dissocié

Tout y est séparé

Le cinéma n'est pas la vie

Cela n'est que la vie du cinéma

Patrice Faubert ( 1979 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The reality of cinema

Is never the cinema of reality

The cinema of subversion

Is never the cinema subversion

Like Luis Bunuel, former surrealist

Who is a resigned stupid, according to the situationists

Because the reality

Is never filmable

Reality is flammable

Also the cinema forbids it

Also the cinema ignores it

Politics, erotic, drama, comedy

Everything is subtly machined

And the outside is pornography

A simple memory, to prove it

Under a black flag

For the truth without extinguisher

In a room full of candles

A woman on a bed

She wears an old basque

With black stockings on her legs, looking proud

The tips of her breasts

Accented with lipstick

To give my sex hunger

So that my desire, never, is cutesy

Her bra is torn

In two places studied

Her pink panties are transparent

Open and gallant

I'm sitting on a chair

Scopophile, very comfortable

Hands tied, naked, limb erect

Rascal with a naughty look

She takes a candle

Playing with, in her vagina

Driving thus mad, my poor lives

At this moment, this woman shares my life

Space-time distortion, without beginning and without end

Eenie Meenie

She hardens me, she enjoys me, oh my Corsican, oh my Jeanne

I can't take it anymore

Of her tight garters

Yum-yum, yum-yum

I want to suck all her juices

Of his body, never, I am sated

I now want to impale her

From my penis, through his mouth, excited

And then, everything, beyond morality

A simple memory, of great banality

In the cinema would be censored

And if in addition

There are subversive dialogues

It's decadence, the little ones will say

The cinema does not like the vindictive

Only the industrial spectacular, the normative

Everything must be in compliance

With certified labeling codes

Not a hair should stick out

Drama, comedy, eroticism, pornography

Documentary, fiction, fantasy, indefinite

But always

The reality of cinema

Is never the cinema of reality

Everything is separated

Everything is separated

cinema is not life

This is only the life of the cinema

Patrice Faubert (1979) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )